31日に開催される「湘南美容クリニック presents RIZIN.40」の公開計量が、30日、都内で実施され、RIZIN・榊原信行CEOが、大会当日に「ビッグサプライズを5つ用意している」と宣言し、会場を盛り上げた。

【写真】平本蓮、堀口恭司ら 「RIZIN.40」公開計量の様子

同イベントは、日本の総合格闘技団体「RIZIN」とアメリカの総合格闘技団体「BELLATOR」(ベラトール)の全面対抗戦を展開。各団体を代表する猛者たちが激突する(第11試合以降、5対5の団体戦)。

榊原CEOはマイクを手にすると「ついにこの日が来ました。RIZIN7年目の大みそか。25年以上にわたって、戦友でもあり、友人でもあり、協賛相手でもあるスコット・コーカー代表の友情、そしてこの業界を前に進めていきたいという思いで実現した対抗戦。ファンの皆さんも色んなイメージは湧いていると思う。すごいことになります」と宣言。「僕らの、メイド・イン・ジャパンのRIZINが、日本を代表して世界に挑みます。スコットには悪いけど、5戦5勝に乗り切りたい。そして世界を驚かせたい。明日へのワクワク、ドキドキ感をためてもらえれば」とメッセージを送った。

つづけて「忘れていました」といい、「明日、会場で5大サプライズ、ビッグサプライズを5つ用意している。楽しみにしてほしい」とニヤリ。「試合と試合の間で色んなことが起きる。5つのビッグサプライズにご期待いただきたい」と述べた。

会場には、試合に臨む堀口恭司、クレベル・コイケら出場選手が出席し、公開計量を実施。大会10日前野記者会見で参戦が発表され、エキシビジョンマッチ(RIZINスタンディングバウト特別ルール)で出場する総合格闘家の平本蓮の対戦相手は姿を現さず、31日当日に発表されるとアナウンスされた。

「湘南美容クリニック presents RIZIN.40」は、12月31日14時よりさいたまスーパーアリーナで開催。

■「RIZIN.40」対戦カード一覧第1試合:YUSHI vs.中澤達也第2試合:“ブラックパンサー”ベイノア vs. 宇佐美正パトリック第3試合:中原由貴 vs. 鈴木千裕第4試合:ジョニー・ケース vs. 大尊伸光第5試合:元谷友貴 vs. ホジェリオ・ボントリン第6試合:平本蓮 vs. X第7試合:所英男 vs. ジョン・ドッドソン第8試合:スダリオ剛 vs. ジュニア・タファ第9試合:井上直樹 vs. 瀧澤謙太第10試合:伊澤星花 vs. パク・シウ第11試合:武田光司 vs. ガジ・ラバダノフ第12試合:キム・スーチョル vs. フアン・アーチュレッタ第13試合:扇久保博正 vs. 堀口恭司第14試合:クレベル・コイケ vs. パトリシオ・ピットブル第15試合:ホベルト・サトシ・ソウザ vs. AJ・マッキー