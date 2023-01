映画『BTS:Yet To Come in Cinemas』の2月1日公開に先駆け、BTSのメンバーからコメント映像が到着。また、本作に登場するパフォーマンスシーンのステージ写真が一部公開となった。

【動画】映画『BTS:Yet To Come in Cinemas』コメント映像

本作は、世界229ヵ国・地域のARMYたちを熱狂させた「BTS<Yet To Come> in BUSAN」コンサートの圧倒的なパフォーマンスと熱狂的な歓声に包まれた現場のすべての瞬間を記録し、映像化。BTSの歴史に残るセットリストと話題となった数々の代表曲が盛り込まれたコンサートが超大型スクリーンで公開される。

コンサートの生中継では使用しなかったシネマティック専用カメラ14台を総動員し、超近接ショット、フルショットをはじめとする多彩なアングルで撮影された。2D版に加え、ScreenX、4DX、4DXScreenでの公開も決まっている。

また、本日1月11日より全国上映劇場(一部劇場を除く)にて、特典付きムビチケ前売券の発売を開始。ムビチケカードには日本限定ビジュアルオリジナルチケットホルダー(7種ランダム)が、ムビチケオンライン券には日本版ポスタービジュアルオリジナルスマホ壁紙が特典として付く。前売り券価格は2200円。

映画『BTS:Yet To Come in Cinemas』は、2月1日より全世界公開。