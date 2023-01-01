Ãæ¹ñ¤Ç¿¹ÊÝ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Ö¿Íµ¤¡×Ê¨Æ¡¡¥É¥¤¥Ä·âÇË¤Î°ìÀï¤¬¥«¥¿¡¼¥ë£×ÇÕ»ëÄ°Î¨£±°Ì¤Ëµ±¤¯
¡¡Ãæ¹ñ¤Ç¿¹ÊÝ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î¿Íµ¤¤¬Ê¨Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¼ÂÂÖ¤¬Éâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Ãæ¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö£Ð£ÐÂÎ°é¡×¤Ï¡¢Æ±¹ñ¤Î¹ñ±ÄÊüÁ÷¶É¡ÖÃæ¹ñÃæ±ûÅÅ»ÒÂæ¡Ê£Ã£Ã£Ô£Ö¡Ë¡×¤¬È¯É½¤·¤¿¥«¥¿¡¼¥ë£×ÇÕ¤Î»ëÄ°Î¨¥é¥ó¥¥ó¥°¤òÆÃ½¸¤·¤¿¡£
¡¡Ãæ¹ñ¤Ç¤Ï°ÊÁ°¤«¤é¥µ¥Ã¥«¡¼¿Íµ¤¤¬¹â¤¯¡¢º£²ó¤â£×ÇÕ¤òÄÌ¤¸¤Æ¹â»ëÄ°Î¨¤òµÏ¿¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¤â¶Ã¤¯¤Ù¤¿ô»ú¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡»ëÄ°Î¨¥Ç¡¼¥¿¤Î½¸·×·ë²Ì¤Ë¤è¤ë¤È¡¢»ëÄ°Î¨£±°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤ÏºòÇ¯£±£±·î£²£³Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿£±¼¡¥ê¡¼¥°£ÅÁÈ½éÀï¤ÎÆüËÜ¡½¥É¥¤¥ÄÀï¡£¿¹ÊÝ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤¬Í¥¾¡¸õÊä¤Î¥É¥¤¥Ä¤ò£²¡½£±¤Ç·âÇË¤·¤Æ¥Ó¥Ã¥°¥µ¥×¥é¥¤¥º¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢Ãæ¹ñ¤Ç¤³¤Î°ìÀï¤¬£µ¡¥£µ£·£¶£·¡ó¤È£×ÇÕºÇ¹â»ëÄ°Î¨¤òµÏ¿¤·¤¿¡£
¡¡Ãæ¹ñ¤Ç¤Ï²¤½£¥µ¥Ã¥«¡¼¤Î¿Íµ¤¤¬¹â¤¤¤¬¡¢ÆüËÜ¤Î»î¹ç¤Ø¤Î´Ø¿´¤¬µÞ¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬È½ÌÀ¡££²°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿·è¾¡¤Î¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó¡½¥Õ¥é¥ó¥¹Àï¤¬¿¼Ìë¤Î»þ´ÖÂÓ¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤â±Æ¶Á¤·¤¿¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢²¤½£Àª¤ò¤·¤Î¤¤¤ÇÃæ¹ñ¤Ç¤â»ëÄ°Î¨£±°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ïà²÷µóá¤È¸À¤¨¤ë¡£
¡¡ÆüËÜ¤Î»î¹ç¤ÏÂ³¤¯¥³¥¹¥¿¥ê¥«Àï¤Ç¤â£·°Ì¤Î¹â»ëÄ°Î¨¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£Æ±¤¸¥¢¥¸¥¢¤Ç¤¢¤ë¿¹ÊÝ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î²÷¿Ê·â¤Ë¡¢Ãæ¹ñ¤Ç¤â´Ø¿´¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤µ¤½¤¦¤À¡£
¡¡Ãæ¹ñ¤Ç¤ÏÂåÉ½¤Î¶¯²½¤¬»×¤¦¤è¤¦¤Ë¿Ê¤Þ¤Ê¤¤Ãæ¡¢¥¢¥¸¥¢¤Î¶¯¹ñ¤Ç¤¢¤ëÆüËÜ¤Ë´Ø¿´¤¬¸þ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£