『And Just Like That…』シーズン2、今度は本当にエイダンがカムバック！シーン画像が到着

HBO Maxのオリジナルシリーズ『AND JUST LIKE THAT/セックス・アンド・ザ・シティ新章』(日本ではU-NEXTで独占配信中)シーズン2の場面写真が初解禁され、ジョン・コーベット(『マイ・ビッグ・ファット・ウェディング』)がエイダン役でカムバックを果たすことが明らかになったとVarietyが伝えている。

シーズン2の配信は2023年の夏

世界中で社会現象を巻き起こした大人気コメディ『SEX AND THE CITY』のスピンオフ『AND JUST LIKE THAT/セックス・アンド・ザ・シティ新章』。1998年から2004年にかけてHBOで放送された『SEX AND THE CITY』は30代の人生と友情の現実を描いたが、それから約四半世紀を経て、今度は50代のリアルを描くべく『AND JUST LIKE THAT/セックス・アンド・ザ・シティ新章』が誕生。

サラ・ジェシカ・パーカー演じるキャリーなどのメインキャラクターはじめ、懐かしのキャラクターが愛すべきキャストによって再び演じられることが大きな話題を呼び、2021年12月に初回放送されると2022年3月には早速シーズン2への更新が決定するほど、衰えない人気をみせた。

何度も噂されていたエイダンの復活が確実に!

様々なキャラクターのカムバックが実現したが、何度も噂されていたジョン演じるエイダンは結局シーズン1に登場せず、肩を落としたファンも多かったに違いない。しかし、ようやくシーズン2でその姿を見ることができそうだ。

ジョンの復活が確実になったのは、新たに解禁された場面写真にて。キャリーと手を繋いで大通りを歩くエイダンの姿が捉えられている。

Shh. Don’t tell anyone. pic.twitter.com/iiBnT1BXDa - And Just Like That... (@AndJustLikeThat) January 13, 2023

家具デザイナーのエイダンが初登場したのはSATCシーズン3でのこと。キャリーの恋のお相手ミスター・ビッグ(クリス・ノース)とは正反対のタイプで、優しく誠実な人柄が人気を呼び、ファンの支持も高かった。『SATC』では残念ながら別れることになってしまったけれど、キャリーはエイダンを選ぶべきだったと信じるファンも少なくない。そんな二人が手を繋いで歩く姿をもう一度見られるなんて! 胸が高鳴らずにはいられない!

最近では『好きだった君へのラブレター』3部作で主人公ララの父親役を演じていたジョン。TVシリーズでは『ユナイテッド・ステイツ・オブ・タラ』や『レベル 正義の反逆者』に出演していた。

『AND JUST LIKE THAT/セックス・アンド・ザ・シティ新章』シーズン2の具体的な解禁日は発表されていないが、早ければ今年の夏に封切られるとの予想も。キャリーとエイダンが揃った姿を見られる日が待ち遠しい。(海外ドラマNAVI)