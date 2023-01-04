「ドラゴンクエスト X 目覚めし五つの種族 オフライン」がついに初セール！ スクエニ「新春到来セール」プレステ・Switchで開催！
スクウェア・エニックスのゲームがお得になるセールが、PlayStation Storeとニンテンドーeショップにてスタートした。
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今回の「新春到来セール」では、2022年9月に発売された軍記物シミュレーションRPG「The DioField Chronicle」(ディオフィールド クロニクル)が50%オフ、セール初登場の「ドラゴンクエスト X 目覚めし五つの種族 オフライン」は20%オフに。この機会にぜひプレイしよう。
セール期間：2023年1月4日（水）〜1月18日(水)
対象機種：PS5・PS4・Switch
【セール対象タイトル】
「ドラゴンクエスト X 目覚めし五つの種族 オフライン」
PlayStation 5／PlayStation 4／Nintendo Switch
20%オフ！
「ドラゴンクエストビルダーズ２ 破壊神シドーとからっぽの島」
PlayStation 4／Nintendo Switch
40%オフ！
「STRANGER OF PARADISE FINAL FANTASY ORIGIN PS4 & PS5」
PlayStation 5／PlayStation 4
30%オフ！
「The DioField Chronicle」
PlayStation 5／PlayStation 4
50%オフ！
「The DioField Chronicle デジタルデラックス エディション」
PlayStation 5／PlayStation 4
50%オフ！
「Voice of Cards ドラゴンの島」
PlayStation 4／Nintendo Switch
40%オフ！
「STAR OCEAN -First Departure R- デジタルデラックス版」
PlayStation 4
60%オフ！
ほかにも人気タイトルがお得に。全タイトルと価格詳細は、下記URLおよびニンテンドーeショップ、PlayStation Storeにて確認できる。
▼対象タイトル一覧掲載ページ
https://www.jp.square-enix.com/column/detail/0104SALE/
また、スクウェア・エニックスでは、ダウンロードタイトルを紹介するコラムを随時更新中。セールでどのタイトルを購入するか迷っている方は、ぜひ参考にしよう。
https://www.jp.square-enix.com/column/
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