雑誌『プレイボーイ』の表紙を何度も飾り、またドラマ『ベイウォッチ』などでも知られる女優のパメラ・アンダーソン(55歳)。

ハネムーンで当時の夫トミー・リーと撮影したセックステープが盗まれ流出した事件を題材にしたドラマが、昨年『パム&トミー』として配信されたことも記憶に新しいはず。そんなパメラが、新たにドキュメンタリー番組に出演することに。

<Netflix>が発表したところによると、『パメラ・アンダーソン、ラブ・ストーリー』ではインタビューのほか、プライベート写真や日記などを通してパメラを知ることができるという。カナダで過ごした幼少期やモデル・女優として活躍するまでを振り返り、タイトルにあるように、パメラが生涯追い求めている「愛」についても語られているそう。

<ヴァニティフェア>によれば、数年前に制作が始まっていたという同作。この間に、『パム&トミー』が公開されることが決定したんだとか。そのため、ドキュメンタリー作品でもセックステープについて触れられている。

<エスクァイア>によると、パメラはトミー・リーとの間に誕生した2人の息子たちに今回のドキュメンタリー制作を説得されたという。監督のライアン・ホワイトも、「息子たちはパメラを敬愛しています。だから、本当の人物とかけ離れて描かれたパメラを見ることを嫌うのです」と語っている。

Pamela Anderson is ready to tell her story in a new documentary.The film, which has been in the making for several years, will feature the pop culture icon setting the record straight as she looks back on her professional path and her personal journey. pic.twitter.com/vSNvsQPE48