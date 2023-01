(C)2023 Road & Sky

浜田省吾『A PLACE IN THE SUN at 渚園 Summer of 1988』が5月5日より期間限定全国公開されることが発表された。

1988年8⽉20⽇、静岡県浜名湖畔「渚園」で⾏われ、5万5千⼈を動員した浜⽥省吾にとって三度⽬の野外ライブ「A PLACE IN THE SUN」。

本作は、このライブを記録した膨⼤なオリジナルネガフィルムを、4Kデジタルリマスターと5.1chサラウンドで再現したライブ映像。35年前の記録映像にも関わらず、まるで当時のライブ会場の空気感を感じさせるスペシャルコンテンツとしてよみがえった。公開決定の発表とともに、ティザービジュアル、場面写真、特報映像が解禁された。

本作には、「路地裏の少年」から始まり、「MONEY」「J.BOY」など当時の浜田省吾を代表する名曲が収録。会場を包むような歓声、没⼊感ある迫⼒の映像と⾳響で彩られている。

浜田省吾 『A PLACE IN THE SUN at 渚園 Summer of 1988』

2023年5月5日(金・祝)より期間限定全国公開

監督:板屋宏幸

プロデューサー:岩熊信彦

企画製作:Road & Sky

配給:ライブ・ビューイング・ジャパン

公式HP:https://www.sh-nagisaen1988.jp

(C)2023 Road & Sky