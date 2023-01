『ピープ・ショー』が『アトランタ』『メディア王』脚本家で米リメイク製作

今もなおカルト的人気を誇る英国発のコメディシリーズ『ピープ・ショー ボクたち妄想族』が『アトランタ』や『メディア王 〜華麗なる一族〜』を手掛けた脚本家によって米国でリメイクされると、米Hollywood Reportersが伝えている。

『メディア王 〜華麗なる一族〜』のクリエイターとして知られるジェシー・アームストロングが脚本を手掛け、2003年に発表された『ピープ・ショー ボクたち妄想族』。およそ20年の時が経ついま、FXは再び愛すべき名作を現代に蘇らせようとしている。

