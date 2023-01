これまで多数の事前予想を的中させてきたShrimpApplePro氏(@VNchocoTaco)が、iPhone15シリーズのディスプレイ周りのデザインが確定したと、Twitterに投稿しました。

リーカーのShrimpApplePro氏(@VNchocoTaco)が関係者から入手した情報によれば、iPhone15シリーズにはDynamic Islandが搭載、ディスプレイ周囲のベゼルは薄くなり、ディスプレイ端が曲面のものがあるとのことです。



同氏は、新しいディスプレイがどのモデルに搭載されるか不明としながらも、iPhone15とiPhone15 PlusにはiPhone14 Proシリーズと同様のデザインのディスプレイが搭載されると述べていることから、iPhone15 ProとiPhone15 Pro Max(iPhone15 Ultraとの噂もあり)、もしくはiPhone15 Pro Maxにのみ曲面ディスプレイが搭載される可能性が高そうです。

ShrimpApplePro氏(@VNchocoTaco)はiPhone15シリーズの背面側のデザインについて、端部が丸みを持ったデザインに変更されると予想していました。



同氏の予想通りであれば、iPhone15シリーズには、曲面ディスプレイを搭載し背面パネルもしくは筐体の背面側が丸みを帯びたモデルがラインナップされることになります。



For now i don’t know which model is it, but it’s very high chance that’s the pro cuz we know the vanilla 15 gonna reuse the 14 pro design.

From a very trustworthy source, same one shared me the watch ultra and iPhone 14 series glass info.

January 1, 2023