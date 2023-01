「第80回ゴールデングローブ賞」(ハリウッド外国人記者協会主催)の授賞式がロサンゼルス・ビバリーヒルトンホテルで現地時間10日に行われ、作品賞は、ドラマ部門『フェイブルマンズ』、ミュージカル・コメディ部門『イニシェリン島の精霊』がそれぞれ受賞した。また、アニメ映画賞にノミネートされていた湯浅政明監督の『犬王』は残念ながら受賞を逃した。

スティーブン・スピルバーグは、監督・脚本を手がけた自身初の自伝的作品となる『フェイブルマンズ』で監督賞。『イニシェリン島の精霊』のマーティン・マクドナー監督は脚本賞を受賞し、分け合う形となった。

【映画】

■作品賞(ドラマ部門)

★『フェイブルマンズ』

『アバター:ウェイ・オブ・ウォーター』

『エルヴィス』

『TAR(原題)』

『トップガン マーヴェリック』

■作品賞(ミュージカル・コメディ部門)

★『イニシェリン島の精霊』

『バビロン』

『エブリシング・エブリウェア・オール・アット・ワンス』

『ナイブズ・アウト:グラス・オニオン』

『逆転のトライアングル』

■作品賞(非英語作品)

★『Argentina, 1985(原題)』:アルゼンチン

『西部戦線異状なし』:ドイツ

『Close(原題)』:ベルギー

『別れる決心』:韓国

『RRR』:インド

■アニメ映画賞

★『ギレルモ・デル・トロのピノッキオ』

『犬王』

『マルセル・ザ・シェル・ウィズ・シューズ・オン(原題)』

『長ぐつをはいたネコと9つの命』

『私ときどきレッサーパンダ』

■主演女優賞(ドラマ部門)

★ケイト・ブランシェット:『ター(原題)』

オリヴィア・コールマン:『エンパイア・オブ・ライト』

ヴィオラ・デイヴィス:『ウーマン・トーキング 私たちの選択』

アナ・デ・アルマス :『ブロンド』

ミシェル・ウィリアムズ :『フェイブルマンズ』

■主演男優賞(ドラマ部門)

★オースティン・バトラー:『エルヴィス』

ブレンダン・フレイザー :『ザ・ホエール』

ヒュー・ジャックマン:『The Son/息子』

ビル・ナイ:『生きる LIVING』

ジェレミー・ポープ :『The Inspection(原題)』

■主演女優賞(ミュージカル・コメディ部門)

★ミシェル・ヨー:『エブリシング・エブリウェア・オール・アット・ワンス』

レスリー・マンヴィル:『ミセス・ハリス、パリへ行く』

マーゴット・ロビー:『バビロン』

アニャ・テイラー=ジョイ:『ザ・メニュー』

エマ・トンプソン:『Good Luck to You, Leo Grande(原題)』

■主演男優賞(ミュージカル・コメディ部門)

★コリン・ファレル:『イニシェリン島の精霊』

ディエゴ・カルバ:『バビロン』

ダニエル・クレイグ:『ナイブズ・アウト:グラス・オニオン』

アダム・ドライバー:『ホワイト・ノウズ』

レイフ・ファインズ:『ザ・メニュー』

■助演女優賞

★アンジェラ・バセット:『ブラックパンサー/ワカンダ・フォーエバー』

ケリー・コンドン:『イニシェリン島の精霊』

ジェイミー・リー・カーティス:『エブリシング・エブリウェア・オール・アット・ワンス』

ドリー・デ・レオン:『逆転のトライアングル』

キャリー・マリガン:『SHE SAID/シー・セッド その名を暴け』

■助演男優賞

★ジョナサン・キー:『エブリシング・エブリウェア・オール・アット・ワンス』

ブレンダン・グリーソン:『イニシェリン島の精霊』

バリー・コーガン:『イニシェリン島の精霊』

ブラッド・ピット:『バビロン』

エディ・レッドメイン:『グッド・ナース』

■監督賞

★スティーブン・スピルバーグ:『フェイブルマンズ』

ジェームズ・キャメロン:『アバター:ウェイ・オブ・ウォーター』

ダニエル・クワン&ダニエル・シャイナート:『エブリシング・エブリウェア・オール・アット・ワンス』

バズ・ラーマン:『エルヴィス』

マーティン・マクドナー:『イニシェリン島の精霊』

■脚本賞

★マーティン・マクドナー:『イニシェリン島の精霊』

ダニエル・クワン&ダニエル・シャイナート:『エブリシング・エブリウェア・オール・アット・ワンス』

スティーブン・スピルバーグ&トニー・クシュナー:『フェイブルマンズ』

トッド・フィールド:『TAR(原題)』

サラ・ポーリー:『ウーマン・トーキング 私たちの選択』

■作曲賞

★『バビロン』(ジャスティン・ハーウィッツ)

『イニシェリン島の精霊』(カーター・バーウェル)

『フェイブルマンズ』(ジョン・ウィリアムズ)

『ギレルモ・デル・トロのピノッキオ』(アレクサンドル・デスプラ)

『ウーマン・トーキング 私たちの選択』(ヒドゥル・グドナドッティル)

■歌曲賞

★「Naatu Naatu」:『RRR』

「Lift Me Up」(※リアーナ):『ブラックパンサー/ワカンダ・フォーエバー』

「Ciao Papa」:『ギレルモ・デル・トロのピノッキオ』

「Hold My Hand」(※レディー・ガガ):『トップガン マーヴェリック』

「Carolina」(※テイラー・スウィフト):『ザリガニの鳴くところ』

『フェイブルマンズ』3月3日公開(C) Storyteller Distribution Co., LLC. All Rights Reserved.『イニシェリン島の精霊』1月27日公開(C) 2022 20th Century Studios. All Rights Reserved.