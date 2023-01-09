¡Ö»ä¤Ï°ìÈÌ¿Í¤Ê¤Î¤Ç¡×°Â¼¼ÆàÈþ·Ã¡¡´Ú¹ñ¤Ç¤ÎàÅÅ·âÉüµ¢·×²è¡íÊóÆ»¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡Ä Éüµ¢¤Î²ÄÇ½À¤È¤½¤ÎÍýÍ³
Ç¯ÌÀ¤±Áá¡¹¡¢±ýÇ¯¤Î²»³Ú¥Õ¥¡¥ó¤Î¿´¤òÇÈÎ©¤¿¤»¤ë¥Ë¥å¡¼¥¹¤¬Èô¤Ó¹þ¤ó¤Ç¤¤¿¡£Ìó4Ç¯È¾Á°¤ËÀË¤·¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é°úÂà¤·¤¿°Â¼¼ÆàÈþ·Ã¤µ¤ó¡Ê45¡Ë¤Ë´Ú¹ñ¤Ç¤ÎÅÅ·âÉüµ¢·×²è¤¬¤¢¤ë¤È¡Ø½÷À¼«¿È¡Ù¤¬Êó¤¸¤¿¤Î¤À¡£µ»ö¤Ç¤Ï²»³Ú´Ø·¸¼Ô¤Î¾Ú¸À¤È¤·¤Æ¡¢
¡Ö°Â¼¼¤µ¤ó¤È¸òÎ®¤Î¤¢¤ë´Ú¹ñ¤Î·ÝÇ½´Ø·¸¼Ô¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È´Ø·¸¼Ô¤¬¡¢´Ú¹ñ¤Ç¤ÎÉüµ¢¤ò¸å²¡¤·¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡×
¤È¤·¡¢
¡Ö´Ú¹ñ¥¨¥ó¥¿¥á³¦¤«¤éÇ®¤¤¥é¥Ö¥³¡¼¥ë¤ò¼õ¤±¤Æ¤ÎÉüµ¢·×²è¤¬¿åÌÌ²¼¤ÇÆ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡×
¤È¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
³Î¤«¤Ë¤³¤³¿ôÇ¯¡¢´Ú¹ñ¿ÍDJ¤ÎNight Tempo¡Ê¥Ê¥¤¥È¥Æ¥ó¥Ý¡Ë¤¬80Ç¯Âå¤ËÆüËÜ¤ÇÎ®¹Ô¤·¤¿¥·¥Æ¥£¡¦¥Ý¥Ã¥×¤ä¾¼ÏÂ²ÎÍØ¤ò´Ú¹ñ¤Î²»³Ú¥·¡¼¥ó¤Ë¾Ò²ð¤·¡¢¸½ÃÏ¤Î¼ã¼Ô¤Î´Ö¤ÇÆüËÜ¤Î¡È¥Ê¥Ä¥á¥í¡É¤¬¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¥Ö¡¼¥à¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£´Ú¹ñ¤Ç°Â¼¼¤µ¤ó¤ÎÉüµ¢ÂÔË¾ÏÀ¤¬Éâ¾å¤¹¤ë¤Î¤âÊ¬¤«¤é¤Ê¤¯¤Ï¤Ê¤¤¡£¥¢¥à¥é¡¼À¤Âå¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÌ´¤Î¤è¤¦¤ÊÏÃ¤À¤¬¡¢»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¸½¼ÂÅª¤Ë¤Ï¤½¤Î²ÄÇ½À¤Ï¤«¤Ê¤êÄã¤¤¤È¸À¤ï¤¶¤ë¤ò¤¨¤Ê¤¤¤è¤¦¤À¡£¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢°ìÅÙ°úÂà¤·¤¿·ÝÇ½¿Í¤¬ºÆ¤ÓÉ½ÉñÂæ¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¯¤ëÍýÍ³¤Î°ìÈÖ¤Ï²¿¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¡Ö¤ª¶â¡×¤Ê¤Î¤À¤¬¡¢
¡ÖÈà½÷¤Ë¸Â¤Ã¤Æ¤Ï¤½¤Î¿´ÇÛ¤ÏÁ´¤¯Ìµ¤¤¡×
¤È´Ø·¸¼Ô¤Ï¤¤¤¦¡£
¡Ö°ì»þ´ü¤ÏµþÅÔ¤ÇÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤¿°Â¼¼¤µ¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¸½ºß¤Î¤ª½»¤Þ¤¤¤ÏÅÔÆâ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡ÈÊ¿À®¤Î²ÎÉ±¡É¤ËÁê±þ¤·¤¤Ä¶¹âµéÊª·ï¤Ç¤¹¤è¡£¤â¤·¤ª¶â¤Ëº¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ê¤é¤Ð¡¢¤Þ¤º¤Ï¤½¤³¤«¤é°ú¤Ã±Û¤¹¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£¤ª»Ò¤µ¤ó¤â¤¹¤Ç¤ËÀ®¿Í¤·¤Æ°é»ù¤â°ìÃÊÍî¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°Â¼¼¤µ¤ó¤¬¤¤¤Þ¤µ¤é¤ª¶â¤òÍß¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï»×¤¨¤Þ¤»¤ó¤Í¡×¡Ê²»³Ú´Ø·¸¼Ô¡Ë
¤Þ¤¿¡¢°Â¼¼¤µ¤ó¤Ï·ÝÇ½³¦°úÂàÄ¾Á°¤ËNHK¤ÎÆÃÈÖ¡Ø°Â¼¼ÆàÈþ·Ã¡¡ºÇ¸å¤Î¹ðÇò¡Ù¤ÇÄ¹»þ´Ö¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë±þ¤¸¡¢¡Ö°úÂà¤ò·è°Õ¤·¤¿ºÇ¸å¤ËÇØÃæ¤ò²¡¤·¤¿¤â¤Î¤Ï²¿¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤Ë¤³¤¦Åú¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤ÎÃæ¤Ë¡Ø¤¤¤¤¾õÂÖ¤Î°Â¼¼ÆàÈþ·Ã¡Ù¤ò»×¤¤½Ð¤È¤·¤Æ»Ä¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¡£°ì¤Ä¤Î¥´¡¼¥ëÃÏÅÀ¤Ï¤½¤³¤À¤Ã¤¿¤ê¤·¤¿¤Î¤Ç¡×
ËèÇ¯²Æ¤Ë¤Ï¸Î¶¿¡¦²Æì¤Ç¥é¥¤¥Ö±ÇÁü¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿²Ö²Ð¥·¥ç¡¼¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ªÇ¦¤Ó¤Ç°Â¼¼¤µ¤ó¤Î»Ñ¤¬²ñ¾ì¤ÇÌÜ·â¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÅÐÃÅ¤·¤¿¤³¤È¤Ï°ìÅÙ¤â¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ï¡Ö¤â¤¦¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Ä¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤ËÀë¸À¤·¤¿Èà½÷¤Î·è°Õ¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¡£
ºòÇ¯¤Ë¤Ï¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£ÅÔÆâ¤Ç°Â¼¼¤µ¤ó¤Ë½Ð²ñ¤¨¤¿¹¬±¿¤Ê¥Õ¥¡¥ó¤¬¥µ¥¤¥ó¤òµá¤á¤¿¤È¤³¤í¡¢Èà½÷¤Ïµ£Á³¤È¤·¤¿ÂÖÅÙ¤Ç¡¢
¡Ö»ä¤Ï¤â¤¦°ìÈÌ¿Í¤Ê¤Î¤Ç¡×
¤ÈÃÇ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¼ÂºÝ¡¢º£²ó¤ÎÊóÆ»¤Ë¤Ï¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤â¡¢
¡ÖÉüµ¢¤·¤Æ¤¯¤ì¤ì¤Ð´ò¤·¤¤¤±¤É¡¢ËÜ¿Í¤Î°Õ»×¤ÏÍÉ¤ë¤¬¤Ê¤¤¤Ï¤º¤À¡×
¤È¤¤¤¦ÈÝÄêÅª¤Ê°Õ¸«¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤òÀê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£»×¤¨¤ÐÈà½÷¤¬»þÂå¤òÀÊ´¬¤·¤¿90Ç¯Âå¤ÏÆüËÜ¤¬¤Þ¤Àµ±¤¤¤Æ¤¤¤ë»þÂå¤À¤Ã¤¿¡£º£¤ÎÆüËÜ¤¬µá¤á¤ë¤Î¤Ï°Â¼¼¤µ¤ó¤ÎÉüµ¢¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Èà½÷¤Ë´¶²½¤µ¤ì¤¿¿·À¤Âå¥¹¥¿¡¼¤ÎÃÂÀ¸¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£