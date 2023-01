今年の夏に放送！『アウトランダー』シーズン7は話数が2倍に！

カトリーナ・バルフとサム・ヒューアン主演のSFファンタジー・ロマンス『アウトランダー』。2023年夏に戻ってくるシーズン7は大幅なボリュームアップが期待できると米EWが伝えている。

米Starzの大人気タイムトラベル・シリーズ『アウトランダー』。待望のシーズン7の予告編が昨年末に解禁。アメリカの独立革命の時期を描くという新シーズンはシリーズ史上最大規模になるという。

原作者ロナルド・D・ムーアが手掛けた第7作目「An Echo in the Bone(原題)」に基づくシーズン7の舞台は1775年から1783年まで続いたアメリカ独立戦争の初期。昨年はじめに放送されたシーズン6は全8話だったが、シーズン7は大幅にボリュームアップして倍の全16話になるという。今年初めに行われたEWのインタビューで製作総指揮のマリル・デイヴィスは「私たちにとって史上最も大きなシーズン」と話し、数々のストーリーライン、色々な場所が描かれ、ワクワクするものになるに違いないと話していた。

解禁されたポスターにも「いつの時代に属する?」と書かれており、これまでにも増して壮大な物語が展開することを予感させる。

