2月1日公開の映画『BTS:Yet To Come in Cinemas』の特典付き前売券が、1月11日より発売される。全国上映劇場(一部劇場を除く)にて販売されるムビチケカード券の特典は日本限定ビジュアルオリジナルチケットホルダー(7種ランダム、数量限定)、ムビチケオンライン券の特典は日本版ポスタービジュアルオリジナルスマホ壁紙。

【写真】映画『BTS:Yet To Come in Cinemas』ムビチケカード券特典、日本限定ビジュアルオリジナルチケットホルダー ビジュアル

本作は、世界229ヵ国・地域のARMYたちを熱狂させた「BTS<Yet To Come> in BUSAN」コンサートの圧倒的なパフォーマンスと熱狂的な歓声に包まれた現場のすべての瞬間を記録し、映像化。コンサートの生中継では使用しなかったシネマティック専用カメラ14台を総動員し、超近接ショット、フルショットをはじめとする多彩なアングルで撮影された。2D版に加え、ScreenX、4DX、4DXScreenでの公開も決定している。

また、本作の上映劇場が決まった。上映劇場とムビチケカード券の販売劇場などの詳細は、映画公式サイトにて。

映画『BTS:Yet To Come in Cinemas』は、2月1日より全世界公開。