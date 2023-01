タレントのryuchellが17日、自身のインスタグラムを更新。同日にリリースした約4年ぶりのニューアルバム『♡T愛me Ma心n♡』のMV撮影時のオフショットを公開した。

【動画】りゅうちぇるが歌う「Never say Never again」

「Never say Never again 」とコメントしたryuchellは、自身のYoutubeチャンネル「RYUCHELL WORLD」にて公開した本アルバムのリード曲『Never say Never again』MVのオフショットを公開。ガールズライクな髪型にレザージャケットといった“カッコかわいい”テーマとなり、曲も80年代〜90年代を思い出させる輝きのあるサウンドにryuchellのパフォーマンスがマッチしたものになっている。

またryuchellは本アルバムツアーの開催も報告。2月19日の福岡からスタートし、大阪、沖縄、愛知、東京を巡る全国ツアーの開催を報告した。

この投稿に、ネット上ではファンから「ビジュアルが最高に可愛い」「Tokyoライブも行く予定してましたのでめっちゃ楽しみにしています」「世界観可愛すぎる、自分貫いててかっこいいし可愛い」といったコメントが寄せられている。

引用:「ryuchell」インスタグラム(@ryuzi33world929)