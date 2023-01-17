ÌÀÆü¤Î¡ØÉñ¤¤¤¢¤¬¤ì¡ª¡Ù¡¡¡ÈÉñ¡ÉÊ¡¸¶ÍÚ¡¢¥Í¥¸¤ÎÊÙ¶¯¤ËË×Æ¬¡¡Çä¤ê¾å¤²¥Ç¡¼¥¿¤Ë¤Ï¥ê¡¼¥Þ¥ó¥·¥ç¥Ã¥¯¤Î±Æ¶Á¤¬
¡¡Ê¡¸¶ÍÚ¤¬¥Ò¥í¥¤¥ó¤òÌ³¤á¤ëÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡ØÉñ¤¤¤¢¤¬¤ì¡ª¡Ù¡ÊNHKÁí¹ç¡¿Ëè½µ·îÍË¡ÁÅÚÍË8»þ¤Û¤«¡Ë¤ÎÂè16½µ¡ÖÊì¤È»ä¤ÎÄ©Àï¡×¡ÊÂè74²ó¡Ë¤¬1·î18Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÌÀÆü¤Î¡ØÉñ¤¤¤¢¤¬¤ì¡ª¡Ù¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È¡¡³Þ´¬¡Ê¸Å´Üùî¼£¡Ë¤«¤é¥Í¥¸¤ÎÀâÌÀ¤ò¼õ¤±¤ëÉñ¡ÊÊ¡¸¶ÍÚ¡Ë
¢£Âè74²ó¤¢¤é¤¹¤¸
¡¡Éñ¡ÊÊ¡¸¶¡Ë¤Ï¥Í¥¸¤ÎÊÙ¶¯¤ËË×Æ¬¤¹¤ë¤¢¤Þ¤ê¡¢²ñ¼Ò¤ËÃÙ¹ï¤·¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£²ñ¼Ò¤Ç¤ÏÇä¤ê¾å¤²¥Ç¡¼¥¿¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤¤¤¿¤á¤°¤ß¡Ê±ÊºîÇîÈþ¡Ë¤¬¡¢±Ä¶ÈÃ´Åö¤ÎÆ£Âô¡Ê±ÝÅÄµ®ÅÍ¡Ë¤Ë¡¢¤¢¤ë¼õÃí¤Î³ÎÇ§¤ò¤¹¤ë¡£¤½¤ì¤ÏÇä¤ì¤ÐÇä¤ë¤Û¤ÉÀÖ»ú¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£Æ£Âô¤Ï¥ê¡¼¥Þ¥ó¥·¥ç¥Ã¥¯¤Ç»Å»ö¤¬¸º¤Ã¤¿ºÝ¤Ë¡¢²¿¤È¤«Çä¤ê¾å¤²¤ò½Ð¤½¤¦¤È¡¢°Â¤¯»Å»ö¤òÀÁ¤±Éé¤Ã¤¿¤ÈÀâÌÀ¤¹¤ë¡£¡¡Ï¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡ØÉñ¤¤¤¢¤¬¤ì¡ª¡Ù¤ÏNHKÁí¹ç¤Ë¤ÆËè½µ·îÍË¡ÁÅÚÍË8»þ¤Û¤«ÊüÁ÷¡£