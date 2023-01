【モデルプレス=2023/01/07】FANTASTICS from EXILE TRIBEの中島颯太が2023年1月6日、自身がパーソナリティを務めるラジオ番組「DESIGN YOUR FANTASTIC FUTURE:LET’S JUMP UP supported by モデルナ・ジャパン」(FM802/毎週金曜よる8時〜9時)にてなにわ男子の高橋恭平との交流を明かしたことが、両ファンの間で大きな話題に。そのほかにも、ジャニーズ×LDHの事務所の垣根を越えた交流報告が続いている。

【写真】なにわ男子・高橋恭平、中島颯太・佐藤大樹ら豪華LDHメンバーとUSJへ

◆中島颯太、高橋恭平らとUSJへ

大阪出身の中島は、年始に帰省しユニバーサル・スタジオ・ジャパンを訪れたことを告白。高橋のほか、EXILE/FANTASTICS from EXILE TRIBEの佐藤大樹、THE RAMPAGE from EXILE TRIBEの藤原樹、BALLISTIK BOYZ from EXILE TRIBEの深堀未来と豪華メンバーで行ったことを明かした。

また「新しいメンバーで行って。東京ではちょこっと遊んでたんですけども」とすでに東京では交流があったとも語り、「わざわざ大阪に来てユニバ行って本当に楽しかったですね。本当に本当に」とUSJでの時間も充実していたようだ。

◆佐藤大樹、松田元太と再会

佐藤は2022年11月23日、「テレ東音楽祭2022冬〜思わず歌いたくなる!最強ヒットソング100連発〜」(テレビ東京系)にFANTASTICSとして出演。

放送後Twitterを更新し、「久々、元ちゃんに会えた!おかえりー」とTravis Japanを表現していると思われるトラと日本国旗の絵文字を添え、アメリカ留学から帰国し同じく同番組に生出演していた同グループの松田元太と再会を果たしたことを報告した。

なお、松田は同年3月に更新されたジャニーズJr.チャンネルの動画「Travis Japan【松田元太の相関図】交友関係全てお見せします!」の中で、佐藤を“お友達”と紹介している。

◆佐野玲於、有岡大貴の最新うちわ所持

GENERATIONS from EXILE TRIBEの佐野玲於は2022年12月30日に、自身のTwitterにてHey! Say! JUMPの有岡大貴のうちわ写真を公開。そのうちわは現在Hey! Say! JUMPが開催中の「Hey! Say! JUMP 15th Anniversary LIVE TOUR 2022-2023」のライブグッズで、同日は東京ドーム公演が行われていた。

投稿を見たファンからは「えっ!?知り合いなの!?」「もしかしてJUMPのライブ行ったの…?」「意外すぎる繋がり」などの驚きの声が上がっていた。

約1ヶ月半の期間でジャニーズ×LDHの豪華な交流が続々と明らかとなり、「想像するだけで眼福」「推しと推しが友達なの尊い」「もっとジャニーズ&LDHの話聞かせて…」など多数の反響が寄せられている。(modelpress編集部)

