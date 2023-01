ロックバンド・MAN WITH A MISSIONが昨年11月5日、6日に東京・有明アリーナで行った「MAN WITH A MISSION Presents Break and Cross the Walls Tour 2022」を収録したライブDVD&BD「Wolf Complete Works VIII 〜Break and Cross the Walls Tour 2022〜」を2月15日に発売することが決定。さらに、ライブ放送が行われたWOWOWにて、2月12日にこのツアーをひも解くメンバー5匹の撮りおろしインタビューを含む特別番組も放送される。

【写真】声だし解禁の有明アリーナ公演がDVD&BD化! MAN WITH A MISSIONのライブの模様

本ツアーは全国10箇所20公演のライブハウス公演と追加アリーナ公演2ヵ所4公演で実施されたもので、バンドキャリア初となった2作の連続アルバムを携え、Day1は2021年11月リリースの『Break and Cross the Walls I』を中心にしたセットリスト、Day2は昨年5月リリースの『Break and Cross the Walls II』を中心としたセットリストで各地2日間開催された。

有明アリーナ公演はバンドに加えてストリングス隊も参加。ライブハウス公演と異なる映像演出も用いられた。また、約5ヵ月続いたツアーの間には新型コロナ感染症対策を実施したうえでの歓声緩和もされ、沸きあがった客席の様子も確認できる。

WOWOWでは、このツアーをひも解くメンバー5匹の撮りおろしインタビューを含む特別番組を放送。2020年の結成10周年を経て、ポストコロナ禍でのプロジェクトはどんな影響をMAN WITH A MISSIONにもたらしたのか―連作アルバムを改めて紐解くとともに、オオカミ達の今後に展望に迫る。

「MAN WITH A MISSIONインタビュー特番〜Break and Cross the Walls〜」は、WOWOWにて2月12日20時30分放送。

DVD&BD「Wolf Complete Works VIII 〜Break and Cross the Walls Tour 2022〜」は2月15日発売。