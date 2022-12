アナリストのミンチー・クオ氏が、AppleはiPad mini 7を開発中で、2023年末か2024年第1四半期(1月〜3月)に発売されるとの予想を伝えました。

クオ氏によれば、iPad mini 7の主な改良点は、搭載するシステム・オン・チップ(SoC)の刷新になるとのことです。



iPad mini 6にはA15 Bionicが搭載されています。



iPad mini 7には、A16 Bionicが搭載されるとMacworldが予想していました。

Appleが開発中の折りたたみiPadが2025年に発売された場合、iPad miniが廃番になるとのThe Elecの報道について、その可能性は低いとクオ氏は述べています。



その理由について同氏は、折りたたみiPadの販売価格はiPad miniよりもかなり高いため、同モデルで置き換えるのは合理的ではないと説明しています。



Additionally, Apple is currently working on a new version of the iPad mini equipped with a new processor as the main selling point, and the mass shipment is expected to start by the end of 2023 or in 1H24.

— 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) December 27, 2022