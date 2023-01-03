¡Ö¥ë¡¼¥º¥½¥Ã¥¯¥¹¤¬¥Ð¥«Çä¤ì¡×¤«¤é°ìÅ¾¡¢ÈÎÇäÄä»ß¡¡¹ñ»º·¤²¼¡¢ÎáÏÂ¤Î¸½¾õ¡¡²·¶È¼Ô¤¬Îó¤Ê¤·¤¿Ê¿À®¤ÎÎ®¹Ô¸å¡Ä
Y2K¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤¬¥È¥ì¥ó¥É¤Ç¤¹¡£¡Ö2000Ç¯Âå¡×¤ò¼¨¤¹Y2K¡¢2000Ç¯Âå¤´¤í¤Ë¥È¥ì¥ó¥É¤À¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤È¤·¤Æ¡¢¿¿¤ÃÀè¤Ë»×¤¤Éâ¤«¤Ö¤Î¤¬¥ë¡¼¥º¥½¥Ã¥¯¥¹¡£2021Ç¯¡¢¤¹¤Ç¤Ë¡ÖÅö¼Ò¤Î¥ë¡¼¥º¥½¥Ã¥¯¥¹¤¬¥Ð¥«Çä¤ì¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥Ö¥í¥°¤ÇÄÖ¤Ã¤¿À¸»º²ñ¼Ò¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¯¤È¡¢¡Ö¤¤¤Ã¤¿¤óÈÎÇä¤ò¥¹¥È¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡£¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤«¡½¡½¡£ÏÃ¤òÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£¡ÊwithnewsÊÔ½¸Éô¡¦¶âß·¤Ò¤«¤ê¡Ë
¡Ú²èÁü¡ÛÎáÏÂ¤ÈÊ¿À®¡¢¥ë¡¼¥º¥½¥Ã¥¯¥¹¤Î¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤Ï¤³¤ó¤Ê¤Ë°ã¤¦
ºòÇ¯¤Î¥Ö¥í¥°¤Ç¡Ö¥Ð¥«Çä¤ì¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×ÆàÎÉ¸©¤Ç·¤²¼À½Â¤¤ò90Ç¯°Ê¾åÂ³¤±¤ëÃ§Á¡°Ý¹©¶È½ê¤Î¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¡¢2021Ç¯¤¹¤Ç¤Ë¡ÖÅö¼Ò¤Î¥ë¡¼¥º¥½¥Ã¥¯¥¹¤¬¥Ð¥«Çä¤ì¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦°ìÊ¸¤ò´Þ¤ó¤À¥³¥é¥à¤¬·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¤ÎÇä¤ì¹Ô¤¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÂåÉ½¤ÎÃ§Î¼¼¢¡Ê¤¿¤Ä¤ß¡¦¤ê¤ç¤¦¤¸¡Ë¤µ¤ó¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¯¤È¡¢¡ÖÀ¸»º¤ÏÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÈÎÇä¤Ï¤¤¤Ã¤¿¤ó¥¹¥È¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡£
¼ûÍ×¤Ï¤¢¤ë¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤«¡£
¼Â¤Ï¥³¥í¥Ê²Ò°Ê¹ß¡¢¥ë¡¼¥º¥½¥Ã¥¯¥¹¤ÎÈÎÇä¿ô¤¬µÞ·ã¤ËÁý¤¨¤¿¤¿¤á¡¢À¸»º¤¬ÄÉ¤¤¤Ä¤«¤º·çÉÊ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤À¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¡¢20Ç¯Á°¤Î¥ë¡¼¥º¥½¥Ã¥¯¥¹¥Ö¡¼¥à¤ÎºÝ¤Ë¤Ï°ìÆü1ÀéÂ¤ÏÀ¸»º¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦Ã§»º¶È¡¢´ÊÃ±¤ËÀ¸»ºÎÌ¤¬ÉÔÂ¤¹¤ë»öÂÖ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
Ê¹¤¯¤È¡¢·¤²¼»º¶È¤Î¿¼¹ï¤Ê¾õ¶·¤¬Éâ¤«¤Ó¤¢¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Ä«¤Î¹©¾ìÁ°¡¢Ã´Åö¼Ô¤¬Îó¤Ê¤·¤¿20Ç¯Á°20Ç¯¤Û¤ÉÁ°¤Î¥ë¡¼¥º¥½¥Ã¥¯¥¹¥Ö¡¼¥àÅö»þ¡¢Ã§Á¡°Ý¹©¶È½ê¤Ç¤Ï¡¢¥ë¡¼¥º¥½¥Ã¥¯¥¹¤òÊÔ¤à¤¿¤á¤Îµ¡³£¡Ê¥Ó¥ó¥Æ¡¼¥¸µ¡¡Ë10Âæ¤Û¤É¤ò24»þ´Ö¥Õ¥ë²ÔÆ¯¤µ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
£±Æü¤Ë1ÀéÂ¤Û¤É¤¬ÊÔ¤ß¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Åö»þ¤Î¥Ö¡¼¥à¤ÏÀª¤¤¤¬¤¢¤ê¡¢ÊÔ¤ó¤À¤éÊÔ¤ó¤À¤À¤±Èô¤Ö¤è¤¦¤ËÇä¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
ËèÄ«¡¢Á°Æü¤Þ¤Ç¤ËÊÔ¤á¤¿¤â¤Î¤ò»ÅÆþ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢²ñ¼Ò¤ÎÁ°¤Ë²·¤Î´ë¶È¤ÎÃ´Åö¼Ô¤¬²¿¿Í¤«ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¡£
¡ÖÅö»þ¡¢ÉáÄÌ¤Ê¤é¤Ð¥Õ¥¡¥Ã¥¯¥¹¤ÇÇ¼Æþ¸Ä¿ô¤È´ü¸Â¤¬½ñ¤«¤ì¤ÆÁ÷¤é¤ì¤Æ¤¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¥ë¡¼¥º¥½¥Ã¥¯¥¹¤Ï¼è¤ê¹ç¤¤¤Î¾õ¶·¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤È¤³¤í¤¬¡¢½ù¡¹¤ËÀ¸»ºµòÅÀ¤Ï³¤³°¤Ø¡£¡Ö¹ñÆâ¤Ç¤ÎÀ¸»º¤¬´Ö¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È²·´ë¶È¤¬È½ÃÇ¤·¤¿¤Î¤À¤È»×¤¦¡×¡ÊÃ§ÂåÉ½¡Ë
20Âæ¤¢¤Ã¤¿¥Ó¥ó¥Æ¡¼¥¸µ¡¤Ï£²Âæ¤Ë¤½¤¦¤·¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ë¥ë¡¼¥º¥½¥Ã¥¯¥¹¤Î¥Ö¡¼¥à¤â²¼²Ð¤Ë¡£
2000Ç¯Âå¤ËÆþ¤ë¤È¡¢¹ñÆâ¤Ç·¤²¼¤òÊÔ¤àµ¡³£¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¿µ¡³£¥á¡¼¥«¡¼¤ÎÇÑ¶È¤â½Ð¤Æ¤¯¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¾ÃÌ×ÉôÉÊ¤¬¼ê¤ËÆþ¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¥Ó¥ó¥Æ¡¼¥¸µ¡¤ÏÁ´Éô¤Ç20Âæ¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢²õ¤ì¤¿ÉôÉÊ¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢¤¢¤ëµ¡³£¤ÎÃæ¤«¤é²õ¤ì¤¿ÉôÉÊ¤ò°ÜÀß¤·¤Æ¤Ê¤ó¤È¤«²ó¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¹©ÌÌ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×
¸½ºß¡¢Ã§Á¡°Ý¹©¶È½ê¤Ë¤¢¤ë¥Ó¥ó¥Æ¡¼¥¸µ¡¤Ï£²Âæ¤Ë¤Þ¤Ç¸º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤¤¤ÞÆ°¤¤¤Æ¤¤¤ëµ¡³£¤â¤¤¤Ä»ß¤Þ¤ë¤«¤È¤¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡×
¸½ºß¤Ï¤½¤Î£²Âæ¤Î¥Ó¥ó¥Æ¡¼¥¸µ¡¤òÂçÀÚ¤Ë»È¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢£±Æü¤Ë100Â¤Û¤É¤Î¥ë¡¼¥º¥½¥Ã¥¯¥¹¤òÀ¸»º¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÀ½Â¤¶È¤È¤·¤Æ¡¢¤â¤Î¤òÀÚ¤é¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¡¢Ç¼´ü¤Ë´Ö¤Ë¹ç¤ï¤»¤é¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ï»à³èÌäÂê¡×¤ÈÏÃ¤¹Ã§ÂåÉ½¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¸½ºß¤ÏÀ¸»º¤·¤¿¤â¤Î¤ò¥¹¥È¥Ã¥¯¤·¡¢¤¢¤ëÄøÅÙºß¸Ë¤¬¤Ç¤¤¿ÃÊ³¬¤ÇºÆÈÎ¤Ç¤¤ì¤Ð¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ·¤²¼¶¨²ñ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¹ñÆâ¤Î·¤²¼ÊÔ¤ßµ¡¤Î²ÔÆ¯Âæ¿ô¤Ï2000Ç¯¤Ë¤Ï2Ëü6147Âæ¤¢¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢2021Ç¯¤Ë¤Ï7546Âæ¤Ë¤Þ¤Ç¸º¾¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸·¤·¤¤¤â¤Îºî¤ê¤Î¸½¾ì¤Ë¤â¡¢¸÷¤â¤¦°ì¤Ä¤Î²ÝÂê¤È¤·¤Æ¡¢¸¶ºàÎÁ²Á³Ê¤Î¹âÆ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£µ¡³£¤òÆ°¤«¤¹¤¿¤á¤ÎÌý¤ä¤Ê¤É¤¬¡Ö¤¤¤Þ¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤ÂçÉý¤Ê¹âÆ¤Ç¡¢¿¼¹ï¤Ç¤¹¡×¤ÈÃ§ÂåÉ½¡£1990Ç¯Âå¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ¤â£²ÇÜ¶á¤¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¡¢¸¶ºàÎÁ²Á³Ê¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢½Ð²Ù²Á³Ê¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¾å¤¬¤é¤Ê¤¤¤½¤¦¤Ç¡¢¡Ö²æËý¤·¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¡×¡£ÊªÎ®¥³¥¹¥È¤â¾å¾º·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¡¢¡Ö¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤¬ËÜÅö¤Ë¸·¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÌÀ¤ë¤¤Ãû¤·¤â¡£
Ã§Á¡°Ý¹©¶È½ê¤Ë¤Ï¡¢¼«±ÒÂâ¤ÎÂâ°÷¤«¤éÀäÂç¤Ê»Ù»ý¤ò½¸¤á¤ë¡Ö¥¬¥Ã¥Ä¥Þ¥ó¡×¤È¤¤¤¦À½ÉÊ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥¬¥Ã¥Ä¥Þ¥ó¡¢¼Â¤Ï¸µ¼«±ÒÂâ°÷¤ä¹ØÆþ¼Ô¤¬SNS¤ÇÀ½ÉÊ¤ÎÎÉ¤µ¤ò³È»¶¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç°ìÈÌ¤Ë¤â¿Íµ¤¤¬¹¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¤³¤È¤«¤éÃ§ÂåÉ½¤Ï¡¢¡Ö¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤È¤¤¤¦¼êÃÊ¤ò³èÍÑ¤·¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤òÎ¢ÀÚ¤é¤Ê¤¤À¿¼Â¤ÊÊªºî¤ê¤òÂ³¤±¤ëÀ½Â¤¶È¼Ô¤Ë¤ÏÀ¸¤»Ä¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¢¤ë¡×¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸½ºß¥³¥Ä¥³¥Ä¤ÈÀ¸»º¤òÂ³¤±¡¢ºß¸Ë¤ò¥¹¥È¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¤¤ë¥ë¡¼¥º¥½¥Ã¥¯¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¼«¼Ò¤Î¥¦¥§¥Ö¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¶á¤¯ÈÎÇä¤òºÆ³«¤¹¤ëÍ½Äê¤À¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡þ
¡ÚÏ¢ºÜ¡ÛY2K¤ÈÊ¿À®
¤¤¤ÞÎ®¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¡ÖY2K¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡×¡£³¹Ãæ¤Ç¥ë¡¼¥º¥½¥Ã¥¯¥¹¤òÍú¤¤¤Æ¤¤¤ë¹â¹»À¸¤ò¸«¤«¤±¤ë¤³¤È¤âÄÁ¤·¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¹¤¤ÁØ¤Ë2000Ç¯Âå¤Î½ÐÍè»ö¤ä¶õµ¤´¶¤Ø¤Î¶½Ì£¡¦´Ø¿´¤¬¹â¤Þ¤Ã¤¿¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¡¢Åö»þ¤ÎÀ¤¾ð¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡Ö¸½Âå¼Ò²ñ¡×¤ò¹Í¤¨¤Þ¤¹¡£