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　◇第99回東京箱根間往復大学駅伝　復路（2023年1月3日　神奈川・箱根町〜東京・大手町　5区間109・6キロ ）

　8区をトップの駒大が通過してから20分後、無情の号砲が鳴った。8→9区の戸塚中継所で、関東学生連合が繰り上げスタートとなった。

　8区の佐藤碧（平成国際大）が懸命に戸塚所を目指したが、わずかに18秒届かず。ランナーのいない中継所にたどり着くと、両手で顔を覆った。

◆戸塚中継所通過時総合順位（カッコは前中継所順位）

1（1）　駒大　　　8時間29分27秒

2（2）　中大　　　＋1分5秒

3（3）　国学院大　＋6分35秒

4（4）　早大　　　＋6分36秒

5（6）　法大　　　＋6分46秒

6（7）　順大　　　＋6分50秒

6（5）　創価大　　＋6分50秒

8（8）　青学大　　＋7分32秒

9（10）　明大　　　＋9分24秒

10（9）　城西大　　＋9分46秒

＜以上シード圏＞

11（12）　東洋大　　＋10分19秒

12（11）　東京国際大＋11分4秒

＜以下繰り上げスタートあり、通過順と異なる＞

13（14）　山梨学院大＋13分28秒

14（15）　帝京大　　＋13分42秒

15（13）　東海大　　＋14分19秒

16（17）　日体大　　＋16分31秒

17（16）　大東大　　＋16分52秒

18（18）　国士舘大　＋18分16秒

19（19）　立大　　　＋20分12秒

20（20）　専大　　　＋21分31秒

―　　　　学生連合　＋24分1秒

＜8区・区間記録＝21・4キロ＞

1　宗像直輝（法大3年）1時間4分16秒

1　木本大地（東洋大4年）1時間4分16秒

3　平駿介（順大4年）1時間4分17秒

4　赤星雄斗（駒大3年）1時間4分37秒

5　田中悠登（青学大2年）1時間4分50秒

6　山中博生（帝京大2年）1時間4分52秒

7　中沢雄大（中大4年）1時間4分58秒

8　加藤大誠（明大4年）1時間5分6秒

9　桑田大輔（創価大3年）1時間5分7秒

10　伊福陽太（早大2年）1時間5分20秒

11　伊東大暉（山梨学院大4年）1時間5分25秒

12　広沢優斗（日体大4年）1時間5分29秒

13　高山豪起（国学院大1年）1時間5分32秒

14　桜井優我（城西大1年）1時間5分35秒

15　山本羅生（立大2年）1時間5分50秒

16　鈴木伸弥（国士舘大2年）1時間6分8秒

17　野下稜平（専大3年）1時間6分17秒

18　木山凌（大東大4年）1時間6分19秒

19　宗像聖（東京国際大4年）1時間6分32秒

20　神薗竜馬（東海大3年）1時間7分0秒

―　佐藤碧（学生連合＝平成国際大2年）1時間8分18秒