1月3日(火)0時より、2022年10月にタイで放送開始されたロマンティック・コメディドラマ『The Three GentleBros』の第1話が動画配信プラットフォームTELASAにて見放題配信が開始となった。以降毎週火曜日0時に1話ずつ配信される。

ピムパッタラーは恋愛以外はあらゆる面で成功している資産家。これまで多くの男性と関係を持ってきた彼女には、それぞれ父親の異なる3人の息子がいる。長男のイチャヤは若きビジネスマン。次男のテムことモムルワン・テーウィットは有名なショッピングモールを経営する王族の後継者。末っ子のアチラはハンサムな大学生。ピムパッタラーは子育てに関わらなかった罪滅ぼしのため、3人の息子たちに完璧な妻を見つけようと行動に移すが、息子たちにとっては面白くない。しかも、彼女の計画は息子たちの相手女性にも妨害される。そんな息子たちの恋愛、母親との関係を描く。

3人の息子を演じるのは日本人の血を引くタイで大人気の俳優ルーク・イシカワ・プラウデン、TayNewとして知られるテイ・タワン、OffGunで知られるガン・アタパン。それぞれルークはイチャヤ、テイはテム、ガンはアチラを演じる。

『Never Let Me Go』 (c)GMMTV

さらに12月23日(金)からは権力闘争の中で花開く2人の青年のラブストーリー『Never Let Me Go』もテラサにて配信が開始された。

主演を務めるのは『Fish Upon The Sky』でも主演を務め、今開催中のGMMTVタイドラマの展覧会第2弾『GMMTV EXHIBITION in JAPAN 22-23』でもフィーチャーされているポンド・ナラーウィットとプーウィン・タンサクユーン。裕福な家庭に生まれたマフィアの息子ヌン・ディアオと、父親の側近の息子で別の町から引っ越してきたパームの役を務めた。