韓国スタバで使える豆知識

韓国は世界的に見ても破格のコーヒー＆カフェ大国。なかでもスタバのメニューやグッズ、店舗コンセプトの多様性は世界的に注目されています。

韓国スタバのおすすめ3店

持ち帰りは「캐리어（ケリオ）」をもらおうコーヒーを2杯以上テイクアウトするともらえるカップホルダーがかわいい♡ボトルドリンクはおみやげにも！冷蔵保存ができ、持ち帰って滞在先でも飲めるボトルドリンクが便利です。一番人気は「아아（アア）」!寒い日でも「アイスアメリカーノ」が一番人気！ 「アア」の略称で愛されています。使い捨てカップの店内利用はNG店内ではマグカップやグラスを利用することが、法律で義務づけられています。

スターバックス・コーヒー 奨忠ラウンジR店／カクテルが飲めるミッドセンチュリーな空間

まるでタイムトリップみたいな体験！

（提供：スターバックス コリア）

ヴィンテージ家具と国内作家の家具が調和する空間

1960年代に建てられ、企業の会長が実際に暮らしていた邸宅をリノベーションしたぜいたくな空間が話題。大理石のアートウォール、暖炉、シャンデリアなどをそのまま生かしています。実際に住居として使われていた広大な空間は、思わず探検したくなるほど！

「コーヒーマティーニフライト」W3万4900

店舗限定メニューは、スタバならではのコーヒーカクテル！ コーヒーから着想を得た代表的なカクテルが3種セットになっています。

■スターバックス・コーヒー 奨忠ラウンジR店（スターバックスコーヒー チャンチュンラウンジアールジョム）

住所：中区長忠壇路4キル25

営業時間：9〜21時

定休日：無休

交通：地下鉄3号線東大入口駅3番出口から徒歩7分



スターバックス・コーヒー 汝矣島漢江公園店／漢江を独占できるロマンチックビュー

オレンジ色の照明がロマンチック（提供：スターバックス コリア）

2025年8月オープンの新しいお店。装飾など細部にいたるまでマリンモチーフが使用されていて、まるでクルーズ船に搭乗したかのような優雅な空間です。都心の喧騒を忘れて、漢江の素晴らしい景色とともにコーヒーを満喫できます。

（写真左から）「パープルマンゴードラゴンフルーツピニャコラーダ」W1万4900、

「ピンクグレープフルーツラムトニック」W9900

■スターバックス・コーヒー 汝矣島漢江公園店（スターバックスコーヒー ヨイドハンガンコンウォンジョム）

住所：永登浦区汝矣東路338 船着場3F

営業時間：8〜23時（土・日曜は7時〜）

定休日：無休

交通：地下鉄5号線汝矣ナル駅2番出口から徒歩5分



スターバックス・コーヒー 広蔵マーケット店／伝統市場に誕生した粋なモダンスポット

提供：スターバックス コリア

100年以上の歴史をもつ広蔵市場に、2025年5月に誕生した店舗。赤レンガが映えるリノベ空間は、ノスタルジックで伝統的な市場にも溶け込むデザインです。商品1点につきW300が市場活性化基金に充てられるのも素敵◎。

「みかん風味のゴールデンマンダリンホップフィジオ」W8500

（写真左から）「布包みイチゴクレープ」W8900、「イチゴヨーグルト味の糸巻きバウムクーヘン」W1万5000

店舗限定のフードメニューは、「布包みイチゴクレープ」と「イチゴヨーグルト味の糸巻きバウムクーヘン」。どちらも、広蔵市場の布地文化から発想を得ています。

■スターバックス・コーヒー 広蔵マーケット店（スターバックスコーヒークァンジャンマーケットジョム）

住所：鍾路区昌慶宮路88

営業時間：9〜22時

定休日：無休

交通：地下鉄1号線鍾路5街駅8番出口から徒歩9分



メガ・コーヒー／SNSを席巻するトレンドメーカー！

NCT WISHやRIIZEなど、ボーイズグループとのコラボでも話題！ 2025年夏に、カップに入ったピンス（かき氷）「カッピンス」がバズり、一躍トレンドの中心になりました。

●「アイスアメリカーノ」W2000〜

●明洞中央店、ソウル駅店など



コンポーズ・コーヒー／BTS Vがモデル！ 注目度抜群の成長株

BTSのメンバー・Vをモデルに起用し、推し活効果で急成長を遂げたお店。「メガ・コーヒー」と同じく低価格・大容量の路線で注目されています。

●「アイスアメリカーノ」W1800〜

●明洞梨花店、東大門ショッピングモール店など



ハーリス・コーヒー／駅近×ゆったり空間で居心地抜群

広々としたテーブルやソファー席、電源コンセントを設置している店舗が充実！ 駅近の大規模店舗や営業時間が長い店舗も多く、ふらっと立ち寄るのに便利です。

●「アイスアメリカーノ」W4700〜

●梨泰院駅店、明洞駅店など



トゥーサム・プレイス／スイーツ愛好家御用達の絶品ケーキ！

「ストロベリーチョコ生クリームケーキ」など、チェーンカフェの枠を超えた品質の高いケーキが支持されています。シックで落ち着いた雰囲気も◎。

●「アイスアメリカーノ」W4700〜

●ドゥータ・モール店（東大門）など



トム・エン・トムズ／24時間営業が多い最強のオアシス

主要都市の中心部や大学街などに、24時間営業の店舗が多いのがうれしい！ 旅行者にとって、いざというときに頼りになるありがたい味方です。

●「アイスアメリカーノ」W5100〜

●狎鴎亭ロデオ店、聖水1号店など



イディヤ・コーヒー／圧倒的な店舗数を誇る定番カフェ

韓国内で圧倒的な店舗数を誇り、利便性と安定した品質、親しみやすさが魅力です。日本のキャラクターや、俳優のビョン・ウソクとのコラボも話題になりました。

●「アイスアメリカーノ」W3200〜

●イディヤ・コーヒー・ラボ（鶴洞）など



●店舗・施設の休みは原則として年末年始・お盆休み・ゴールデンウィーク・臨時休業を省略しています。

●掲載の内容は取材時点の情報に基づきます。内容の変更が発生する場合がありますので、ご利用の際は事前にご確認ください。

●この記事は『るるぶソウル完全版』に掲載した記事をもとに作成しています。

