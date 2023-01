休養中の中居正広、14日からテレビ＆ラジオのレギュラー番組に復帰

昨年11月から病気療養のため休養中だった中居正広が、レギュラー番組に復帰することが発表された。

13日17時、中居がMCを務める『中居正広のキャスターな会』(テレビ朝日系/毎週土曜12時)のツイッターが更新され、「明日放送の『中居正広のキャスターな会』にMC中居さんが復帰されます。新年初放送をお楽しみください。」と中居の復帰が発表された。

また同時刻、ニッポン放送が公式サイトで「1月14日(土)からのニッポン放送『中居正広 ON & ON AIR』について1月14日(土)から、同番組のパーソナリティ 中居正広さんが出演されます。明日からの「中居正広 ON & ON AIR」を是非、お楽しみいただければと思います。引き続き、宜しくお願い致します」と発表。『中居正広 ON & ON AIR』は、現在代演パーソナリティをKis-My-Ft2の藤ヶ谷太輔が担当している。

『中居正広のキャスターな会』ツイッターには、中居の復帰について「首を長くしてお待ちしておりました」「嬉しいお知らせありがとうございます」「よかった…」「無理して欲しくはないけど本当に本当にうれしい!」と喜びの声が寄せられている。

