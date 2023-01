紳士淑女の国イギリスでは、誰かに質問するときに"Please"(プリーズ)や"Thank you"(サンキュー)などを付け加えるように厳しく教育を受けます。

イギリス人のベンさんは、祖母のGoogle検索が「あまりにも丁寧だった」とTwitterに投稿しました。

すると、それを見た公式(Google UK)が反応を返してくれたそうです。

Dearest Ben's Nan.

Hope you're well.

In a world of billions of Searches, yours made us smile.

Oh, and it's 1998.

Thank YOU

@Push10Ben