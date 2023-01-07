青山学院大陸上部の原晋監督（55）が7日、TOKYO FM「SPORTS BEAT supported by TOYOTA」（土曜前10・00）にリモートでゲスト出演。全国の大学に門戸が開放される来年の「箱根駅伝第100回記念大会」ついて改めて永続的な「全国化」を求めた。

記念の次回大会は、今年秋に開催される予選会の参加資格が従来の「関東学生陸上競技連盟男子登録者」から「日本学生陸上競技連合男子登録者」に変更され、予選会を勝ち抜けば、2024年1月2、3日の本戦に参加することができる。しかしながら、関東と関東以外の地域の大学の実力差は大きいとみられ、原監督も「今回は昨年、急に決まった話なので（地方の大学は）人材も少なく、準備が難しい」との見解を示す。

箱根駅伝の「全国化」については「100回大会だけでなく、今後、未来永劫、全国化することによって、陸上界のすそ野が広がる」との持論で、従来から賛成の立場。「地元の選手が、地元の大学から強化されて、地元に就職する。ふるさと創生、指導者の雇用拡大などの面でもメリットが大きい」と熱い思いを投げかけていた。