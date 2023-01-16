Ê¡²¬1ºÐµÔÂÔ»à¡¢Éã¿Æ¤¬µ¯ÁÊÆâÍÆÈÝÇ§¡¡°äÂÎ¤Ë½ý¤ä¹üÀÞ102¥«½ê
¡¡2018Ç¯¤ËÊ¡²¬¸©ÅÄÀî»Ô¤Ç1ºÐ4¥«·î¤ÎÃË»ù¤¬°å»Õ¤Î¿Ç»¡¤ò¼õ¤±¤º¤ËÄã±ÉÍÜ¾õÂÖ¤Ç»àË´¤·¡¢°äÂÎ¤Ë¥¨¥¢¥¬¥óÈ¯¼Í¤Ë¤è¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤ë¤¢¤¶¤¬Â¿¿ô¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿»ö·ï¤Ç¡¢½ý³²¤ÈÊÝ¸îÀÕÇ¤¼Ô°ä´þÃ×»àºá¤ËÌä¤ï¤ì¤¿Éã¿Æ¤ÇÌµ¿¦¡¢¾ï·Ä¡Ê¤¸¤ç¤¦¤±¤¤¡Ë²íÂ§Èï¹ð¡Ê27¡Ë¤Ï16Æü¡¢Ê¡²¬ÃÏºÛ¡ÊÉÚÅÄÆØ»ËºÛÈ½Ä¹¡Ë¤Ç³«¤«¤ì¤¿ºÛÈ½°÷ºÛÈ½¤Î½é¸øÈ½¤Ç¡Ö°ã¤¤¤Þ¤¹¡×¤Èµ¯ÁÊÆâÍÆ¤òÈÝÇ§¤·¤¿¡£ÊÛ¸îÂ¦¤â¡ÖË½¹Ô¤ò²Ã¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤È¤·¤ÆÌµºá¤ò¼çÄ¥¤·¤¿¡£
ÀÅªÉÁ¼Ì¡¢ÍÆ»Ñ¤Î»ØÅ¦¡ÄÉÔ²÷¤Ê¹¹ð¤¬¾Ã¤¨¤Ê¤¤»ö¾ð
¡¡¸¡»¡Â¦¤ÏËÁÆ¬ÄÄ½Ò¤Ç¡¢Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿»°ÃËÍ£²í¡Ê¤æ¤¤¤¬¡Ë¤Á¤ã¤ó¤ÎÁ´¿È¤Ë¤¢¤Ã¤¿Â¿¿ô¤Î±ß·Á¤Î½ý¤Ï¡¢Èï¹ðÊý¤Ç¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¥é¥¤¥Õ¥ë·¿¥¨¥¢¥¬¥ó¤«¤éÈ¯¼Í¤µ¤ì¤¿BBÃÆ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ç¤¤¿¤È»ØÅ¦¡£¥¨¥¢¥¬¥ó¤ò¹ØÆþ¤·¤¿Èï¹ð¤Ï¼ñÌ£¤Ç»È¤¦¤Ê¤ÉÁàºîÊýË¡¤ËÍ£°ì½¬½Ï¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Â¾¤Î²ÈÂ²¤Ï»È¤¤¤³¤Ê¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¼çÄ¥¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Í£²í¤Á¤ã¤ó¤ÏÃÙ¤¯¤È¤â18Ç¯10·î¤Ë¤Ï½ÅÅÙ¤ÎÄã±ÉÍÜ¾õÂÖ¤Ë´Ù¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢ÉÂ±¡¤ËÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤«¤º¼«Âð¤ÇÊüÃÖ¤·¤¿¤ÈÀâÌÀ¡£Í£²í¤Á¤ã¤ó¤ÏÁé¤»ºÙ¤Ã¤Æ¿ê¼å¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ¤ª¤ê¡ÖÍÜ°é¼Ô¤Ç¤¢¤ì¤ÐÍÆ°×¤Ëµ¤ÉÕ¤¯¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£»àË´»þ¤ÎÂÎ½Å¤ÏÀ¸¸å2¥«·îÁêÅö¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢ÊÛ¸îÂ¦¤Ï¡¢Èï¹ð¤ÏË½¹Ô¤ò²Ã¤¨¤Æ¤ª¤é¤º¡¢Í£²í¤Á¤ã¤ó¤ÏÊÝ¸î¤¬É¬Í×¤Ê¾õÂÖ¤È¤¤¤¦Ç§¼±¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ÈÈ¿ÏÀ¡£¡ÖÈÈºá¤Î¾ÚÌÀ¤¬¤Ê¤¤»þ¤ÏÌµºá¤È¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤ÈÁÊ¤¨¤¿¡£
¡¡µ¯ÁÊ¾õ¤Ê¤É¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¾ï·ÄÈï¹ð¤Ï18Ç¯11·î²¼½Ü¡¢Í£²í¤Á¤ã¤ó¤ËÂÐ¤·¡¢¥¨¥¢¥¬¥ó¤ÇBBÃÆ¤ò»ê¶áµ÷Î¥¤«¤éÂ¿¿ô²óÈ¯¼Í¤¹¤ëË½¹Ô¤ò²Ã¤¨¡¢Á´¿È¤ËÁ´¼£3½µ´Ö¤Î±ß·Á¤Î½ý¤òÉé¤ï¤»¤¿¡£¹¹¤ËºÊ¤ÎÍõ¡Ê¤¢¤¤¡Ë¼õ·º¼Ô¡Ê27¡Ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢½ÅÅÙ¤ÎÄã±ÉÍÜ¾õÂÖ¤Ë´Ù¤ê¡¢ÇÙ´¶À÷¾É¤òÈ¯¾É¤·¤¿Í£²í¤Á¤ã¤ó¤ò°åÎÅµ¡´Ø¤Ë¼õ¿Ç¤µ¤»¤º¡¢Æ±12·î¤ËµÞÀ¸ÆµÛÉÔÁ´¤Ç»àË´¤µ¤»¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡Íõ¼õ·º¼Ô¤Ï22Ç¯3·î¡¢ÊÝ¸îÀÕÇ¤¼Ô°ä´þÃ×»àºá¤ÇÄ¨Ìò8Ç¯¤ÎÊ¡²¬ÃÏºÛÈ½·è¤ò¼õ¤±¡¢¤½¤Î¸å³ÎÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£³ÎÄêÈ½·è¤Ç¤Ï¡¢¾ï·ÄÈï¹ð¤¬Í£²í¤Á¤ã¤ó¤ò¥¨¥¢¥¬¥ó¤ÇÂ¿¿ô²ó·â¤Ã¤¿¤ÈÇ§Äê¡£Íõ¼õ·º¼Ô¤Ï½ý³²ºá¤ËÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¡ÚÊ¿ÄÍÍºÂÀ¡Û
¡ÖÆ°¤¯¤Î¤â¤Þ¤Þ¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¸¡»¡Â¦¤¬ÈóÆñ
¡¡Ê¡²¬ÃÏºÛ¤Ç16Æü¤Ë³«¤«¤ì¤¿¾ï·Ä²íÂ§Èï¹ð¤Î¸øÈ½¤Ç¤Ï¡¢Í£²í¤Á¤ã¤ó¤Î°äÂÎ¤ÎÁ´¿È¤«¤é±ß·Á¤Î½ý¤¬71¥«½ê¡¢¹üÀÞ¤¬31¥«½ê¤Ç¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦»ÊË¡²òË¶¤Ê¤É¤Î·ë²Ì¤¬¸¡»¡Â¦¤«¤é¼¨¤µ¤ì¤¿¡£¸¡»¡Â¦¤Ï¡Ö½ÅÅÙ¤ÎÄã±ÉÍÜ¾õÂÖ¤ÇÂ¿¿ô¤Î¹üÀÞ¤Ë¤è¤ê¡¢Æ°¤¯¤Î¤â¤Þ¤Þ¤Ê¤é¤Ê¤¤²æ¤¬»Ò¤Ë¡¢¥é¥¤¥Õ¥ë·¿¤Î¥¨¥¢¥¬¥ó¤ÇBBÃÆ¤òÂ¿¿ô·â¤Á¹þ¤ó¤À¡×¤ÈÈï¹ð¤òÈóÆñ¤·¤¿¡£
¡¡¸¡»¡Â¦¤¬¼¨¤·¤¿¾Úµò¤Ê¤É¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Í£²í¤Á¤ã¤ó¤Ï2017Ç¯7·î¤Ë¿ÈÄ¹Ìó46¥»¥ó¥Á¡¢ÂÎ½ÅÌó2316¥°¥é¥à¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡£1¥«·î·ò¿Ç¤Ç¤â¡ÖÄã½ÐÀ¸ÂÎ½Å»ù¤À¤¬¡¢È¯°é¤Ë°Û¾ï¤òÍè¤¹¾ã³²¤Ï¤Ê¤·¡×¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£Åö½é¤ÏºÊ¤ÎÍõ¼õ·º¼Ô¤Î¿ÆÂ²¤ÈÄê´üÅª¤Ë¸òÎ®¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢18Ç¯9·î²¼½Ü¤Ë¿ÆÂ²¤¬°ú¤Ã±Û¤·¤¿¸å¡¢Í£²í¤Á¤ã¤ó¤Ë½½Ê¬¤Ê¿©»ö¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤´ü´Ö¤¬Â³¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Äã±ÉÍÜ¾õÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤¿Í£²í¤Á¤ã¤ó¤Ï11·î¾å½Ü¡¢ÏÓ¤äÂ¡¢¶»¤Ê¤É¤ò¹üÀÞ¤·¡¢¼ð¤ì¤äÄË¤ß¤ÇÆ°¤±¤º¡¢¿©»ö¤âº¤Æñ¤Ê¾õ¶·¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£11·î²¼½Ü¤Ë¤Ï¥¨¥¢¥¬¥ó¤ÇBBÃÆ¤òÂ¿¿ô·â¤¿¤ì¡¢Á´¿È¤ËÂ¿¿ô¤Î±ß·Á¤Î½ý¤¬¤Ç¤¡¢º¸É¨¤ä±¦ÏÓ¤Ë¹ÈÏ°Ï¤Î±ê¾É¤¬µ¯¤¤¿¡£ÌÈ±ÖÎÏ¤¬Äã²¼¤·¡¢ÂÎ²¹¤Î°Û¾ï¤ä¸ÆµÛº¤Æñ¤âÀ¸¤¸¤¿¡£
¡¡12·î1Æü¡¢Í£²í¤Á¤ã¤ó¤ÏÈÂÁ÷Àè¤ÎÉÂ±¡¤Ç»àË´¤ò³ÎÇ§¡£¿ÈÄ¹¤ÏÌó64¥»¥ó¥Á¡¢ÂÎ½Å¤ÏÌó5¡¦6¥¥í¤À¤Ã¤¿¡£¸¡»¡Â¦¤Ï¡¢¤³¤ì¤é¤ÎÍ£²í¤Á¤ã¤ó¤Î½ý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö³°Éô¤«¤é¶¯¤¤ÎÏ¤ò¼õ¤±¤ë¤Ê¤É¡¢µÔÂÔ°Ê³°¤Î¸¶°ø¤Ï¹Í¤¨¤Ë¤¯¤¤¡×¤È¤¹¤ë¡¢»ÊË¡²òË¶¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤¿°å»Õ¤Î¸«²ò¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Èï¹ðÂð¤«¤é¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¥¨¥¢¥¬¥ó¤ò¸¡¾Ú¤·¤¿Ê¡²¬¸©·Ù¤Î·Ù»¡´±¤â¾Ú¸À¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£Éþ¤òÃå¤¿Âç¿Í¤¬1¥á¡¼¥È¥ë¤Îµ÷Î¥¤«¤éÏÓ¤ò·â¤¿¤ì¤¿¾ì¹ç¤Ç¤â¡Ö±ß·Á¤ÎÈé²¼½Ð·ì¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£¼«¿È¤ÎÂÀ¤â¤â¤Ë·â¤Ã¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡Ö¥º¥Ü¥ó¤Î¾å¤«¤é¤Ç¤â¥Ð¥Á¥ó¤È²»¤¬¤·¤Æ¡¢·ã¤·¤¤ÄË¤ß¤¬È¼¤Ã¤¿¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£¡ÚÊ¿ÄÍÍºÂÀ¡Û