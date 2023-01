『フルハウス』ボブ・サゲットの一周忌に、妻がイーロン・マスクにTwitter認証マーク復活を依頼

大人気シットコム『フルハウス』のダニー・ターナー役で親しまれ、2022年1月9日に逝去したボブ・サゲットの一周忌を迎え、妻のケリー・リゾが、Twitterを買収したイーロン・マスクにボブのアカウント認証済みチェックマークを復活させるよう依頼している。



【関連記事】ボブ・サゲットの訃報を受け、『フルハウス』家族たちも追悼の意をツイート

ボブのTwitterアカウントは現在も220万人ものフォロワーを誇っているが、昨年にボブが亡くなってから投稿は更新されておらず、マスクの買収によりTwitterが新体制となったことで、2022年のある時点でボブのアカウントは認証済みチェックマークを失っている。

これを受けケリーは自身のTwitterに、「こんにちは、イーロン・マスク。今日はボブの一周忌なのですが、もう彼に認証済みチェックマークはないのかしら? 私の夫は本当にTwitterが大好きでした。彼のレガシーを尊重し、何とかしてもらえないでしょうか? よろしくお願いします。(友よ、助けてください)」と投稿。

Hi @elonmusk -today on the 1 year anniversary of Bob’s (@bobsaget ) passing, I saw he’s no longer verified? My husband truly loved Twitter. Out of respect for his legacy, can something be done? Thank you kindly (friends, please help)

- Kelly Rizzo (@EatTravelRock) January 9, 2023