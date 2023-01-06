²¬ÅÄ½Ú°ì¡¢à»°ÂçÄ«áÀ©ÇÆ¤Ø¡ÖÄ«¥É¥é¤¬º£Ç¯¤ÎÌÜÉ¸¡×¡¡»³ÅÄ°ÉÆà¤È¡ØÄ«¥Þ¥Ã¥¯¡Ù£Ã£Í¤Ç½é¶¦±é
¸µ£Ö£¶¤ÎÇÐÍ¥¡¢²¬ÅÄ½Ú°ì¡Ê£´£²¡Ë¤È½÷Í¥¡¢»³ÅÄ°ÉÆà¡Ê£²£±¡Ë¤¬¡¢£±£¶Æü¤«¤éÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¡ÖÄ«¥Þ¥Ã¥¯¡×¤Î¥Æ¥ì¥Ó£Ã£Í¤Ç½é¶¦±é¤¹¤ë¡£
Ä«¥Þ¥Ã¥¯¤ÏÆ±Å¹¤Ç¸áÁ°£±£°»þÈ¾¤Þ¤ÇÈÎÇä¤¹¤ë¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¥á¥Ë¥å¡¼¡££Ã£Í¤Ï¡Ö¤¤¤¤Æü¡£¤¤¤¤Ä«¡£Ä«¥Þ¥Ã¥¯¡×¤ò¥¡¼¥ï¡¼¥É¤Ë¡¢¥ª¥Õ¥£¥¹¤ÇÄ«¿©¤ò¼ê·Ú¤ËºÑ¤Þ¤»¤è¤¦¤È¤¹¤ë²¬ÅÄ¤¬¡¢ÎÙ¤Î¥Ç¥¹¥¯¤Ç¥½¡¼¥»¡¼¥¸¥¨¥Ã¥°¥Þ¥Õ¥£¥ó¤È¥Ï¥Ã¥·¥å¥Ý¥Æ¥È¤ò¤ª¤¤¤·¤½¤¦¤Ë¿©¤Ù¤ë»³ÅÄ¤ò¸«¤Æ¡¢¡Ö¤½¤Î¼ê¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤¡¡ª¡×¤ÈÄ«¥Þ¥Ã¥¯¤ÎÁªÂò»è¤Ëµ¤¤Å¤¯ÆâÍÆ¤À¡£
²¬ÅÄ¤Ï¡ÖÄ«¥Þ¥Ã¥¯¡¢Ä«¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¡¢Ä«¥É¥é¤Îà»°ÂçÄ«á¤¬¹¥¤¡£Ä«¥È¥ì¤ÈÄ«¥Þ¥Ã¥¯¤ÏÀ©ÇÆ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢Ä«¥É¥é¤¬º£Ç¯¤ÎÌÜÉ¸¡×¤ÈÀë¸À¡£»³ÅÄ¤Ï¡Ö»Å»ö¤Ë¹Ô¤¯Á°¤ËÄ«¥Þ¥Ã¥¯¤ò¿©¤Ù¤ë¤È¡Ø£±Æü´èÄ¥¤í¤¦¡ª¡Ù¤Ã¤Æ¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¾¦ÉÊ¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£