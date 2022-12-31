『CDTV ライブ！ライブ！ 年越しスペシャル！2022→2023』タイムテーブル＆歌唱曲発表
きょう大みそか31日の23時45分より、年明け1月1日の5時（＝31日29時）にわたり放送される『CDTV ライブ！ライブ！ 年越しスペシャル！2022→2023』（TBS系）のタイムテーブルが発表された。
【写真】『CDTV ライブ！ライブ！ 年越しスペシャル！2022→2023』出演のアーティストたち
タイムテーブルは以下の通り。
※50音順
※歌唱時間は目安
※生放送につき、放送内容などが変更になる場合あり
【23時台】
■いくぜ！2023！年忘れヒットソングメドレー
・INI「CALL 119」
・THE SUPER FRUIT「チグハグ」
・DA PUMP「ごきげんだぜっ! 〜Nothing But Something〜」
・乃木坂46「ごめんねFingers crossed」
・日向坂46「アザトカワイイ」
・マカロニえんぴつ「恋人ごっこ」
・Mrs. GREEN APPLE「ダンスホール」
【24時台】
■よろしく！2023！新春ヒットソングメドレー 前半
・AKB48「涙サプライズ！」
・nobodyknows+「ココロオドル」
・Mrs. GREEN APPLE「私は最強」
・yama「春を告げる」
・Little Glee Monster「世界はあなたに笑いかけている」
■よろしく！2023！新春ヒットソングメドレー 後半
・KARA「ミスター」「WHEN I MOVE (Japanese Version)」
・Kep1er「WA DA DA (Japanese ver.)」
・Tani Yuuki「W/X/Y」
・THE BEAT GARDEN「Start Over」
・wacci「恋だろ」
・King Gnu「McDonald Romance」
・櫻坂46「五月雨よ」
・日向坂46「僕なんか」
・マカロニえんぴつ「星が泳ぐ」
・LE SSERAFIM「ANTIFRAGILE」
【25時台】タイムテーブル
■よろしく！2023！新春ヒットソングメドレー 後半
・GENERATIONS「チカラノカギリ」
・SEVENTEEN「Rock with you -Japanese ver.-」
・NiziU「Step and a step」「Already Special」
・Perfume「Spinning World」
・yama「色彩」
■2023年 踊り始め！最強ダンスメドレー
・INI「SPECTRA」
・AKB48「元カレです」
・THE RAMPAGE「ツナゲキズナ」
・DA PUMP「We can’t stop the music」「P.A.R.T.Y. 〜ユニバース・フェスティバル〜」
・ENHYPEN × ＆TEAM Special medley「One In A Billion」「Into the I-LAND」
・Creepy Nuts「のびしろ」
・JO1「SuperCali」
・DISH//「しわくちゃな雲を抱いて」
・乃木坂46「好きというのはロックだぜ！」
・三浦大知「燦燦」
・milet「Walkin’ In My Lane」
【26時台】タイムテーブル
■8LOOMラストライブ
・8LOOM「Melody」「君の花になる」
■新春お年玉10連発メドレー
・EXIT「Winter Wonderland」
・梅田サイファー「KING」
・川崎鷹也「366日」
・桐谷健太「夢のまた夢」
・SUPER BEAVER「ひたむき」
・sumika「Lovers」
・BALLISTIK BOYZ「ラストダンスに BYE BYE」
・FUNKY MONKEY BΛBY’S「ROUTE 16」
・FANTASTICS「Summer Bike」
・山本彩「風の日」
・A.B.C-Z「Graceful Runner」
・＆TEAM「Under the skin」
・ENHYPEN「Drunk-Dazed [Japanese Ver.]」
・ザ・クロマニヨンズ「イノチノマーチ」
・Travis Japan「JUST DANCE!」
・Novelbright「愛とか恋とか」
・PUFFY「愛のしるし」
・Little Glee Monster「Join Us！」
・緑黄色社会「キャラクター」
【27時台】タイムテーブル
■2023年 最初のフェスSP
・蒼井翔太「PSYCHO:LOGY」
・＝LOVE「青春"サブリミナル"」
・idom「GLOW」
・内田雄馬「Congrats!!」
・OWV「Let Go」
・ジェジュン「BREAKING DAWN(Japanese Ver.)Produced by HYDE」
・都内某所「クッキー」
・中山優馬「WEEKEND」
・HiHi Jets/ジャニーズJr.「JET」
・美 少年/ジャニーズJr.「Sing it」
・ブルーベリーソーダ「天使が通る」
・BREAKERZ「BUNNY LOVE」
・モーニング娘。’23「Happy birthday to Me！」
・Liella!「Chance Day, Chance Way！」
・リトルブラックドレス「逆転のレジーナ」
【28時台】タイムテーブル■2023年 最初のフェスSP
・石川花「星空の約束」
・ウルトラ寿司ふぁいやー「おつかれさま。」
・円神「Perfect Circle」
・OCTPATH「Like」
・Omoinotake「心音」
・神はサイコロを振らない「キラキラ」
・カメレオン・ライム・ウーピーパイ「Love You!!!!!!」
・ClariS「ALIVE」
・ゴールデンボンバー「女々しくて」
・PSYCHIC FEVER「Choose One」
・Natumi.「ラストノート」
・≠ME「はにかみショート」
・BuZZ「Chandelier」
・ハンブレッダーズ「光」
・藤原さくら「まばたき」
・FLOW「贈る言葉 2023」
・マハラージャン「セーラ☆ムン太郎」
・LIL LEAGUE「Rollah Coaster」
・WATWING「The Practice of Love」