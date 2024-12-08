¡ÖHIV¡¦¥¨¥¤¥º¡×¤Ë´¶À÷¤¹¤ë¤È¸½¤ì¤ë¾É¾õ¤Ï¤´Â¸ÃÎ¤Ç¤¹¤«¡©°å»Õ¤¬´Æ½¤¡ª
HIV¡¦¥¨¥¤¥º¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê·ÐÏ©¤Ç´¶À÷¤¹¤ë¤Î¤«¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¤³¤Îµ»ö¤Ç¤ÏHIV¡¦¥¨¥¤¥º¤Î´¶À÷¤Ë¤è¤ë¾É¾õ¤ä¥ê¥¹¥¯¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
HIV¡¦¥¨¥¤¥º¤Ë´¶À÷¤·¤¿¾ì¹ç¤Î¼£ÎÅÊýË¡¤äÍ½ËÉÊýË¡¤âÊ»¤»¤Æ¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¼«¿È¤Î¿È¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤ÎÃÎ¼±¤ò¿¼¤á¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
´¶À÷¤·¤¿¤È¤¤Î¥ê¥¹¥¯¤äÍ½ËÉºö¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¿Í¤Ï¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¢äÉâµ¤¡¦ÉÔÎÑ¤¬¤ä¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¡Ä¡Ö¥»¥Ã¥¯¥¹°ÍÂ¸¾É¡×¤«¤â? 8¤Ä¤Î¿ÇÃÇ´ð½à¤ò°å»Õ¤¬²òÀâ
´Æ½¤°å»Õ¡§
ÃæÏ© ¹¬Ç·½õ¡Ê°åÎÅË¡¿Í°¦¿¸²ñÃæ¹¾ÉÂ±¡Æâ»ë¶À¼£ÎÅ¥»¥ó¥¿ー¡Ë
1991Ç¯Ê¼¸Ë°å²ÊÂç³ØÂ´¶È¡£°åÎÅË¡¿Í°¦¿¸²ñÃæ¹¾ÉÂ±¡Æâ»ë¶À¼£ÎÅ¥»¥ó¥¿ー½êÂ°¡£ÊÆ¹ñÆâ²Ê³Ø²ñ¾åÀÊ²ñ°÷ ÆüËÜÆâ²Ê³Ø²ñÁí¹çÆâ²ÊÀìÌç°å¡£ÆüËÜ¾Ã²½´ïÆâ»ë¶À³Ø²ñ³Ø½ÑÉ¾µÄ°÷¡¦»ØÆ³°å¡¦ÀìÌç°å¡£ÆüËÜ¾Ã²½´ïÉÂ³Ø²ñËÜÉôÉ¾µÄ°÷¡¦»ØÆ³°å¡¦ÀìÌç°å¡£
HIV¡¦¥¨¥¤¥º¤Î´¶À÷·ÐÏ©¡¦¾É¾õ
HIV¡¦¥¨¥¤¥º¤È¤Ï¤É¤ó¤ÊÉÂµ¤¤Ç¤¹¤«¡©HIV¤Ï¥Ò¥ÈÌÈ±ÖÉÔÁ´¥¦¥¤¥ë¥¹¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥¦¥¤¥ë¥¹¤Î°ì¼ï¤Ç¡¢¥¨¥¤¥º¤ÏHIV¤Ë´¶À÷¤·¤¿¸å¤ÎÂÎ¤¬¼å¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¤«¤«¤ëÉÂµ¤¤Î¤³¤È¤ò¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¨¥¤¥º¤ÎÊÌÌ¾¤Ï¡Ö¸åÅ·ÀÌÈ±ÖÉÔÁ´¾É¸õ·²¡×¤â¤·¤¯¤Ï¡ÖAIDS¡×¤Ç¤¹¡£HIV¤Ï¼ç¤ËÂÎÆâ¤ËÂ¸ºß¤¹¤ëÇò·ìµå¤Ë´¶À÷¤·¤Þ¤¹¡£
HIV¤Ë´¶À÷¤·¤¿¸å¤Ï¤æ¤Ã¤¯¤ê¤ÈÂÎÆâ¤ÎÌÈ±ÖÎÏ¤¬¼å¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¡¢µ¤¤Å¤¤¤¿º¢¤Ë¤Ï³°Éô¤«¤é¤Î¥¦¥¤¥ë¥¹¤ò¥Ð¥ê¥¢¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ê½½Ê¬¤ÊÎÏ¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¤Þ¤¿¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È¿Ê¹Ô¤¬¿Ê¤à¤¿¤á¡¢´¶À÷¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤«¤Ê¤¤¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤áÃÎ¤é¤Ê¤¤´Ö¤ËÃ¯¤«¤Ë°Ü¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ëÉÂµ¤¤Ç¤¹¡£
ÆüËÜ¤Ç¤Ï¤É¤ì¤¯¤é¤¤¤Î´µ¼Ô¤¬¤¤¤Þ¤¹¤«¡©ÆüËÜ¤Ë¤ÏÌó¿ôËü¿Í¤Ë¤âµÚ¤Ö¤Û¤É¤Î´µ¼Ô¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤Ç¤Î´¶À÷¼Ô¤Ï°ì»þÅª¤Ë¸º¾¯·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·ºÆ¤Ó½ù¡¹¤ËÁý²Ã·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â´¶À÷¼Ô¤ÏÁý¤¨¤Æ¤¤¤¯¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÆüËÜ¤Ç¤Ï¿ôËü¿Í¤â¤ÎÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬HIV¡¦¥¨¥¤¥º¤ÈÆ®¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢Â¾¿Í»ö¤È¤Ï¤¤¤¨¤Ê¤¤¿È¶á¤ËÀø¤àÉÂµ¤¤È¤â¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£
À¤³¦Ãæ¤ÎÃ±°Ì¤Ç¹Í¤¨¤ë¤È¤µ¤é¤Ë²¿ÇÜ¤Ë¤âµÚ¤Ö¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¡¹¤¬Æ®¤Ã¤Æ¤¤¤ëÉÂµ¤¤Ç¤¹¡£
HIV¤Î¼ç¤Ê´¶À÷·ÐÏ©¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¼ç¤Ê´¶À÷·ÐÏ©¤Ï¡¢ÆÃÄê¡¦ÈóÆÃÄê¤ÎÁê¼ê¤È¤ÎÀ¹Ô°Ù¡¦·ì±Õ¤ÎÀÜ¿¨¤Ë¤è¤ë´¶À÷¡¦Êì»Ò¤Î·Ò¤¬¤ê¤Ë¤è¤ë´¶À÷¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¤âÆÃ¤ËÂ¿¤¤¤Î¤¬À¹Ô°Ù¤Ë¤è¤ë´¶À÷¤Ç¡¢Ç´Ëì¡¦½ý¸ý¤òÄÌ¤·¤ÆÁê¼ê¤Ë¿¯Æþ¤·´¶À÷¤·¤Þ¤¹¡£
Áê¼ê¤¬Æ±À¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â°ÛÀ¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â´¶À÷¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¡¢Ç´Ëì¤ä½ý¸ý¤òÄÌ¤·¤¿»þÅÀ¤Ç´¶À÷¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿·ì±Õ¤Î´¶À÷¤Ï¡¢¼ç¤ËÃí¼Í´ï¤Î»È¤¤¤Þ¤ï¤·¡¦Í¢·ì¤¬¸¶°ø¤Ç¤¹¡£Îã¤¨¤Ð³Ð¤»¤¤ºÞ¤ÎÂÇ¤Á¤Þ¤ï¤·¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â´¶À÷¤Î¸¶°ø¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Ãí¼Í¤òÂÇ¤Ä¤³¤È¤ËÂÐ¤·¤ÆÉÔ°Â¤ò»ý¤¿¤ì¤ëÊý¤â¤¤¤ë¤«¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÆüËÜ¤Î°åÎÅµ¡´Ø¤Ç¤ÏÍ¢·ì»þ¤ÎHIVÅù¤Î´¶À÷¾É¥¹¥¯¥êー¥Ë¥ó¥°¤¬¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢´¶À÷¤Î´í¸±À¤¬¶Ë¤á¤ÆÄã¤¤¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿°åÎÅµ¡´Ø¤Ç¤ÏÁ´¤Æ»È¤¤¼Î¤Æ¤Ç»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿Ë»É¤·»ö¸Î¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â»ÈÍÑ¤·¤¿¿Ë¤ÏÄ¾¤Á¤Ë¼Î¤Æ¤ë¤³¤È¤ä¡¢¿Ë¼Î¤ÆÀìÍÑ¤ÎÍÆ´ï¤ËÆþ¤ì¤ë¤Ê¤É¤ÎÍ½ËÉÂÐºö¤¬¼è¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¿´ÇÛ¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
Êì»Ò¤Î·Ò¤¬¤ê¤Ë¤è¤ë´¶À÷¤Ç¤Ï¤ªÊì¤µ¤ó¤¬´¶À÷¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ë¡¢½Ð»º¡¦»Ò¶¡¤ËÍ¿¤¨¤ëÊìÆý¤òÄÌ¤·¤Æ´¶À÷¤·¤Þ¤¹¡£Ç¥¿±»þ¤Ë¸¡ºº¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ç´¶À÷¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢»Ò¶¡¤Ë°Ü¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÍ½ËÉ¤¹¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
Ç°¤Î°Ù¤Ë¸¡ºº¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ï¼«¿È¤Î»Ò¶¡¤ò½ý¤Ä¤±¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¤âÂç»ö¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¤·´¶À÷¤Ë·Ò¤¬¤ëÎã³°¤È¤·¤Æ¤ÏÀ¹Ô°Ù¡¦·ì±Õ¤ÎÀÜ¿¨¤¬¤Ê¤¯¡¢È©¤ÈÈ©¤È¤Î¤Õ¤ì¤¢¤¤¡¦°û¤ß¤Þ¤ï¤·¤Ê¤É¤Ï´¶À÷¤Ë¤Ï·Ò¤¬¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤Þ¤¿À¸³è¤¹¤ë¾å¤Ç´¶À÷¤Ë·Ò¤¬¤ë¥±ー¥¹¤Ï¾¯¤Ê¤¯¡¢¿Í¤È¤ÎÀÜ¿¨¤ò²áÅÙ¤Ë¿´ÇÛ¤¹¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
HIV¤Ë´¶À÷¤¹¤ë¤È¤É¤ó¤Ê¾É¾õ¤¬¤¢¤é¤ï¤ì¤Þ¤¹¤«¡©´¶À÷¸å¤Ï¤¹¤°¤Ë¾É¾õ¤¬½Ð¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿ô½µ´Ö¤Ë¤«¤±¤Æ½ù¡¹¤Ë¾É¾õ¤¬¸½¤ì¤Æ¤¤Þ¤¹¡£Ç®¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¤êÆ¬¤¬ÄË¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤Ê¤É¡¢°ì»þÅª¤Ê¾É¾õ¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¡¢¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¤¤¦¤ÈÉ÷¼Ù¤ä¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤Î¤è¤¦¤Ê¾É¾õ¤òÁÛÁü¤¹¤ë¤ÈÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
È¯¾É¸å¤Ï¼«Á³¤Ë²óÉü¤·¡¢ÆÃ¤Ëµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¾É¾õ¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ°ìÄê´ü´Ö¤ÏÂÎ¤Î°ÛÊÑ¤ò´¶¤¸¤Þ¤»¤ó¡£
¤·¤«¤·Ìó¿ôÇ¯¸å¤ËºÆ¤ÓÈ¯Ç®¡¦ÂÎ¤Î¤À¤ë¤µ¡¦ÂÓ¾õá×¿¾¤Ê¤É¡¢ÉáÃÊ¤È¤Ï°ã¤¦ÂÎ¤Î°ÛÊÑ¤ò´¶¤¸¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£°Û¾ï¤ò´¶¤¸¤¿¸å¤Ï¡¢³°¤«¤é¤Î»É·ã¤ËÂÐ¹³¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÎÏ¤¬¥À¥áー¥¸¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î¤¿¤á´¶À÷ÎÏ¤Î¼å¤¤¥¦¥¤¥ë¥¹¤Ë¤Ç¤â´¶À÷¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
HIV¡¦¥¨¥¤¥º¤Ë¤è¤ë¹çÊ»¾É
HIV¤òÊüÃÖ¤¹¤ë¤È¤É¤¦¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤«¡©HIV¤òÊüÃÖ¤¹¤ë¤È¡¢Âç»ö¤Ê¥Ñー¥È¥Êー¡¦¼þ°Ï¤Î¿Í¤Ë´¶À÷¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤¦²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
HIV¤Ï´¶À÷¼Ô¤«¤éÊÌ¤Î¿Í¤Ø´¶À÷¤·¡¢¿·¤¿¤Ë¤Þ¤¿ÊÌ¤Î¿Í¤Ø´¶À÷¤È¡¢´¶À÷¤ÎÏ¢º¿¤¬ÅÓÀä¤¨¤Ê¤¤¥¦¥¤¥ë¥¹¤Ç¤¹¡£HIV¤Ï´¶À÷¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â¼«³Ð¾É¾õ¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬Â¿¤¯¡¢¸¡ºº¤ò¤·¤Ê¤¤¤Èµ¤¤Å¤«¤Ê¤¤¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¼þ°Ï¤Î¿Í¤Ë´¶À÷¤µ¤»¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¡¢ÊüÃÖ¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
HIV¤Çµ¯¤³¤ê¤ä¤¹¤¤¹çÊ»¾É¤Ï¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©HIV¤Ë´¶À÷¤·¥¨¥¤¥º¤òÈ¯¾É¤¹¤ë¤È¡¢ÆüÏÂ¸«´¶À÷¾É¤òÈ¯¾É¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÆüÏÂ¸«´¶À÷¾É¤Ë¤Ï¡¢³°Éô¤Î¥¦¥¤¥ë¥¹¤ò¥Ö¥í¥Ã¥¯¤¹¤ëÌÈ±Öµ¡Ç½¤¬Àµ¾ï¤Ç¤¢¤ì¤Ð´¶À÷¤·¤Þ¤»¤ó¡£
¤·¤«¤·¥¨¥¤¥º¤òÈ¯¾É¤¹¤ë¤ÈÌÈ±ÖÎÏ¤¬³ÊÃÊ¤ËÍî¤Á¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¥Ö¥í¥Ã¥¯Ç½ÎÏ¤¬¾å¼ê¤¯Æ¯¤«¤º´¶À÷¤·¤Þ¤¹¡£
ÆüÏÂ¸«´¶À÷¾É¤ÎÂåÉ½Åª¤Ê¼ïÎà¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢Á´¿È¤Ë°Û¾ï¤òÍ¿¤¨¤ëÇÔ·ì¾É¤äÇÙ±ê¤Ç¤¹¡£
HIV¤ÎÍ¾Ì¿¤Ï¤É¤ì¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¿Ê¹Ô¾õ¶·¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¤¬¡¢HIV¤Ë´¶À÷¤·¤Æ¤âÍ¾Ì¿¤òÀë¹ð¤µ¤ì¤Ê¤¤¥±ー¥¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Å¬ÀÚ¤Ê¼£ÎÅ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢HIV¤Ë´¶À÷¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤·¤Æ¤â¼÷Ì¿¤Ë±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤¹²ÄÇ½À¤ÏÄã¤¤¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î¤¿¤á¾¯¤·¤Ç¤âÁá¤¯¼£ÎÅ¤Ë¼è¤ê³Ý¤«¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢°ÛÊÑ¤ò´¶¤¸¤¿¤é¤¹¤°¤ËÉÂ±¡¤Ø¹Ô¤¯¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
HIV¡¦¥¨¥¤¥º¤Î¿ÇÃÇ¡¦¼£ÎÅÊýË¡¡¦Í½ËÉÊýË¡
HIV¡¦¥¨¥¤¥º¤Î¿ÇÃÇÊýË¡¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£HIV¡¦¥¨¥¤¥º´¶À÷¤Î¿ÇÃÇ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï2ÃÊ³¬¸¡ºº¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¤Ï¤¸¤á¤Ë¥¹¥¯¥êー¥Ë¥ó¥°¸¡ºº¡¢¼¡¤ËWBË¡¡¦RT-PCRË¡Åù¤Î³ÎÇ§¸¡ºº¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥¹¥¯¥êー¥Ë¥ó¥°¸¡ºº¤ÏHIV¤ÎÃæ¤Ç2¤Ä¤ËÊ¬Îà¤µ¤ì¤ë¹³¸¶¤ÎÎ¾Êý¤òÄ´¤Ù¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·¥¹¥¯¥êー¥Ë¥ó¥°¸¡ºº¤ÇÍÛÀ¤¬½Ð¤¿¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢É¬¤ºHIV¤Ë´¶À÷¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï¸À¤¤ÀÚ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¥¹¥¯¥êー¥Ë¥ó¥°¸¡ºº¤Î·çÅÀ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢µ¶ÍÛÀ¤Î·ë²Ì¤¬¸½¤ì¤ëÅÀ¤Ç¤¹¡£´¶À÷¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ç¤âÍÛÀÈ¿±þ¤¬½Ð¤Æ¤·¤Þ¤¦¾ì¹ç¤â¤¢¤ë¤¿¤á¡¢ºÇ½ª³ÎÇ§¤È¤·¤Æ¡¢2ÃÊ³¬ÌÜ¤ÎWBË¡¡¦RT-PCRË¡¤Ç¤Î³ÎÇ§¸¡ºº¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
WBË¡¤Ï¥¦¥¤¥ë¥¹¤Î¤¿¤ó¤Ñ¤¯¤ËÂÐ¤¹¤ë¹³ÂÎ¤òÄ´¤Ù¤ë¸¡ºº¤Ç¡¢RT-PCRË¡¤ÏHIV¤Î°äÅÁ»Ò¤ò¸¡ºº¤¹¤ëÊýË¡¤Ç¤¹¡£¸¡½Ð¤Ë¤«¤«¤ë´ü´Ö¤ÏWBË¡¤è¤ê¤âRT-PCRË¡¤ÎÊý¤¬Ã»´ü´Ö¤Ç½ªÎ»¤·¤Þ¤¹¡£
ºÇ½ª·èÄê¤¬±¢À¤ËÊÑ¤ï¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ì¤Ð¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÍÛÀÈ¿±þ¤¬½Ð¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¡¢Àµ³Î¤Ê¸¡ºº·ë²Ì¤ò½Ð¤¹¤¿¤á¤Ë¤â2ÃÊ³¬¸¡ºº¤¬É¬Í×¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
ÉÂ±¡¤Ç¸¡ºº¤ò¼õ¤±¤ë¤Î¤¬ÃÑ¤º¤«¤·¤¤¾ì¹ç¤Ï¤É¤¦¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©HIV¤Î¸¡ºº¤ò¼õ¤±¤ëÊý¤Ï¡¢ÃÑ¤º¤«¤·¤µ¤Î¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤Ê¤«¤Ê¤«°ìÊâ¤¬Æ§¤ß½Ð¤»¤Ê¤¤¿Í¤â¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤·¤«¤·¸¡ºº¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤Ç¤â¤·¤â¼«¿È¤¬´¶À÷¤·¤Æ¤¤¤¿¾ì¹ç¡¢HIV¤ÎÁá´üÈ¯¸«¤Ë·Ò¤¬¤ê¡¢Â®¤ä¤«¤Ë¼£ÎÅ¤ò»Ü¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥Ñー¥È¥Êー¤¬¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¸¡ºº¤ò¤·¤Ê¤¤¤Ç¤¤¤ë¤ÈÁê¼ê¤â½ý¤Ä¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£²¾¤ËÆÃÄê¤Î¥Ñー¥È¥Êー¤¬¤¤¤Ê¤¤¿Í¤Ç¤â¡¢´¶À÷¤ÎÏ¢º¿¤òÃÇ¤ÁÀÚ¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï·ç¤«¤»¤Ê¤¤Âç»ö¤Ê¸¡ºº¤Ç¤¹¡£
HIV¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤¿¤é¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¼£ÎÅ¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¤«¡©3ºÞ¤òÊ»ÍÑ¤·¤¿¼£ÎÅ¤ä1Æü1²ó¤ÇºÑ¤à¹çºÞ¤ò»È¤Ã¤¿¼£ÎÅ¤ò»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
HIV¤Ë´¶À÷¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ÈÂÎÆâ¤«¤é´°Á´¤Ë¼è¤ê½ü¤¯¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£ÆüÏÂ¸«´¶À÷¾É¤Î¾É¾õÈ¯À¸¤ÎÍÌµ¤Ç°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥¦¥¤¥ë¥¹¤ò¾Ã¤¹¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿Ê¹Ô¤òËÉ¤°¤³¤È¤òÌÜÅª¤Ë¼£ÎÅ¤¬»Ü¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£°å»Õ¤ÈÁêÃÌ¤Î¤â¤È¡¢¼£ÎÅ¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
HIV¤òÍ½ËÉ¤¹¤ë¤Ë¤Ï¤É¤¦¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¤Þ¤ºÀ¹Ô°Ù¤ò¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤¬ºÇÁ±¤Ë¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÉÔÆÃÄêÂ¿¿ô¤È´Ø·¸¤ò»ý¤¿¤Ê¤¤¤³¤È¡¦¥³¥ó¥Éー¥à¤ÎÃåÍÑ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÍ½ËÉ¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿´¶À÷¤ÏÇ´Ëì¤òÄÌ¤·¤Æ¤«¤«¤ë¤¿¤á¡¢¤Ê¤ë¤Ù¤¯Ç´Ëì¤ËÀÜ¿¨¤µ¤»¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤â¸ú²ÌÅª¤Ç¤¹¡£
¤â¤·¤âÀ¹Ô°Ù¤ò¤¹¤ë¾ì¹ç¤ÏÀµ¤·¤¤»È¤¤Êý¤Ç¥³¥ó¥Éー¥à¤ò»È¤¤´¶À÷¤òËÉ¤°¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£²¾¤Ë½÷ÀÂ¦¤¬ÃËÀÂ¦¤«¤é¥³¥ó¥Éー¥à¤Î»ÈÍÑ¤òÃÇ¤é¤ì¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢¼«¿È¤Î¿È¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Ë¤âÃÇ¤ëÍ¦µ¤¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
ÃËÀÂ¦¤â¼«¿È¤ä¥Ñー¥È¥Êー¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¥³¥ó¥Éー¥à¤òÁõÃå¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
ºÇ¸å¤Ë¡¢ÆÉ¼Ô¤Ø¥á¥Ã¥»ー¥¸¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£HIV¡¦¥¨¥¤¥º¤Ï¼£ÎÅË¡¤¬¤¢¤ê¡¢´¶À÷¼Ô¤ÏÇ¯¡¹¸º¾¯·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·ÃÎ¤é¤Ê¤¤¤¦¤Á¤Ë´¶À÷¤·¤Æ¡¢¼«¿È¤¬ÃÎ¤é¤Ì´Ö¤ËÃ¯¤«¤Ë´¶À÷¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤¦²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤¿¤á¡¢Í½ËÉÂÐºö¤ò¤È¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿HIV¸¡ºº¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤âÁá´üÈ¯¸«¡¦¼£ÎÅ¤Ë·Ò¤¬¤ê¡¢¤â¤·¤â´¶À÷¤·¤Æ¤¤¤¿¾ì¹ç¤Ç¤âÅ¬ÀÚ¤Ê¼£ÎÅ¤ò»Ü¤¹¤³¤È¤Ç¡¢»öÂÖ°²½¤òËÉ¤°¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¼«¿È¤äÁê¼ê¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Ë¤âÄê´üÅª¤Ê¸¡ºº¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÊÔ½¸Éô¤Þ¤È¤á
´¶À÷¾É¤ÏÊüÃÖ¤¹¤ë¤ÈÉÂ¾õ¤¬°²½¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·Å¬ÀÚ¤ÊÂÐ½è¤äÍ½ËÉ¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢´¶À÷¤òËÉ¤°¤³¤È¤ä¿Ê¹Ô¤µ¤»¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¸¡ºº¤ÏÍ¦µ¤¤Î¤¤¤ë¹ÔÆ°¤Ç¤¹¤¬¡¢º£¸å¤ÎÀ¸³è¤Ø±Æ¶Á¤µ¤»¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¤âÉ¬Í×¤Ê¹ÔÆ°¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
»²¹ÍÊ¸¸¥
AIDS¡Ê¸åÅ·ÀÌÈ±ÖÉÔÁ´¾É¸õ·²¡Ë¤È¤Ï¡ÊNIID ¹ñÎ©´¶À÷¾É¸¦µæ½ê¡Ë
HIV/AIDS 2020Ç¯¡ÊNIID ¹ñÎ©´¶À÷¾É¸¦µæ½ê¡Ë