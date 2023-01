『HAWAII FIVE-0』スコット・カーン新作ドラマ、『9-1-1』以来の高視聴率を記録

『HAWAII FIVE-0』のダニー・"ダノ"・ウィリアムズ役で知られるスコット・カーンが出演する米FOXの新作ドラマ『Alert : Missing Person’s Unit(原題)』が、同局で『9-1-1 : Lone Star』以来の高視聴率を記録した。米Varietyらが報じている。

愛する息子キース(グレアム・ヴァーシェール『グッド・ドクター 名医の条件』)の失踪をきっかけに、フィラデルフィア市警の行方不明者課(MPU)に入ったニッキー・バティスタ(ダニア・ラミレス『デビアスなメイドたち』)。そこに、ニッキーの元夫ジェイソン・グラント(スコット)が、6年前に行方不明になったキースが生きている証拠となる写真を持って現れる。困惑した二人は、各エピソードで生死をかけた行方不明者の捜索にも対応しつつ、二人の息子の生死にも注目し始めるというストーリー。

