あなたがロイヤルファミリーのファンでも、そうではなくても、ここ数週間にわたって繰り広げられているイギリス王室のメンバーに関する“ドラマ”について、何も見聞きせずにいることは不可能だったに違いない。

ヘンリー王子は妻のメーガン妃について、「王室の一員として生まれた何人かの人たち以上に、ロイヤルとしての仕事をこなしていた」と主張するなど、Netflixのドキュメンタリー・シリーズ『ハリー&メーガン』で数々のことを“暴露”。その後も回想録『Spare(スペア)』の発売に向け、さらに多くのことを公にしてきた。

そうしたなか、より鮮明になっているのは、「沈黙を守り続ける」王室の姿勢。インターネット上にはそうしたロイヤルファミリーの対応について、この沈黙を「耳をふさぎたくなるほど」と表現するコメントが寄せられている。

それでも、ロイヤルたちは「通常どおり」を維持。チャールズ国王とカミラ王妃は1月9日(現地時間)、ウィリアム皇太子の妻キャサリン妃の誕生日を祝うメッセージをSNSに投稿している。空気が読めないのだろうか──?

ロイヤルたちの対応をどうみるかは、あなたの考え方次第。ただ、ヘンリー王子は、「世界中が王室からのコメントを求めている。これは、控えめに言っても“耳をつんざくような”沈黙だ」と語っている。

‘Buckingham Palace and Kensington Palace have declined to comment’ pic.twitter.com/u4963GFdFo