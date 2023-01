レディー・ガガ、『ウェンズデー』シーズン2に出演？主演ジェナ・オルテガが期待

『アダムス・ファミリー』に登場する長女ウェンズデーを主人公に迎えた、異色で奇妙な推理ミステリー『ウェンズデー』。タイトルロールを演じるジェナ・オルテガが、すでに製作が決定したシーズン2にレディー・ガガの出演を期待している。



『ウェンズデー』の第4話「すばらしき夜の憂鬱」ではウェンズデーが学校のダンスパーティーに参加し、ザ・クランプスの曲「Goo Goo Muck」に合わせて奇妙なダンスを炸裂するシーンが登場。そのダンスをレディー・ガガが真似し、自身の曲「Bloody Mary」に合わせて踊るTikTok動画が大拡散されて話題となった。

米Varietyが、第80回ゴールデングローブ賞の公式デジタル・プレショーに登場したジェナをキャッチし、「『ウェンズデー』シーズン2にガガが出演するべきではないでしょうか?」と質問。するとジェナは、「きっとNetflixは乗り気でしょうね」と反応。さらに、「どんな役を彼女に演じてほしいですか?」との問いには、「どうかしら。よく分からないけど、ウェンズデーとソーンヒル(クリスティナ・リッチ)は奇妙なメンター的な関係にあってお互いを理解していたから、もしレディー・ガガが出演するなら、二人(ウェンズデーとガガ)はお互いを理解するモンスターでなければならないでしょうね」とコメント。

