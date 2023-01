1月27日に限定上映される歌手ビリー・アイリッシュの映像作品『ハピアー・ザン・エヴァー・ライヴ〜O2アリーナ エクステンデット・カット〜』より、日本予告編が解禁された。また、本編から「YOU SHOULD SEE ME IN A CROWN」の歌唱シーンも公開される。

【動画】ビリー・アイリッシュ『ハピアー・ザン・エヴァー・ライヴ〜O2アリーナ エクステンデット・カット〜』60秒予告編

17歳の鮮烈なデビュー・アルバム『WHEN WE ALL FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO?』が英米を含め全世界18ヵ国で1位を獲得し、第62回グラミー賞で主要4部門を独占、そして翌年の第63回グラミー賞では史上最年少19歳で「年間最優秀レコード賞」を2年連続受賞した音楽界トップ・アーティストであるビリー・アイリッシュ。彼女がセカンド・アルバム『ハピアー・ザン・エヴァー』を引っ提げて英・O2アリーナで開催したワールド・ツアー・ライブを、現地の熱気と興奮をそのままに収録したのが本作だ。

2022年6月11日と6月26日のソールドアウト公演を20台のフルセンサーカメラで撮影、アルバム『ハピアー・ザン・エヴァー』からの楽曲に加え、「バッド・ガイ」「ベリー・ア・フレンド」「オーシャン・アイズ」など、人気の高い楽曲を含む全27曲を披露。昨年9月に配信されたApple Music Live版に40分追加したスペシャル・エクステンデッド・カットで、Apple Music Live版では未収録だった6曲が追加された特別拡大版となる。なお、Apple Music Live版は、2月に開催される2023年グラミー賞のベストミュージックフィルムにノミネートされている。

若くして成功を手にし、今も輝き続ける彼女のすごさを体感できる約100分。グラミー賞前に劇場で初公開になるエクステンデッド・カット版を、音響的にも極上の映画館の環境で楽しみたい。

ビリー・アイリッシュ『ハピアー・ザン・エヴァー・ライヴ〜O2アリーナ エクステンデット・カット〜』はTOHOシネマズ日本橋ほかにて1月27日限定公開(全劇場で1日限りの上映)。

※本作の本編および予告編には、ライブ会場の照明効果により点滅が激しいシーンあり。