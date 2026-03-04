2026年3月7日（土）から、「南町田グランベリーパーク」内にある「スヌーピーミュージアム」で、新企画「ふかふかミュージアム」が始まります！

館内には、スヌーピーやきょうだいたちに抱きついて写真が撮れるフォトスポットや、寝転んで本を読んだり、くつろいだりできる“ふかふか”のエリアなど、楽しめる要素がたくさん追加されます。かわいいスヌーピーたちに癒やされる体験がさらに広がりそう！ 新しいスヌーピーミュージアムを心待ちにしていましょう♪



ライナスの魅力あふれる企画展「Together with LUNUS みんなのライナス」

優しく思慮深く、でもちょっとおっちょこちょいなキャラクター「ライナス」。2026年8月末までの期間限定の企画展「Together with LUNUS みんなのライナス」では、選りすぐった45点のコミック原画・複製原画を通じてライナスの魅力を存分に感じることができます。

注目の展示作品をちょっとだけご紹介。



「ピーナッツ」原画 1977年6月4日

©Peanuts Worldwide LLC

ご主人さまのカタチ

いつでも安心毛布と一緒のライナス。仕方なく毛布から離れて電話を取りに行きますが、毛布は形を変えずにライナスのことを待ってくれています。

「ピーナッツ」原画 1987年6月30日

©Peanuts Worldwide LLC

浮かれる、水を差す

塀にもたれかかりながら語り合うライナスと親友チャーリー・ブラウン。恋の始まりに喜ぶライナスですが、チャーリー・ブラウンはまったく違うことを考えていました。

「ピーナッツ」原画 1996年5月18日

©Peanuts Worldwide LLC

それぞれの想いが交錯するソファで

ヴァンペルト家の真ん中っこのライナスは、ガミガミ屋の姉・ルーシーと物言いの弟・リランに囲まれながら、なんとかやっています。



さらにミュージアムショップ「ブラウンズストア」にて、企画展「Together with LINUS みんなのライナス」との連動商品が発売！ タンブラーやトートバッグなど、日常使いしやすいアイテムが揃います。新企画「ふかふかミュージアム」の登場で、もっとスヌーピーの魅力を感じられる「スヌーピーミュージアム」。この機会にぜひ足を運んでみてくださいね。■スヌーピーミュージアム「Together with LUNUS みんなのライナス」住所：東京都町田市鶴間3-1-4TEL：042-812-2723開催期間：2026年3月7日（土）〜8月30日（日）※〜3月6日（金）は休館時間：平日10〜18時（最終入場17時30分）、土・日曜、祝日10〜19時 （最終入場18時30分）料金：一般・大学生2000円、中学・高校生900円、4歳〜小学生500円、4歳未満無料© 2026 Peanuts Worldwide LLCText: 税所奈津子、中川葉月●店舗・施設の休みは原則として年末年始・お盆休み・ゴールデンウィーク・臨時休業を省略しています。●記事の内容は取材時点の情報に基づきます。内容の変更が発生する場合がありますので、ご利用の際は事前にご確認ください。