ミランダが現役引退 サッカー元ブラジル代表DF
【AFP＝時事】サッカー元ブラジル代表のDFミランダ（Joao Miranda de Souza Filho、38）が11日、現役引退を表明した。
サッカー専門ウェブサイトの「Transfermarkt」によれば、ミランダは2009〜19年にブラジル代表として58試合に出場し、3ゴールを記録した。18年のW杯ロシア大会（2018 World Cup）にも出場し、全5試合に先発。09年のコンフェデレーションズカップ（Confederations Cup 2009）と19年のコパ・アメリカ（2019 Copa America）では優勝を経験した。
クラブレベルでは、13-14シーズンにスペイン1部リーグのアトレティコ・マドリード（Atletico de Madrid）でリーグタイトルを獲得した。
18年にわたるキャリアでは母国のコリチーバ（Coritiba FC）とサンパウロFC（Sao Paulo FC）をはじめ、イタリア・セリエAのインテル（Inter Milan）やフランスのソショー（FC Sochaux）、中国の江蘇FC（Jiangsu FC）でもプレー。最後は古巣サンパウロに復帰し、キャリアに幕を下ろした。
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