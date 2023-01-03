◇第99回東京箱根間往復大学駅伝 復路（2023年1月3日 神奈川・箱根町〜東京・大手町 5区間109・6キロ ）

8区をトップの駒大が通過してから20分後、無情の号砲が鳴った。8→9区の戸塚中継所で、関東学生連合が繰り上げスタートとなった。

8区の佐藤碧（平成国際大）が懸命に戸塚所を目指したが、わずかに18秒届かず。ランナーのいない中継所にたどり着くと、両手で顔を覆った。

◆戸塚中継所通過時総合順位（カッコは前中継所順位）

1（1） 駒大 8時間29分27秒

2（2） 中大 ＋1分5秒

3（3） 国学院大 ＋6分35秒

4（4） 早大 ＋6分36秒

5（6） 法大 ＋6分46秒

6（7） 順大 ＋6分50秒

6（5） 創価大 ＋6分50秒

8（8） 青学大 ＋7分32秒

9（10） 明大 ＋9分24秒

10（9） 城西大 ＋9分46秒

＜以上シード圏＞

11（12） 東洋大 ＋10分19秒

12（11） 東京国際大＋11分4秒

＜以下繰り上げスタートあり、通過順と異なる＞

13（14） 山梨学院大＋13分28秒

14（15） 帝京大 ＋13分42秒

15（13） 東海大 ＋14分19秒

16（17） 日体大 ＋16分31秒

17（16） 大東大 ＋16分52秒

18（18） 国士舘大 ＋18分16秒

19（19） 立大 ＋20分12秒

20（20） 専大 ＋21分31秒

― 学生連合 ＋24分1秒

＜8区・区間記録＝21・4キロ＞

1 宗像直輝（法大3年）1時間4分16秒

1 木本大地（東洋大4年）1時間4分16秒

3 平駿介（順大4年）1時間4分17秒

4 赤星雄斗（駒大3年）1時間4分37秒

5 田中悠登（青学大2年）1時間4分50秒

6 山中博生（帝京大2年）1時間4分52秒

7 中沢雄大（中大4年）1時間4分58秒

8 加藤大誠（明大4年）1時間5分6秒

9 桑田大輔（創価大3年）1時間5分7秒

10 伊福陽太（早大2年）1時間5分20秒

11 伊東大暉（山梨学院大4年）1時間5分25秒

12 広沢優斗（日体大4年）1時間5分29秒

13 高山豪起（国学院大1年）1時間5分32秒

14 桜井優我（城西大1年）1時間5分35秒

15 山本羅生（立大2年）1時間5分50秒

16 鈴木伸弥（国士舘大2年）1時間6分8秒

17 野下稜平（専大3年）1時間6分17秒

18 木山凌（大東大4年）1時間6分19秒

19 宗像聖（東京国際大4年）1時間6分32秒

20 神薗竜馬（東海大3年）1時間7分0秒

― 佐藤碧（学生連合＝平成国際大2年）1時間8分18秒