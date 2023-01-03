Anker、「Amazon初売り」で対象製品を最大40%オフで販売中〜1月7日まで
スマートフォンアクセサリーメーカーのAnkerが、「Amazon初売り」において人気製品を最大40%オフで販売するセールを開催しています。
160以上の製品が最大40%オフ
「Amazon初売り」の対象となっているのは、急速充電器や大容量モバイルバッテリーなど160以上の製品です。
2023年1月3日午前9時〜1月7日午後11時59分までのセール期間中、対象製品が最大40%オフで購入することが可能です。
初売り割引対象製品の一例と価格は以下の通りです。
製品名通常価格割引価格Anker 633 Magnetic Wireless Charger（MagGo）12,990円9,990円（23%オフ）Anker 565 USB-C ハブ（11-in-1）12,990円9,093円（30%オフ）Anker PowerWave 10 Stand ワイヤレス充電器2,499円2,000円（20%オフ）Anker 651 USB-C ドッキングステーション（8-in-1 Wireless Charging）21,591円19,192円（11%オフ）Anker PowerExpand 9-in-2 USB-C メディア ハブ10,790円8,093円（25%オフ）Soundcore Liberty Air 2 Pro12,980円9,995円（23%オフ）Anker PowerDrive PD 2（32W 2ポート カーチャージャー）2,590円1,999円（23%オフ）Anker 521 Charger（Nano Pro）USB PD 40W4,790円3,390円（29%オフ）
なお、「Amazon初売り」では、他にも人気アクセサリーメーカーのPITAKA（ピタカ）やSatechiも割引セールを開催しています。
Source:Anker Direct
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