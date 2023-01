映画『BTS:Yet To Come in Cinemas』より、予告編が全世界で解禁された。さらに、来場者特典(全3種類)を公開。第1弾は韓国オリジナルフォトカード(7種ランダム)に決まった。

【動画】映画『BTS:Yet To Come in Cinemas』予告編

本作は、世界229ヵ国・地域のARMYたちを熱狂させた「BTS<Yet To Come> in BUSAN」コンサートの圧倒的なパフォーマンスと熱狂的な歓声に包まれた会場のすべての瞬間を記録し、映像化。BTSの歴史に残るセットリストと話題となった数々の代表曲が盛り込まれたコンサートが超大型スクリーンで公開される。

コンサートの生中継では使用しなかったシネマティック専用カメラ14台を総動員し、超近接ショット、フルショットをはじめとする多彩なアングルで撮影されたBTSメンバーの生中継では見られなかった最高の姿を見ることができる。2D版に加え、ScreenX、4DX、4DXScreenでの公開も決定している。

予告編には、シネマティック専用のカメラを使用したさまざまなメンバーの表情が見られるシーンや圧倒的パフォーマンスの一部など、映画公開への期待をより一層高めてくれる内容となっている。

来場者特典の第1弾は「韓国オリジナルフォトカード(7種ランダム)」、第2弾は「スペシャルポスター版ポストカード」、第3弾は「メンバービジュアルステッカーシート」を予定している。

映画『BTS:Yet To Come in Cinemas』は、2月1日より全世界公開。