iPhone14とiPhone14 Plusに、春に新色イエローが追加されるとの情報が、中国のSNS、Weiboに投稿されました。YouTuberのSaran氏が発見、報告しています。

Weiboへの投稿によると、2023年春に、iPhone14およびiPhone14 Plusに、新色イエローが追加されるとのことです。



これが事実であれば、iPhone14とiPhone14 Plusは、現行のブルー、パープル、ミッドナイト、スターライト、(PRODUCT)REDに加えイエローの、6色展開となります。



A new yellow hue for iPhone 14/14 Plus is launching in Spring according to sources on Weibo. I wonder if the Pros will also get a new colour this year pic.twitter.com/MZ3Q3HZoCY

— Saran (@SaranByte) January 9, 2023