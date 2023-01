『ハウス・オブ・ザ・ドラゴン』あの人、ジョフリーと並ぶ嫌われキャラを演じることについて語る

『ゲーム・オブ・スローンズ』のスピンオフ『ハウス・オブ・ザ・ドラゴン』にエイゴン・ターガリエン2世役で出演するトム・グリン=カーニーが、嫌われキャラを演じることについて語った。米Entertainment Weeklyが報じている。

2022年12月中旬にロサンゼルスで開催された『ゲーム・オブ・スローンズ』オフィシャルイベントでは、二人の“王”が顔を揃えた。本家でジョフリー・バラシオンを演じたジャック・グリーソンと『ハウス・オブ・ザ・ドラゴン』でエイゴン・ターガリエン2世を演じるトムの二人が並んで座ったのだ。実は、本家でブラン・スタークを演じたアイザック・ヘンプステッド・ライトも鉄の玉座に座った王の一人として同席する予定だったが、パスポートを紛失してしまい渡航できず、そのため七王国で最も嫌われている二人が隣同士に座り、語り合うことになった。27歳のトムはこう述べている。

「ジョフリーを演じるのは簡単なことではないと思うので、ジャックが歩んできた旅路についてもっと聞きたいね。それに伴う反発や、ジョフリーの裏切りに対して向けられたネガティブな、あるいは不要な注目と呼べるかはわからないけど、視聴者は俳優とその人が演じるキャラクターは別人であると忘れないことが重要だと思う」

Tom Glynn-Carney, who plays Aegon on 'House of the Dragon,' says he wants to make the character unpredictable: 'Season 2 will be a lot more meaty.' https://t.co/CVqwCKxA8B

- Entertainment Weekly (@EW) December 16, 2022