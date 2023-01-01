¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º»öÌ³½ê¡ÖÌÀÆü¤Î¡È»ä¤¿¤Á¡É¤Ø¡£°ìÊâ¤º¤Ä¡£¡×¡¡Æ£Åç¥¸¥å¥ê¡¼K.¼ÒÄ¹Ì¾µÁ¤Ç¡È4¤Ä¤ÎÌóÂ«¡É
¡¡¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º»öÌ³½ê¤Ï1·î1Æü¡¢¡ÖÌÀÆü¤Î¡È»ä¤¿¤Á¡É¤Ø¡£°ìÊâ¤º¤Ä¡£¡×¤ÈÂê¤·¤ÆÆ£Åç¥¸¥å¥ê¡¼K.¼ÒÄ¹Ì¾µÁ¤Ç¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÈ¯¿®¤·¤¿¡£°ìÀÚ¥á¥Ç¥£¥¢¤ËÈ¯¸À¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëÆ£Åç¼ÒÄ¹¤¬¡¢¼«¿È¤ÎÌ¾Á°¤Ç¥³¥á¥ó¥È¤ò½Ð¤¹¤Î¤Ï¶Ë¤á¤Æ°ÛÎã¤Î¤³¤È¡£¿·Ç¯¤ò·Þ¤¨¡¢²þ³×¤Ë¸þ¤±¤¿Æ±¼Ò¤«¤é¤Î¶¯¤¤°Õ»ÖÉ½¼¨¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤ÎÌÜ¤Ë¤É¤¦±Ç¤ë¤Î¤«¡£º£¸å¤ÎÅ¸³«¤¬ÂÔ¤¿¤ì¤ë¡£°Ê²¼¤Ï¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡þ
¢£ÌÀÆü¤Î¡È»ä¤¿¤Á¡É¤Ø¡£°ìÊâ¤º¤Ä¡£
¡¡¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º»öÌ³½êÃÂÀ¸¤«¤é61Ç¯¡£ÆüËÜ¤Î²»³Ú¥·¡¼¥ó¤ÎÊÑÁ«¤ÎÃæ¤ÇÀÑ¤ß½Å¤Í¤¿Êâ¤ß¡£¤½¤ì¤Ï¿´¤¬Ìö¤ë½Ö´Ö¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¡¢¡ÈÌ´¤È´õË¾¡É¤òÆÏ¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤¢¤é¤æ¤ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¤¬¤½¤¦¤Ç¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢µá¤á¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤¬ÊÑ²½¤¹¤ëÃæ¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤Ø¤Î²¹¤«¤¤¤´À¼±ç¤È¡¢µ±¤¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤¿¤á¤Ë¤´¿ÔÎÏ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿³§ÍÍ¤ÎÂ¸ºß¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¤Æ¡¢º£¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï¤³¤Î¾ì¤Ë¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡À¤³¦¤Î¿Í¡¹¤¬¡ÈÀ¸¤¤ë¤³¤È¡É¤ò¹Í¤¨¤µ¤»¤é¤ì¡¢°ìÀÆ¤ËÎ©¤Á»ß¤Þ¤Ã¤¿¤³¤Î¿ôÇ¯´Ö¡£»ä¼«¿È¤â¡¢¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º»öÌ³½ê¤ÎÌ¤Íè¤ËÁ´ÀÕÇ¤¤òÉé¤¦Î©¾ì¤È¤Ê¤ëÃæ¤Ç¡¢¡Ö²»³Ú¤ä¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Ë²¿¤¬¤Ç¤¤ë¤«¡×¡Ö»ä¤¿¤Á¤ÎÃç´Ö¤¬¡¢¤É¤¦À¸¤¤ë¤³¤È¤¬¹¬¤»¤«¡×¤òÌä¤¤Â³¤±¤ëÆü¡¹¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö»ä¤¿¤Á¤¬¡¢¼Ò²ñ¤ËÄó¶¡¤Ç¤¤ë²ÁÃÍ¤È¤Ï¡×¡Ö»ä¤¿¤Á¤¬ÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¿¤â¤Î¤Ï¡×
¤½¤ÎÅú¤¨¤ò¹Í¤¨È´¤¡¢¡ÖÊÑ¤¨¤ë¤â¤Î¡×¤È¡ÖÊÑ¤¨¤Ê¤¤¤â¤Î¡×¤Î¼´¤ò¶¯¤¯»ý¤Ä¤³¤È¡£¤½¤ì¤¬º£¡¢°ìÈÖÉ¬Í×¤Ê¤³¤È¤À¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¡¢»Ù¤¨¤ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¢ÂÉ¼è¤ê¤òÃ´¤¦·Ð±Ä¼Ô¤¬¡¢Æ±¤¸ÌÜÀþ¤Ç¸ì¤ê¡¢Ì´¤òÊ¬¤«¤Á¹ç¤¦¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤¬Ì¤Íè¤ò¸«¤Ä¤á¡¢¥×¥é¥¤¥É¤ò»ý¤Ã¤Æ¥×¥í¤È¤·¤Æµ»¤òËá¤¡¢»×¤¤¤ò¤Ö¤Ä¤±¹ç¤¦¡£¤½¤³¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤ëå«¤¬¡¢»Ù¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¤È¤â½Å¤Ê¤Ã¤¿»þ¡¢¤Þ¤¿¿·¤¿¤ÊÉ÷·Ê¤¬¸«¤é¤ì¤ë¤È³Î¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡2023Ç¯¡¢»Ï¤Þ¤ê¤ÎÆü¡£¤³¤ì¤«¤é¤ÎÊâ¤ß¤Ë¡¢³§ÍÍ¤Î¤Þ¤Ê¤¶¤·¤¬¶¦¤Ë¤¢¤ë¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º»öÌ³½ê¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹
Æ£Åç¥¸¥å¥ê¡¼K.
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡þ¡¡½êÂ°¥°¥ë¡¼¥×¤ä¥¿¥ì¥ó¥È¤Î³èÆ°¿ÊÂà¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ëÈ¯É½¤¬Áê¼¡¤¤¤À2022Ç¯¡£Æ±¼Ò¤Ç¤Ï¡Ö2023Ç¯¡È»ä¤¿¤Á¡É¤ÎÌóÂ«¡×¤È¤·¤Æ¡Ö¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹ÂÎÀ©¤ÎÀ°È÷¡¦¼ÂÁ©¡×¡Ö¥¿¥ì¥ó¥È¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¦·Ð±Ä¤Î»°°Ì°ìÂÎÂÎÀ©¡×¡Ö¼Ò²ñ¹×¸¥³èÆ°¤Î·ÑÂ³¡¦È¯Å¸¡×¡Ö¸ÄÀ¤ÎÂº½Å¡¦¿Í¤Å¤¯¤ê¡×¤Ê¤É4¤Ä¤Î¡È¸øÌó¡É¤ò·Ç¤²¤Æ¤¤¤ë¡£