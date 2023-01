King & Princeが、2月22日にリリースする12枚目のシングル「Life goes on/We are young」の最新アーティスト写真及びジャケット写真を公開。あわせて、全4形態の商品内容も一挙発表された。

【写真】全4パターン 「Life goes on/We are young」ジャケット写真

King & Princeにとって12枚目のシングルとなる「Life goes on/We are young」。「Life goes on」は、本日からスタートする永瀬廉出演のTBS系火曜ドラマ『夕暮れに、手をつなぐ』のエンディング曲に起用され、本日ドラマ内で初OAされる。かけがえのない友情と青春を描いた応援歌で「明日はきっと、うまくいく」と元気になれる楽曲となっている。

一方の「We are young」は岸優太主演の日本テレビ シンドラ『すきすきワンワン!』の主題歌となっている。「いつだって今がスタートライン」というメッセージを込めた新しい道を歩む人に優しく寄り添うバラード曲だ。

また、初回限定盤A・B、通常盤、Dear Tiara盤のカップリングにはそれぞれに異なる新曲が合計5曲収録される。

なお、特典映像として、初回限定盤Aには「Life goes on」のMusic VideoやDance Ver、Behind the scenesが収録され、初回限定盤Bには「We are young」のMusic VideoやLip Sync Ver、Behind the scenesが収録される。また、今回のDear Tiara盤には「青春を取り戻せ!」と題した企画映像が収録されており、複合型のアミューズメント施設に集められた5人が、早朝、開店までの約2時間の制限時間の中で、目一杯遊び倒し、遊んだ後はBBQでまたひと盛り上がりと、ここでしか見られない5人のリラックスした表情が楽しめる映像となっている。

King & Prince12枚目のシングル「Life goes on/We are young」は、2月22日発売。



★12thシングル「Life goes on/We are young」商品内容

■初回限定盤A

【CD+DVD】¥1650(税込)

【CD収録内容】

M1:Life goes on

M2:We are young

M3:Night Drive Groovin’

【DVD収録内容】

・「Life goes on」 Music Video

・「Life goes on」 Music Video -Dance ver.-

・「Life goes on」 Behind the scenes

■初回限定盤B

【CD+DVD】¥1650(税込)

【CD収録内容】

M1: We are young

M2:Life goes on

M3:僕のワルツ

【DVD収録内容】

・「We are young」 Music Video

・「We are young」 Music Video -Lip Sync ver.-

・「We are young」 Behind the scenes

■通常盤

【CD】¥1100(税込)

【CD収録内容】

M1:Life goes on

M2:We are young

M3:Rainbow

M4:Sing Your Melody

*封入特典/ソロアナザージャケット5種セット(初回プレス)

■Dear Tiara盤(ファンクラブ限定盤)

【CD+DVD】¥1650(税込)

【CD収録内容】

M1: Life goes on

M2:We are young

M3:愛を伝えましょう

【DVD収録内容】

・青春を取り戻せ!

※アミューズメント施設で遊び倒し、BBQを楽しむ、King & Princeがベタな青春を味わう企画映像

※「ファンクラブ会員」のみ購入可能な限定商品

予約受付期間:1月13日 20時〜2月7日23時59分

■初回封入特典「期間限定動画視聴シリアルナンバー」

初回限定盤A/期間限定動画A視聴シリアルナンバー

初回限定盤B/期間限定動画B視聴シリアルナンバー

通常盤(初回プレス)/期間限定動画C視聴シリアルナンバー

※視聴期間:2月21日12時〜3月7日18時

■先着外付け特典・初回限定盤A/特典:フォトカード(A6サイズ)・初回限定盤B/特典:クリアポスター(A4サイズ)・通常盤(初回プレス):スマホハンドストラップ・Dear Tiara盤:フォトブックレット(24P/CDジャケットサイズ)※特典は先着、数に限りあり予約購入の際は必ず各店舗、各オンラインサイトで確認を