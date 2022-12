写真はイメージです=gettyimages

スマホのカメラ機能が著しい進化を遂げているのは周知の通りです。中でも人物を撮影したとき、明暗差があるシーンなどでも肌の色をしっかり表現してくれる機能はうれしいですよね。ところが、そんな恩恵を受けられる人と、そうでない人がいたらどう思いますか。AI技術に潜む「差別」の問題を通じて、「技術と良心」について考えたいと思います。(西舘亜希子)

今年6月、フランスのカンヌで開かれた世界で最も大きな広告の祭典「カンヌライオンズ国際クリエイティビティ・フェスティバル」(29部門)のモバイル部門で、Googleが自社のスマートフォンに搭載したフィルター機能「Real Tone(リアルトーン)」がグランプリに選ばれました。

デジタル広告業界に長く携わってきた身として、私は今回、3年ぶりにリアル開催されることになったカンヌライオンズに参加してきましたが、受賞作の中でもこれが特に印象的でした。

リアルトーンは、スマホのカメラに関わる補正機能です。最近のスマホのデバイスやアプリでは、人物を撮影した際、肌の色を白く見せたり、見た目の色に近づけたりする機能が備わっていますが、それでも黒人やその他の有色人種の人の場合では、実際よりも暗くなりすぎる(あるいは明るくなりすぎる)といった問題がありました。

そこでGoogleは、有色人種でも見た目に近い肌の色を再現できるような技術を開発、スマホに搭載することで彼らの悩みを解決することに貢献しました。

リアルトーンを紹介する動画=Google JapanのYouTubeチャンネルより

リアルトーンがグランプリに輝いたのは、それがカメラ機能の技術的向上以上のインパクトがあったからでしょう。

なぜならスマホは今や、人々が日頃最も手にするツールの一つであるがゆえに、そこに潜む「差別」は、生活に密着した切実な問題と言えるからです。

実際、開発に携わった人たちも、そうした問題意識を持っていたようです。Google内で、リアルトーンプロジェクトを主導したAI製品の責任者で自身も有色人種であるシャンゴー・アイエ氏はTwitterへの投稿で、リアルトーンへとつながる研究開発を始めたきっかけを、次のように明かしました。

「AIをどうしたら有色人種のためによりよく機能させられるのか、それを明らかにするために専門家と会合を設けた。なぜか。それはAIが黒人と褐色の肌をした人たちに配慮していないからです」

「研究によると、自動運転の車は夜間に肌の色が濃い人を認識できません。顔認識の技術は黒人を見分けることができず、警察による誤認逮捕を引き起こしました。大学で使われた試作段階のソフトは、黒人と褐色の肌の色をした学生について、50%の確率で認識できません」

「2020年11月、私は肌の色を研究するチームを設立しました。コンピューターの視覚アルゴリズムがどうしたら有色人種を認識できるようになるのか、解明するためでした。この仕事は、通常業務に上乗せする形でこなしました。ほぼ1年間にわたって、深夜と早朝、週末に取り組みました。それは報われました」

