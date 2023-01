King & Princeが自身初となるベストアルバムの発売を記念して、「国民投票!みんなで作ろうKing & Prince BEST ALBUM」と題した楽曲投票企画を開催。本日より投票がスタートする。

【写真】『King & Prince First DOME TOUR 2022 〜Mr.〜』通常盤ビジュアル公開

King & Princeは、1月18日に初のドーム公演「King & Prince First DOME TOUR 2022 ~Mr.~」のブルーレイ&DVDのリリースを皮切りに、4ヶ月連続リリースを予定している。今回、その第4弾リリースとなる自身初のベストアルバム発売を記念し、「国民投票!みんなで作ろうKing & Prince BEST ALBUM」と題した楽曲投票の開催が決定。本日よりKing & Prince特設サイトにて投票がスタートする。

投票対象となる楽曲は、過去にリリースされた全シングルのタイトル曲&全アルバムのリード曲を除く全楽曲(108曲)となっている。何度も聴いたお気に入りの曲、振り付けが大好きなあの曲、友達にオススメしたいあの曲、あなたがオススメする名曲など、お好きなKing & Princeの楽曲を1人3曲まで投票できる。投票結果がベストアルバムにどのように反映されるのかは、特設サイトにて後日発表される予定だ。

なお、4ヶ月連続リリース第2弾は、12枚目となるシングル「Life goes on/We are young」。前作に続き今作もダブルAサイド・シングルとなる。「We are young」は岸優太主演の日本テレビ・シンドラ『すきすきワンワン!』の主題歌となっており、「いつだって今がスタートライン」というメッセージを込めた新しい道を歩む人に優しく寄り添うバラード曲。「Life goes on」は、かけがえのない友情と青春を描いた応援歌で「明日はきっと、うまくいく」と元気になれる楽曲。初回限定盤A・B、通常盤、Dear Tiara盤のカップリングには、それぞれ異る新曲が合計5曲収録される。

「国民投票!みんなで作ろうKing & Prince BEST ALBUM」は、本日1月16日より投票スタート。