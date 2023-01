使い慣れている絵文字、ほかの文化圏でも使って大丈夫?(イラスト: mstjahanara/PIXTA)

こんにちはみなさん、明けましておめでとうございます。2023年も当コラムをよろしくお願いします。

さて、新年のメッセージといえば年賀状ですが、最近では「あけおめLINE」で済ませてしまう、という人も少なくないようです。やはり親しい人へのメッセージには絵文字を使いたいですね。絵文字には門松もありますし、今年の干支のうさぎなんかもいいですね。

Emojiは今や世界共通言語

ご存じの方も多いと思いますがこの絵文字は日本ローカルのガラパゴス携帯「ガラケー」で使われはじめた日本発祥のもので、現在はUNICODEという文字コードの国際規格になっています。Emojiは世界共通語なんですね。

世界基準のスマートフォンの拡大でチャットやテキストメッセージ(SMSやショートメールのこと。ショートメールでは英語で通じませんのでご注意を)のコミュニケーションからいろいろな新しい記号や略語が誕生しました。ガラケーは駆逐されてしまいましたが、絵文字は駆逐されるどころか、チャットコミュニケーションに欠かせない存在になりました。

ところが、その世界共通の絵文字ですが、かならずしも解釈が共通というわけではありません。実はいろいろなローカルルールがあり、たとえば門松のように、バックグラウンドの違うカルチャーの人がみると意味がよくわからない絵文字もあります。

中でも手や顔の絵文字はそれ自体がどんなニュアンスなのか、異文化の人には理解が難しいものもあります。

例えば下記の絵文字(ありがとう、合掌で変換)は、日本人または日本文化を知っている人同士なら「ありがとう」「ごめんなさい」という意味でごく自然に使うと思います。アジア圏の文化でもほぼ通じるのではないかと思います。





ただ、お礼やお詫びの際に合掌のポーズをとる習慣のない欧米の文化圏では、意味がよくわからない、なんの時に使っていいのかな?と思っている人は少なくないでしょう。

反対に、日本のみなさんにとって下記の絵文字はどんな意味でしょう。





私の周囲の日本人に聞いた範囲ですが、「拍手している」「バンザイしている」「両手を出して謝っている」など、いろいろな解釈があるようです。実はこの絵文字は「バンザイ」で変換されます。よって本来の意味は万歳、でよいのかと思いますが、ちょっとはっきりしませんね。

英語圏では「ハレルヤ」「フレー」

では英語圏ではどうかといいますと「ハレルヤ」「フレー」といった意味です。これは絵文字の解釈としては「バンザイ」と似たニュアンスなので、結論としては同じ用法なのですが、「ハレルヤ」「フレー」の意味をもう少し深く理解しておく必要があるかと思います。

「ハレルヤ」は「hallelujah」です。ご存じのとおり宗教的な表現で神を讃える時に使われます。そこから転じて「バンザイ」という歓喜の感情表現としても使われます。ただし、これは宗教的な意味合いのある言葉なので、昨今は公の場では使わない風潮になっています。では、バンザイの絵文字を使うと違う宗教を信仰している人が不快に感じるかというと、そこまでではないように思います。

このもう1つの意味は「フレー」です。そうです、日本の運動会などで応援につかわれるあの「フレーフレー」のフレーです。綴としてはhurrayです。

ただ、少なくとも現代英語の中ではhurrayは「やった!」「バンザイ」というようなニュアンスでつかわれる感嘆詞で、あまり応援の場面では使われません。日本語のネット辞書で調べてみるとhurrayに「弥栄(いやさか)」という意味を充てているケースもあります。(Linguee 辞書, 2022)

弥栄は最近ではあまり耳にすることのない日本語ですが、「ますますのご発展を」というような意味で、かつては日本でも身分の高い人を讃える際に「弥栄!」というように感嘆詞として使うこともありました。これも結局のところ「万歳」とほぼ同じですね。弥栄とhurrayは意味も用法も似ているのです。

と、少々説明が長くなりましたが、この絵文字にはそんなバックグラウンドがあることを理解して、特に外国人とのコミュニケーションに使うといいでしょう。

世代別解釈の難しい「絵文字」

ほかにも外国人がよく使う絵文字と、日本でよくわれわれが使う絵文字にはどんなギャップがあるのでしょうか。

私が気になるということは、ほかにも気になっている人がいるだろうと思い調べましたら、ありました。アメリカの大手IT企業のアドビが定期的におこなっている「Emoji Trend Report」です。ちなみにこれの2022年版は、90ページにもわたる壮大なレポートなのでちょっと読むには根気が要ります。

このレポートの中に「Emoji don’t always mean what you think they do」というまさに私が探していた項目がありました。

いくつかそこから引用させていただくと、「意味的にもニュアンス的にも解釈がむずかしい絵文字」として世代ごとに回答を求めた項目では「口のない顔」がZ世代では1位でした。一方でベビーブーマーといわれる50代以上は「テンガロンハットをかぶった顔」が1位でした。









確かにどちらもなんの意味なのか私もわからないです。テンガロンハットの絵文字がZ世代で1位でなかった理由としては、これは私の想像ですが、おそらく使っているところを見たことがないのではないかと思います。

カウボーイカルチャーというのもアメリカではずいぶんおじさんっぽいカルチャーになってきています(ただし私の住んでいるテキサス州は別)ので、この絵文字はベビーブーマーなどおじさん世代限定絵文字かもしれません。

も1つ、ちょっとこれは日本人にはナゾなのですが、「交際相手の好感度ダウンさせる絵文字は?」という問いに対し、Z世代、ミレニアル世代の1位になった絵文字がこちらです。





そう、ナスです。これのどこが不適切なのか、ナゾですね。実はナスの絵文字は男性器という意味があります。といいますか、若い世代にはその意味でしかこの絵文字は使われないと言ってもいいでしょう。くれぐれも注意したいですね。

絵文字にも多様性が反映されている

さて、すこし品位を下げてしまったので話題を変えます。アメリカといえば多民族国家、多様性であるダイバーシティとインクルーシブはもはや常識です。そんな風潮は絵文字にもちゃんと反映されています。

みなさんが手や顔の絵文字を選んで長押しすると、いろいろな肌の色が選択できることにお気づきでしょうか。

先ほどのアドビの調査によると、Z世代の67%が自分の肌の色に近い色の絵文字を選んでいますが、ベビーブーマーは29%しか選んでいません。これはインクルーシブ、つまり異なった肌の色であることを理由に他者を排除しない、という考えが若い世代ほど徹底している、ということを示唆しているのかもしれません。あるいは、おじさん世代がSNSに弱いというのは世界共通なので、おじさんが絵文字を十分に使いこなせていない、というのも理由かもしれませんが。

日本のガラケーではぐくまれ、その後スマートフォンに移植され、日本から世界へと広がった絵文字、今では世界のコミュニケーションに欠かせない存在になっています。ガラパゴスと揶揄された日本のガラケーですが、ある意味そのオリジナリティは世界を変えたとも言えます。いたずらに世界基準を後追いするだけが世界に通用するための道ではないことを示唆しているように思えますが、みなさんはどう思われますか。



(デビット・ベネット : テンストレント最高顧客責任者)