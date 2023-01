歌手のGACKTが5日にインスタグラムを更新。GACKTからの“新しい家族が増えました”というメッセージに、ファンから様々な反響が寄せられた。

【動画】GACKTの意味深メッセージ

GACKTが「There is a new addition to my family」と投稿したのは自身のライブの模様を収めた動画。2005年リリースの楽曲「Road」を熱唱するステージ映像の上には“新しい家族が増えました”という手書きメッセージが重なっている。

投稿の中の“家族に新しい仲間が加わった”という日本語を意味する英文と、映像の中の“新しい家族が増えました”というメッセージにファンは騒然。コメント欄には「ワンちゃん???」「まさか入籍?」「うん!? 結婚しましたか!?」などの声や「紹介して下さいね」「GACKTさんの幸せが、何より嬉しいです」「報告の仕方が可愛い」などのコメントが集まった。

