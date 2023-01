スクウェア・エニックスのゲームがお得になるセールが、PlayStation Storeとニンテンドーeショップにてスタートした。

⇒9月15日発売の「ドラゴンクエストX 目覚めし五つの種族 オフライン」TVCM公開! 賀来賢人が「ドラクエ部」の部長に⁉



今回の「新春到来セール」では、2022年9月に発売された軍記物シミュレーションRPG「The DioField Chronicle」(ディオフィールド クロニクル)が50%オフ、セール初登場の「ドラゴンクエスト X 目覚めし五つの種族 オフライン」は20%オフに。この機会にぜひプレイしよう。



セール期間:2023年1月4日(水)〜1月18日(水)

対象機種:PS5・PS4・Switch



【セール対象タイトル】

「ドラゴンクエスト X 目覚めし五つの種族 オフライン」

PlayStation 5/PlayStation 4/Nintendo Switch

20%オフ!



「ドラゴンクエストビルダーズ2 破壊神シドーとからっぽの島」

PlayStation 4/Nintendo Switch

40%オフ!



「STRANGER OF PARADISE FINAL FANTASY ORIGIN PS4 & PS5」

PlayStation 5/PlayStation 4

30%オフ!



「The DioField Chronicle」

PlayStation 5/PlayStation 4

50%オフ!



「The DioField Chronicle デジタルデラックス エディション」

PlayStation 5/PlayStation 4

50%オフ!



「Voice of Cards ドラゴンの島」

PlayStation 4/Nintendo Switch

40%オフ!



「STAR OCEAN -First Departure R- デジタルデラックス版」

PlayStation 4

60%オフ!



ほかにも人気タイトルがお得に。全タイトルと価格詳細は、下記URLおよびニンテンドーeショップ、PlayStation Storeにて確認できる。



▼対象タイトル一覧掲載ページ

https://www.jp.square-enix.com/column/detail/0104SALE/





また、スクウェア・エニックスでは、ダウンロードタイトルを紹介するコラムを随時更新中。セールでどのタイトルを購入するか迷っている方は、ぜひ参考にしよう。

https://www.jp.square-enix.com/column/





© 2012,2022 ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX All Rights Reserved.

© SUGIYAMA KOBO

℗ SUGIYAMA KOBO

© 2018 ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX All Rights Reserved.

© SUGIYAMA KOBO

© 2022 KOEI TECMO GAMES/SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.

CHARACTER DESIGN:TETSUYA NOMURA

LOGO ILLUSTRATION:©2021 YOSHITAKA AMANO

© 2022 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved. © Silvertone, Inc.

© 2021 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.

© 1996, 2019 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved. Original version developed by tri-Ace Inc.

>> 「ドラゴンクエスト X 目覚めし五つの種族 オフライン」がついに初セール! スクエニ「新春到来セール」プレステ・Switchで開催! の元記事はこちら