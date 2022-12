現RIZINフェザー級王者のクレベル・コイケが30日、都内で実施された「湘南美容クリニック presents RIZIN.40」の公開計量に登場した。31日の試合に向けた意気込みなどを語った。

【写真】大尊伸光が“アキラ100%コスプレ”で会場沸かす

同イベントは、日本の総合格闘技団体「RIZIN」とアメリカの総合格闘技団体「BELLATOR」(ベラトール)の全面対抗戦を展開。各団体を代表する猛者たちが激突する(第11試合以降、5対5の団体戦)。

2021年6月に開催されたRIZIN.28で対戦し、朝倉未来から1本勝ちをおさめるなど、現在7連勝と波に乗るクレベル。現Bellator世界フェザー級王者であるパトリシオ・ピットブルとの対戦について、流暢な日本語で「皆さん、こんばんは。今日寒いな…」とぼやいて会場の笑いを誘いつつ、「明日がんばります。絶対勝ちますよ」と勝利宣言した。

第4試合に登場する大尊伸光は、お盆一枚の“大尊100%”で登場。本家さながらの鮮やかなお盆回しを披露すると、お盆の裏側には格闘ファンに向けた「ゆく年くる年」のメッセージが。

終始会場を笑わせる大尊は、対戦相手のジョニー・ケースとにらみ合うべく体の向きを変えると、鍛えて引き締まった生ケツがあらわに。さらに会場の笑いを呼び、司会から「ちょっと面白い感じになっていますが…」とイジられ、照れ笑いを見せた。

会場では、他にも試合に臨む堀口恭司ら出場選手が姿を見せ、公開計量を実施。各選手が個性的なファッションに身を包み、会場を盛り上げた。

また、大会10日前野記者会見で参戦が発表され、エキシビジョンマッチ(RIZINスタンディングバウト特別ルール)で出場する総合格闘家の平本蓮の対戦相手は姿を現さず、31日当日に発表されるとアナウンスされた。

「湘南美容クリニック presents RIZIN.40」は、12月31日14時よりさいたまスーパーアリーナで開催。

■「RIZIN.40」対戦カード一覧第1試合/YUSHI vs.中澤達也第2試合/“ブラックパンサー”ベイノア vs. 宇佐美正パトリック第3試合/中原由貴 vs. 鈴木千裕第4試合/ジョニー・ケース vs. 大尊伸光第5試合/元谷友貴 vs. ホジェリオ・ボントリン第6試合/平本蓮 vs. X第7試合/所英男 vs. ジョン・ドッドソン第8試合/スダリオ剛 vs. ジュニア・タファ第9試合/井上直樹 vs. 瀧澤謙太第10試合/伊澤星花 vs. パク・シウ第11試合/武田光司 vs. ガジ・ラバダノフ第12試合/キム・スーチョル vs. フアン・アーチュレッタ第13試合/扇久保博正 vs. 堀口恭司第14試合/クレベル・コイケ vs. パトリシオ・ピットブル第15試合/ホベルト・サトシ・ソウザ vs. AJ・マッキー