U-NEXT独占配信『THE LAST OF US』山寺宏一、潘めぐみら豪華キャスト続投で吹替版制作が決定！

全世界で200部門以上䛾ゲームアワードを受賞した人気サバイバル・アクションゲームをベースにした話題のHBOドラマ『THE LAST OF US』。字幕版の配信が1月16日(月)に控えているが、日本語吹き替え版の制作も決定した。

本作は、『ゲーム・オブ・スローンズ』でオベリン・マーテル役、リアナ・モーモント役を それぞれ演じた、ペドロ・パスカルとベラ・ラムジー扮する主人公・ジョエルとエリーが、感染症で文明崩壊したアメリカを舞台に、希望を求めて過酷な旅を繰り広げるスペクタクルドラマだ。ゲームシリーズのクリエイティブ・ディレクター、ニール・ドラッグマンと『チェルノブイリ』の脚本&製作総指揮を務めたクレイグ・メイジンの共同脚本によって製作された。

現在制作中の日本語吹替版では、ジョエル役に山寺宏一、エリー役に潘めぐみ、トミー役に高橋広樹、テス役に田中敦子、マーリーン役に朴璐美など、ゲーム版でも同役を務めた声優陣が出演。ゲーム第1作目の発売となる2013年から約10年越しとなる豪華共演に注目!

U-NEXT配信情報

『THE LAST OF US』(原題:The Last of Us)<全9話>

・字幕版:1月16日(月)11:00 第1話配信予定(以降毎週月曜1話ずつ配信)

・吹替版:2月13日(月)18:00ごろ 第1話配信予定(以降毎週月曜1話ずつ配信)

※吹替版䛾配信時間䛿上記より多少前後する可能性がございます。配信が確認できない場合は、しばらく時間をおいた上で再度アクセスください。

(海外ドラマNAVI)