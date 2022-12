きょう大みそか31日の23時45分より、年明け1月1日の5時(=31日29時)にわたり放送される『CDTV ライブ!ライブ! 年越しスペシャル!2022→2023』(TBS系)のタイムテーブルが発表された。

【写真】『CDTV ライブ!ライブ! 年越しスペシャル!2022→2023』出演のアーティストたち

タイムテーブルは以下の通り。

※50音順

※歌唱時間は目安

※生放送につき、放送内容などが変更になる場合あり

【23時台】

■いくぜ!2023!年忘れヒットソングメドレー

・INI「CALL 119」

・THE SUPER FRUIT「チグハグ」

・DA PUMP「ごきげんだぜっ! 〜Nothing But Something〜」

・乃木坂46「ごめんねFingers crossed」

・日向坂46「アザトカワイイ」

・マカロニえんぴつ「恋人ごっこ」

・Mrs. GREEN APPLE「ダンスホール」

【24時台】

■よろしく!2023!新春ヒットソングメドレー 前半

・AKB48「涙サプライズ!」

・nobodyknows+「ココロオドル」

・Mrs. GREEN APPLE「私は最強」

・yama「春を告げる」

・Little Glee Monster「世界はあなたに笑いかけている」

■よろしく!2023!新春ヒットソングメドレー 後半

・KARA「ミスター」「WHEN I MOVE (Japanese Version)」

・Kep1er「WA DA DA (Japanese ver.)」

・Tani Yuuki「W/X/Y」

・THE BEAT GARDEN「Start Over」

・wacci「恋だろ」

・King Gnu「McDonald Romance」

・櫻坂46「五月雨よ」

・日向坂46「僕なんか」

・マカロニえんぴつ「星が泳ぐ」

・LE SSERAFIM「ANTIFRAGILE」

【25時台】タイムテーブル

■よろしく!2023!新春ヒットソングメドレー 後半

・GENERATIONS「チカラノカギリ」

・SEVENTEEN「Rock with you -Japanese ver.-」

・NiziU「Step and a step」「Already Special」

・Perfume「Spinning World」

・yama「色彩」

■2023年 踊り始め!最強ダンスメドレー

・INI「SPECTRA」

・AKB48「元カレです」

・THE RAMPAGE「ツナゲキズナ」

・DA PUMP「We can’t stop the music」「P.A.R.T.Y. 〜ユニバース・フェスティバル〜」

・ENHYPEN × &TEAM Special medley「One In A Billion」「Into the I-LAND」

・Creepy Nuts「のびしろ」

・JO1「SuperCali」

・DISH//「しわくちゃな雲を抱いて」

・乃木坂46「好きというのはロックだぜ!」

・三浦大知「燦燦」

・milet「Walkin’ In My Lane」

【26時台】タイムテーブル

■8LOOMラストライブ

・8LOOM「Melody」「君の花になる」

■新春お年玉10連発メドレー

・EXIT「Winter Wonderland」

・梅田サイファー「KING」

・川崎鷹也「366日」

・桐谷健太「夢のまた夢」

・SUPER BEAVER「ひたむき」

・sumika「Lovers」

・BALLISTIK BOYZ「ラストダンスに BYE BYE」

・FUNKY MONKEY BΛBY’S「ROUTE 16」

・FANTASTICS「Summer Bike」

・山本彩「風の日」

・A.B.C-Z「Graceful Runner」

・&TEAM「Under the skin」

・ENHYPEN「Drunk-Dazed [Japanese Ver.]」

・ザ・クロマニヨンズ「イノチノマーチ」

・Travis Japan「JUST DANCE!」

・Novelbright「愛とか恋とか」

・PUFFY「愛のしるし」

・Little Glee Monster「Join Us!」

・緑黄色社会「キャラクター」

【27時台】タイムテーブル

■2023年 最初のフェスSP

・蒼井翔太「PSYCHO:LOGY」

・=LOVE「青春"サブリミナル"」

・idom「GLOW」

・内田雄馬「Congrats!!」

・OWV「Let Go」

・ジェジュン「BREAKING DAWN(Japanese Ver.)Produced by HYDE」

・都内某所「クッキー」

・中山優馬「WEEKEND」

・HiHi Jets/ジャニーズJr.「JET」

・美 少年/ジャニーズJr.「Sing it」

・ブルーベリーソーダ「天使が通る」

・BREAKERZ「BUNNY LOVE」

・モーニング娘。’23「Happy birthday to Me!」

・Liella!「Chance Day, Chance Way!」

・リトルブラックドレス「逆転のレジーナ」

【28時台】タイムテーブル

■2023年 最初のフェスSP・石川花「星空の約束」・ウルトラ寿司ふぁいやー「おつかれさま。」・円神「Perfect Circle」・OCTPATH「Like」・Omoinotake「心音」・神はサイコロを振らない「キラキラ」・カメレオン・ライム・ウーピーパイ「Love You!!!!!!」・ClariS「ALIVE」・ゴールデンボンバー「女々しくて」・PSYCHIC FEVER「Choose One」・Natumi.「ラストノート」・≠ME「はにかみショート」・BuZZ「Chandelier」・ハンブレッダーズ「光」・藤原さくら「まばたき」・FLOW「贈る言葉 2023」・マハラージャン「セーラ☆ムン太郎」・LIL LEAGUE「Rollah Coaster」・WATWING「The Practice of Love」