¡Öºù°æÀ¯Çî¤Î¥²¡¼¥àºî¤ë¤Ë¤Ï¡×¤ÏÈó¾ï¤ËÄã¤¤³ÎÎ¨¤¬²¿ÁØ¤â½Å¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¼Â¸½¤Ç¤¤Ê¤¤¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤À¤Ã¤¿¨¡¨¡ºù°æ¤µ¤ó¤ËÄ¾ÀÜÊ¹¤¤¤¿¡¢YouTube¤ò»Ï¤á¤¿¤ï¤±¡¢Æ°²èÀ©ºî¤Î¼ê½ç¡¢¤Þ¤ÀÃ¯¤âµ¤¤Å¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤Æ°²èÆâ¤ÎÈëÌ©
¡¡¡Öºù°æÀ¯Çî¡×¤È¤¤¤¦Ì¾¤òÊ¹¤¤¤¿¤È¤¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ï¿¿¤ÃÀè¤Ë²¿¤ò»×¤¦¤À¤í¤¦¤«¡£
¡¡É®¼Ô¤Î¾ì¹ç¤Ï¡Ö¤¹¤´¤¤¡×¤Î3Ê¸»ú¤Ç¤¢¤ë¡£¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ÎËÁÆ¬¤Ç½ñ¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤âÊÑ¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¡Ö¡ØÀ±¤Î¥«¡¼¥Ó¥£¡Ù¤È¡ØÂçÍðÆ®¥¹¥Þ¥Ã¥·¥å¥Ö¥é¥¶¡¼¥º¡Ù¤òºî¤ë¤Ã¤Æ¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¡©¡×¤È¡¢Î¨Ä¾¤Ë»×¤¦¡£
¡¡¾®³ØÀ¸¤Î¤³¤í¤Ë¡ØÂçÍðÆ®¥¹¥Þ¥Ã¥·¥å¥Ö¥é¥¶¡¼¥º X¡Ù¤òÍ·¤ó¤Ç¤¤¤¿»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢ºù°æÀ¯Çî»á¤Ë¤Ï¡ÖNintend Direct¤Ë½Ð¤Æ¤¤Æ¡¢Âç´ë¶È¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¤Î¤è¤¦¤Ë¤½¤ÎíåÏÓ¤ò¿¶¤ë¤¦¡¢¤¹¤´¤¤¿Í¡×¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤¬¾Æ¤ÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤Êºù°æÀ¯Çî»á¤¬¿·¤¿¤Ë»Ï¤á¤¿¤¹¤´¤¤¤³¤È¡¢¤½¤ì¤³¤½¤¬¡Öºù°æÀ¯Çî¤Î¥²¡¼¥àºî¤ë¤Ë¤Ï¡×¤È¤¤¤¦YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤À¡Ê±Ñ¸ìÈÇ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤âÆ±»þ³«Àß¡Ë¡£
¡¡¡ÖÀ¤³¦Ãæ¤Î¥²¡¼¥à¤ÎÌÌÇò¤µ¤ò¡¢¾¯¤·¤À¤±Äì¾å¤²¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÌÜÅª¤Î¤â¤È¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÀ©ºî¤·¤Æ¤¤¿¥²¡¼¥à¤Î´ë²è°Õ¿Þ¡¦ºî¤êÊý¡¦ºÙ¤«¤¤»ÅÍÍ¡¦ºù°æ»á¤Î¸Ä¿ÍÅª¤Ê»¨ÃÌ¤Ê¤É¡¢¥²¡¼¥à¤Ë´Ø¤¹¤ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¤³¤È¤òºù°æ»á¤¬Ä¾ÀÜÀâÌÀ¡£¸½Ìò¤Î¥²¡¼¥à¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤¬¸ì¤ê¼ê¤È¤Ê¤ê¡¢¥²¡¼¥àºî¤ê¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤òÅÁ¤¨¤ëÆâÍÆ¤Ï¡¢¤½¤Î´°À®ÅÙ¤Î¹â¤µ¤â¤¢¤ê¡¢ÆüËÜ¹ñÆâ¤Ï¤â¤È¤è¤ê¡¢³¤³°¤Ç¤âÂç¤¤ÊÈ¿¶Á¤òÀ¸¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡º£²ó¡¢ÅÅ¥Õ¥¡¥ß¥Ë¥³¥²¡¼¥Þ¡¼¤Ï¹¬±¿¤Ë¤âºù°æ»áËÜ¿Í¤Ë¡Öºù°æÀ¯Çî¤Î¥²¡¼¥àºî¤ë¤Ë¤Ï¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÏÃ¤ò¤¦¤«¤¬¤¦µ¡²ñ¤òÆÀ¤¿¡£¡Öºù°æÀ¯Çî¤Î¥²¡¼¥àºî¤ë¤Ë¤Ï¡×¤Î¶ñÂÎÅª¤ÊÀ©ºî¼ê½ç¤ò¤ªÊ¹¤¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤³¤ÎÈÖÁÈ¤òÀ®Î©¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¤¤¤Ã¤¿¤¤²¿¤¬½ÅÍ×¤Ê¤Î¤«¤ò¤¦¤«¤¬¤¦¤Ê¤É¡¢ºù°æ»á¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÀ©ºî¼Ô¤È¤·¤Æ¤ÎÂ¦ÌÌ¤Ë¤âÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ºù°æ»á¤Î¡Ö¾ðÊóÈ¯¿®¤Î¤ä¤êÊý¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¼ËÙ¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥²¡¼¥à³«È¯¤Ë·È¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤½¤¦¤Ç¤Ê¤¤Êý¤Ë¤â»²¹Í¤È¤Ê¤ëµ»ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡Öºù°æÀ¯Çî¤Î¥²¡¼¥àºî¤ë¤Ë¤Ï¡×¤ÎÀ©ºî¤ÎÎ¢ÏÃ¤â¤¤¤¯¤Ä¤«¸ì¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ºù°æ»á¤ÎÈÖÁÈ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤âÉ¬ÆÉ¤ÎÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤í¤¦¡£¤È¤Ë¤«¤¯µ»ö¤òÄÌ¤¸¤Æ¡Öºù°æ¤µ¤ó¤Î¤¹¤´¤µ¡×¤ò¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¤ÎÇ¾¤Ë¾Æ¤ÉÕ¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£
Ê¹¤¼ê¡¿ËÅÄ·Ã¸ã
Ê¸¡¿¥¸¥¹¥Þ¥í¥Ã¥¯
ÊÔ½¸¡¿¼ÂÂ¸
¥«¥á¥é¥Þ¥ó¡¿ÁýÅÄÍº²ð¡Öºù°æÀ¯Çî¤Î¥²¡¼¥àºî¤ë¤Ë¤Ï¡×YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ï¤³¤Á¤é
¡Ö¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÅÐÏ¿¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×¤¢¤ÎÈÖÁÈ¤Î¹âÉ¾²ÁÎ¨¤Ï¡ª¡©
¨¡¨¡¡Öºù°æÀ¯Çî¤Î¥²¡¼¥àºî¤ë¤Ë¤Ï¡×¤ÎºÇ½é¤Ë¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤¿Æ°²è¤Ë¤Æ¡¢¡Ö¹Ö»Õ¤Î°ÍÍê¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤±¤É¡¢¤½¤ì¤Ç¤Ï¸Â¤é¤ì¤¿¿Í¤Ë¤·¤«ÅÁ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤Ž¡Æ°²è¤Ë¤·¤ÆÇÛ¿®¤¹¤ë¤³¤È¤ÇŽ¤¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¿Í¤ËÆÏ¤±¤¿¤¤¡ª¡×¤È¡¢¤³¤ÎÈÖÁÈ¤ò»Ï¤á¤¿ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤â¤½¤â¤ÎYouTube¤Ç»Ï¤á¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ê¤É¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
ºù°æ»á¡§
¡¡»ä¤Î¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë´Ø¤·¤Æ³«¸ý¤¤¤Á¤Ð¤ó¸À¤¤¤¿¤¤¤³¤È¤Ï¡¢¡Ö¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÅÐÏ¿¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×¤Ç¤¹¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£¡¡
¨¡¨¡¡Ê¾Ð¡Ë¡£
ºù°æ»á¡§
¡¡¤È¤ê¤¢¤¨¤º¤³¤ì¤ÏºÇ½é¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤ª¤³¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£YouTuber¤Ã¤Ý¤¤¤Ç¤¹¤·¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡¡
¡¡¤Ç¤â¡¢»ä¤ÎÈÖÁÈ¤Ç¤ÏYouTuber¤é¤·¤¤¤³¤È¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¡¡¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¡ÖÆ°²è¤ò¤À¤¤¤¿¤¤10Ê¬°Ê¾å¤Ç¤Þ¤È¤á¤ë¡×¡¢¡ÖÆ°²èÆâ¤Ç¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÅÐÏ¿¤ò¿ä¾©¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿YouTube¤Î¥»¥ª¥ê¡¼¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ï¡¢ÈÖÁÈºî¤ê¤ò»Ï¤á¤ëÁ°¤«¤é¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤é¤Î¥»¥ª¥ê¡¼¤Ï¸¦µæ¤µ¤ì¤¿·ë²Ì¤È¤·¤Æ¡¢ÇÛ¿®¼Ô¤Î¤¢¤¤¤À¤ÇÄêÃå¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¡Ö¤½¤Î¥»¥ª¥ê¡¼¤òÃÎ¤Ã¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¤ä¤é¤Ê¤¤¡×¤³¤È¤âÂç»ö¤À¤È¹Í¤¨¡¢»ä¤Î¡ÖYouTuber¤é¤·¤¯¤Ê¤¤¡×ÈÖÁÈ¤Î·Á¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡£
¨¡¨¡¤Ä¤Þ¤ê¡¢ºù°æ¤µ¤ó¤Î¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ï¡ÖYouTube¤Î¥»¥ª¥ê¡¼¤Ë¤³¤À¤ï¤é¤Ê¤¤¡×¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
ºù°æ»á¡§
¡¡¤¤¤¨¡£°ìÈÖºÇ½é¤Ë¹Í¤¨¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ö¥²¡¼¥àºî¤ê¤òÅÁ¼ø¤¹¤ë¡×Ž¤¡ÖÆ°²è¤Ç¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¡×¤È¤¤¤¦2ÅÀ¤Ç¤¹¡£¥²¡¼¥àÀ©ºî¤Î¥¤¥í¥Ï¤ä»ä¤¬ºî¤Ã¤¿¥²¡¼¥à¤Î»ÅÁÈ¤ß¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤¬ÂçÁ°Äó¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤òÈ¯¿®¤¹¤ë¥á¥Ç¥£¥¢¤ò¹Í¤¨¤¿¤È¤¤Ë¡¢¡ÖYouTube¤¬°ìÈÖÅ¬¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤·¤â¡¢¤¤¤Þ¤Î¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤ä¥á¥Ç¥£¥¢¤Î´Ä¶¤¬°ã¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢YouTube°Ê³°¤Î¾ì½ê¤ÇÇÛ¿®¤ò¹Ô¤¦²ÄÇ½À¤â¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¨¡¨¡¡Ö¥²¡¼¥à¤òÅÁÃ£¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦Á°Äó¤«¤é¹Í¤¨¤Æ¡¢»þÂåÀ¤ä¥á¥ê¥Ã¥È¤ò¹ÍÎ¸¤·¤¿¤¦¤¨¤ÇYouTube¤òÁªÂò¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¤Í¡£ºù°æ¤µ¤ó¤¬ÈÖÁÈ¤òÇÛ¿®¤¹¤ë¾ì½ê¤È¤·¤Æ¡¢YouTube¤È¤¤¤¦¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤Î¤É¤¦¤¤¤Ã¤¿ÅÀ¤¬ºÇÂç¤Î·è¤á¼ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
ºù°æ»á¡§
¡¡¤ä¤Ï¤ê¡¢¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤¬µ¤·Ú¤Ë¸«¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¤¹¡£
¡¡¤â¤Á¤í¤ó¡¢¡Öµ¤·Ú¤Ë¸«¤ë¡×¤È¤¤¤¦´ÑÅÀ¤Ç¤Ï¡¢Twitter¤Ê¤É¤ÎSNS¤â´Þ¤Þ¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Twitter¤Î¾ì¹ç¤Ï140Ê¸»ú°ÊÆâ¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Î¥Ä¥¤¡¼¥È¤¬¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤Ç´ÊÃ±¤ËÎ®¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤é¡¢Å¬¤·¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤·¤Æ½ñÀÒ¤Ï¡Ä¡ÄÀµÄ¾¤¢¤Þ¤êÂ¿¤¯¤ÎÊý¤ËÆÏ¤«¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢¼«Ê¬¤ÇÀìÍÑ¤Î¥µ¡¼¥Ð¡¼¤òÎ©¤Æ¤ÆÇÛ¿®¤ò¤¹¤ë¤Î¤â¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤È½Å¤¿¤¤ÌäÂê¤¬¤¢¤ë¡£
¨¡¨¡¤è¤¯¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
ºù°æ»á¡§
¡¡°ì±þ¡¢¤³¤³¤Ç¤Á¤ã¤ó¤È¤ªÅÁ¤¨¤·¤Æ¤ª¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢»ä¤Ï¡ÖYouTube¤Ï¤È¤Æ¤âÍ¥¤ì¤¿¥á¥Ç¥£¥¢¡×¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤ì¤À¤±¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤¬»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢¤Û¤È¤ó¤É¥µ¡¼¥Ð¡¼¥À¥¦¥ó¤¬È¯À¸¤»¤ºŽ¤²÷Å¬¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¤È¤¤¤¦Ž¡µðÂç¤Ê¥á¥Ç¥£¥¢¤È¤·¤ÆYouTube¤Ï¤¦¤Þ¤¯¿Ê¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¤½¤ì¤À¤±¤ÎÍýÍ³¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ï¼«Ê¬¤Ç¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò±¿±Ä¤·¤Æ¤ß¤Æ¤è¤¯¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤À¤±¤É¡¢»ä¤ÏÆ°²èÆâ¤ËCM¤ä¹¹ð¤Ê¤É¤òÆþ¤ì¤ë¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£´ðËÜÅª¤Ë¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ÏÌµ¼ýÆþ¤Ç±¿±Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢»ä¤Î¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ï¡ÖYouTubeÂ¦¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¤¦¤Þ¤ß¤Î¤Ê¤¤¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤ÍŽ¡
¡¡»ä¤Ï¡ÖYouTube¤È¤¤¤¦Í¥¤ì¤¿¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤òÌµÎÁ¤Ç»È¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¡×¤³¤È¤Ë¤È¤Æ¤â´¶¼Õ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢ËÜÍè¤Ï»ä¤Î¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤«¤éYouTubeÂ¦¤Ë´ö¤Ð¤¯¤«¤Î¤ª¶â¤¬Æþ¤ë¤Ù¤¤À¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ï°ì±þ¤ªÅÁ¤¨¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¡¡¤·¤«¤·»ä¤ÎÈÖÁÈ¤ÏCM¤ä¹¹ð¤¬Æþ¤ë¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¤¤·¡¢¤É¤³¤«¤Î´ë¶È¤«¤é¤ª¶â¤¬¤â¤é¤¨¤ë¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£¶¯¤¤¤Æ¸À¤¨¤Ð¡¢ÍÎÁ¤ÎYouTube Premium¤Ë²ÃÆþ¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¤¬¸«¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ä¡Ä¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢YouTubeÁ´ÂÎ¤Î¼ýÆþ¤«¤é¸«¤ì¤Ð¡¢º³Ëö¤ÊÏÃ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Æ°²è¤âÃ»¤á¤Ç¤¹¤·Ž¡
¡¡ÈÖÁÈ¤¬»îÄ°¤µ¤ì¤ë¤Ë¤ÏYouTube¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¤Ë¾å¤¬¤ë¤³¤È¤¬ÉÔ²Ä·ç¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬Ž¤YouTubeÂ¦¤Ë¤Ï¤½¤¦¤¹¤ëÍýÍ³¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤óŽ¡¤Ê¤Î¤ÇŽ¤¤»¤á¤Æ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÅÐÏ¿¤Ï¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¤ÍŽ¡¾¯¤Ê¤¯¤È¤â¤³¤ì¤ÏŽ¤¼«¿È¤¬¤â¤¦¤«¤ê¤¿¤¤¤«¤é¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤óŽ¡¤½¤¦¤¹¤ë¤³¤È¤ÇŽ¤¤è¤êÆ°²è¤òºî¤Ã¤¿¸ú²Ì¤¬³è¤¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¤ÍŽ¡
¨¡¨¡¡Ö¥²¡¼¥à¤òÅÁÃ£¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ç¤¹¤¬¡¢Ä¹¤¯¥²¡¼¥à¶È³¦¤Ë·È¤ï¤Ã¤Æ¤é¤Ã¤·¤ã¤ëºù°æ¤µ¤ó¤ÎÃæ¤Ç¡¢¡Ö¼«Ê¬¤è¤ê¼ã¤¤À¤Âå¤ä¸å¿Ê¤Ë²¿¤«¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¯¤Ù¤¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
ºù°æ»á¡§
¡¡¡Ö¼ã¤¤À¤Âå¡¢¸å¿Ê¤ËÅÁ¤¨¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤â¡¢¡Ö¤³¤ÎÈÖÁÈ¤ÏÄ¹¤¤ÌÜ¤Ç¸«¤ÆÉ¬¤º¥²¡¼¥àÁ´ÂÎ¤ò¤è¤êÎÉ¤¯¤¹¤ë¤Ç¤¢¤í¤¦¡×¡¢¡Ö¥²¡¼¥à¶È³¦¤ËÁ´¤¯´Ø·¸¤Î¤Ê¤¤¿Í¤¬¸«¤Æ¤â¡¢Ìò¤ËÎ©¤Æ¤ë¤Ç¤¢¤í¤¦¡×Ž¤Ž¢¥²¡¼¥àºî¤ê¤òÌÜ»Ø¤¹¿Í¤¬Áý¤¨¤ë¤À¤í¤¦Ž£¤È¤¤¤¦¸«¹þ¤ß¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¼ÂºÝ¡¢¥²¡¼¥à¤òÍ·¤ÖÂ¦¤ÎÊý¡¹¤Ë¤â¡¢¡Ö¥²¡¼¥à¤ÎÊ¬²òÇ½¤¬¾å¤¬¤ë¡×¡¢¡Ö²òÁüÅÙ¤¬¾å¤¬¤êŽ¤Íý²ò¤¬¿¼¤Þ¤ë¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤ÎÈÖÁÈ¤òÄÌ¤·¤Æ¥²¡¼¥à¤Îºî¤êÊý¤ä»ÅÍÍ¤Î°Õ¿Þ¤Ê¤É¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ç¡¢Í·¤ÖÂ¦¤Î¿Í¤â¡¢¤è¤ê¹¤¯¿¼¤¤»ëÅÀ¤Ç¥²¡¼¥à¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥²¡¼¥à¶È³¦¤Ë¤¤¤Ê¤¤¿Í¤Ç¤â¡¢¡Ö¥²¡¼¥à¶È³¦¤Ã¤Æ¤³¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤Ê¤ó¤À¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò»ä¤ÎÈÖÁÈ¤òÄÌ¤·¤Æ¤¢¤ëÄøÅÙÍý²ò¤Ç¤¤ë¤Î¤¬¡¢¥á¥ê¥Ã¥È¤È¤·¤Æ¤ÏÂç¤¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÈÌ¤Î¤«¤¿¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏŽ¤ÃÎ¤é¤ì¤¶¤ëÀ¤³¦¤Ç¤¹¤·¤ÍŽ¡
¡¡¤È¤Ë¤«¤¯¡Ö¥²¡¼¥àºî¤ê¤ä°Õ¿Þ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¡×¤³¤È¤¬Âç»ö¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÃÎ¤é¤Ê¤¤¤«¤é¤³¤½¡¢ºî¤ëÂ¦¤ÈÍ·¤ÖÂ¦¤Ç¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÉÔËþ¤ä¤¹¤ì°ã¤¤¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¤Ç¡¢ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤ÐÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Û¤É¡¢¥²¡¼¥à¤Ï³Ú¤·¤¯¤Ê¤ë¤È¤â»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²¿¤·¤í¡¢¥²¡¼¥à¤ò¤è¤¯ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë»ä¤³¤½Ž¤Â¸Ê¬¤Ë¥²¡¼¥à¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¨¡¨¡ºù°æ¤µ¤ó¤¬¥²¡¼¥à¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢Æ°²è¤«¤é¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤È´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤¹¡£2022Ç¯5·î25Æü¤ËYouTube¤Î¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤òÎ©¤Á¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤«¤é¡¢»ëÄ°¼Ô¤ÎÈ¿¶Á¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
ºù°æ»á¡§
¡¡È¿¶Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤Õ¤À¤ó»ä¤ÎÆ°²è¤ò¸«¤Æ¤¤¤ëÊý¤È¤½¤ó¤Ê¤Ë¾ðÊóÎÌ¤Îº¹¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ê¤É¤Ç¤½¤ÎÆ°²è¤ÎÈ¿±þ¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤½¤Î¡Ö¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡×°Ê¾å¤Î¾ðÊó¤Ï»ä¤Ë¤âÆÃ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÃÎ¤ê¹ç¤¤¤ÎÊý¤Ë¤ª²ñ¤¤¤·¤¿¤È¤¤Ë¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¤Í¡£¤Þ¤¿Ž¤¥á¡¼¥«¡¼Âç¼ê¤Ê¤É¤ÇŽ¤¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î¶µ°é¤ä»²¹Í¤È¤·¤Æ»È¤ï¤ì¤¿ÏÃ¤ò¤¤¤¯¤Ä¤«Ê¹¤¤Þ¤·¤¿Ž¡
¡¡¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥³¥á¥ó¥È¤äÈ¿±þ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤ªÊÖ»ö¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Ï¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬Ž¤³¤³°¤Î¥³¥á¥ó¥È¤â´Þ¤áŽ¤ÌÜ¤òÄÌ¤·¤Þ¤¹Ž¡Ž¢ÃÙ±ä¤òËÐÌÇ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤Ž£¤ò´Ñ¤Æ´Ä¶ÃÙ±ä¤ò²þÁ±¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤êŽ¤Ž¢¥²¡¼¥à¤·¤Ê¤¬¤é±¿Æ°¤Î¤¹¤¹¤áŽ£¤ËÊï¤Ã¤Æ·ò¹¯¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤¿¿Í¤ÎÏÃ¤Ê¤É¤ÏŽ¤Î¨Ä¾¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹Ž¡
¡¡±¿±ÄÂ¦¤·¤«ÃÎ¤êÆÀ¤Ê¤¤¾ðÊó¤È¤·¤Æ¤Ï¡Ä¡ÄŽ¡YouTube¤Ç¤ÏŽ¤¥¢¥Ê¥ê¥Æ¥£¥¯¥¹¤È¤¤¤¦µ¡Ç½¤¬¤¢¤êŽ¤ÇÛ¿®¼Ô¤À¤±¤¬¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¤¬Ž¤¤½¤ÎÃæ¤Ç¤Î¡Ö¹âÉ¾²Á¥Ñ¡¼¥»¥ó¥Æ¡¼¥¸¡×¤ÏÈ¿¶Á¤È¸À¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¶ñÂÎÅª¤Ê¿ôÃÍ¤ò¸À¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¤È¡¢ÆüËÜ¤À¤È¹âÉ¾²ÁÎ¨99.6%¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¡£
¨¡¨¡¤¹¤´¤¤¡ª¡ª¡ª
ºù°æ»á¡§
¡¡ÆüËÜ¤À¤È¤À¤¤¤¿¤¤¤½¤ì¤¬Ê¿¶ÑÅª¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢³¤³°¤À¤È¤â¤¦¾¯¤·¹â¤¯¤ÆŽ¤99.7¡Á8%¤¯¤é¤¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢»ä¤Î¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤¬¤½¤ó¤Ê¤Ë¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ë¼õ¤±»ß¤á¤é¤ì¤ëÌ¤Íè¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡¢»ä¼«¿ÈÍ½ÁÛ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¨¡¨¡¤¤¤ä¤¡¡¢99.8%¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤ÈÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¿ô»ú¤Ç¤¹¤Í¡Ä¡Ä¡£
ºù°æ»á¡§
¡¡¤³¤ì¡¢ËÜÅö¤ÎÏÃ¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¡¡¢¤³¤ó¤Ê¤³¤È¸À¤¦¤ÈÄãÉ¾²ÁÇú·â¤È¤«¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤¬¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤·¤Ê¤¤¤Ç¤Í¡ª
ºù°æ»á¡§
¡¡¥²¡¼¥à¤Ï¡Ö¥¹¥È¥ì¥¹¤òÍ¿¤¨Â³¤±¤ëÍ·¤Ó¡×¤Ç¤¹¤·¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤ËÂª¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÂ¦ÌÌ¤Ï¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¥³¥á¥ó¥È¤ò¸«¤ì¤Ð¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤ËÂª¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ëÊý¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤ë¤·¡¢¡Ö¤³¤ÎÈÖÁÈ¤Ï¤½¤ó¤Ê¤Ë¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡×¤È¡¢»ä¼«¿È¤¹¤´¤¯¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÈÖÁÈ¤ÏÈó¾ï¤Ë´ñÀ×Åª¤Ê³ÎÎ¨¤Î¾å¤ÇÀ®¤êÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¥²¡¼¥àÀ©ºî¼Ô¤¬ÈÖÁÈ¤òºî¤ë¤¦¤¨¤ÇÂç»ö¤Ê¾ò·ï¡×¤Ï¡©
ºù°æ»á¡§
¡¡¤·¤«¤·¡¢¡Öºù°æÀ¯Çî¤Î¥²¡¼¥àºî¤ë¤Ë¤Ï¡×¤Ï¡¢Èó¾ï¤ËÄã¤¤³ÎÎ¨¤¬²¿ÁØ¤â½Å¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¼Â¸½¤Ç¤¤Ê¤¤¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÍ×ÁÇ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ò¤È¤Ä¤º¤Äµó¤²Ž¤¤æ¤Ã¤¯¤ê¤ªÏÃ¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤º¡¢¥²¡¼¥à¶È³¦¤Ë¡Ö¥²¡¼¥àÀ©ºî¼Ô¡×¤¬²¿Ëü¿ÍŽ¤²¿½½Ëü¿Í¤«¤¬¤¤¤ë¤È¤·¤Þ¤¹¡£Á´À¤³¦¤ò´Þ¤á¤¿¤é²¿É´Ëü¿Í¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ï¤ß¤ó¤Ê¡¢YouTube¤Î¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò³«Àß¤Ç¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤ÎÃÊ³¬¤Ç¤ÏŽ¤ÈÖÁÈ¤¬½Ð¤ë²ÄÇ½À¤Ï¤È¤Æ¤â¹â¤¤Ž¡
¡¡¤À¤±¤ÉŽ¤¤½¤Î¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ÎÆ°²è¤ä´ë²è¤Ê¤É¤Ç¤Ï¡Ö¤É¤¦¤¤¤¦ºîÉÊ¤òºî¤Ã¤¿Ã¯¤¬¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤È¤Æ¤âÂç»ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Ž¢¤¢¤ëÄøÅÙ¹â¤¤Ž¤¤¢¤ë¤¤¤ÏÃÎ¤é¤ì¤¿¼ÂÀÓ¤¬¤¢¤ë¤³¤ÈŽ£¤ÏÂç»öŽ¡
¡¡¤Þ¤¿Ž¤Ž¢¤½¤Î¼ÂÀÓ¤ò¸ø³«¤Ç¤¤ë¤³¤ÈŽ£¤âÉ¬Í×¤Ç¤¹¤ÍŽ¡
¡¡Îã¤È¤·¤Æµó¤²¤ë¤Î¤â¤ª¤³¤¬¤Þ¤·¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢Æ±¤¸ÆâÍÆ¤Î¸ÀÍÕ¤òµÜºê½Ù¤µ¤ó¤¬¸À¤¦¤Î¤È¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼1Ç¯ÌÜ¤Î¿·¿Í¥¢¥Ë¥á¡¼¥¿¡¼¤¬¸À¤¦¤Î¤È¤Ç¤Ï¡¢¸ÀÍÕ¤Î°ÕÌ£¤ä½Å¤ß¤¬¤Þ¤Ã¤¿¤¯°ã¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£Æ±¤¸¥»¥ê¥Õ¤ò¸À¤¦¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤ë¤±¤ì¤ÉŽ¤¼ÂÂÖ¤¬È¼¤ï¤Ê¤¤Ž¡¤Ä¤Þ¤ê¤½¤ì¤Ï¡¢¼ÂÀÓ¤¬¿®ÍêÅÙ¤ËÈæÎã¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹Ž¡
ºù°æ»á¡§
¡¡¡Ö»ä¤ÈÈæ¸ª¤Ç¤¤ë¼ÂÀÓ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥²¡¼¥àÀ©ºî¼Ô¡×¤¬¤É¤ì¤¯¤é¤¤¤¤¤ë¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢À¤³¦µ¬ÌÏ¤Ë¤·¤Æ¤â¤À¤¤¤Ö¸Â¤é¤ì¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹Ž¡
¡¡¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¡ØÂçÍðÆ®¥¹¥Þ¥Ã¥·¥å¥Ö¥é¥¶¡¼¥º SPECIAL¡Ù¤Î³«È¯¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬ºÇÂç300¿Í¤À¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç»ä¤ÈÆ±ÄøÅÙ¤Î¼ÂÀÓ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¿Í¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡¢Ã±½ã¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤â300Ê¬¤Î1¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¼ÂºÝ¤Ë¤ÏŽ¤¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤È¾¯¤Ê¤¤¿ô¤Ë¹Ê¤é¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤ÍŽ¡
¡¡¤Ä¤®¤ËŽ¤¡Ö¥á¡¼¥«¡¼¤ËÂ°¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬°Õ³°¤ÈÂç»ö¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤â¤·¤â¡¢Âç¼ê¥²¡¼¥à¥á¡¼¥«¡¼¤Ë¶Ð¤á¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬¸Ä¿Í¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò³«Àß¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¿Í¤¬¼«Ê¬¤ÎÆ°²è¤Ç¥á¡¼¥«¡¼¤ÎÈëÌ©¤ò¥Ð¥ó¥Ð¥ó¤·¤ã¤Ù¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤é¡¢ÂáÊá¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¨¡¨¡¡Ê¾Ð¡Ë¡£
ºù°æ»á¡§
¡¡¤â¤Á¤í¤ó»ä¤À¤Ã¤Æ¡¢Ç¤Å·Æ²¤Ë¤ªÃÇ¤ê¤ÏÆþ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³«È¯ÆâÍÆ¤Ë¿¨¤ì¤ë¤È¤³¤í¤ÏŽ¤»öÁ°¤ËÆ°²è¤Ê¤É¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·Ž¡
¡¡¤Ç¤âŽ¤Æ°²è¤äÈÖÁÈ¤¬Ž¤¼«Ê¬¤Î¹Í¤¨¤¿¤³¤È¤ä·Ð¸³¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ÏÂç¤¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡³Æ¥²¡¼¥à¤Î´ë²è¥³¥ó¥»¥×¥È¤äŽ¢°Ëâ¤Î³øŽ£¤Ê¤É¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤Ï¤â¤Á¤í¤óŽ¤Ž¢8¤Ä¤Î¥Ò¥Ã¥È¥¹¥È¥Ã¥×»ÅÍÍŽ£¤äŽ¢¥¸¥ã¥ó¥×¤Î»ÅÁÈ¤ßŽ£¤Ë¤ª¤±¤ëÆÃ¼ì¥¸¥ã¥ó¥×¤Ê¤É¤Î»ÅÍÍ¤Ê¤É¤Ï»ä¤¬¹Í°Æ¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¤ÍŽ¡
ºù°æ»á¡§
¡¡¤½¤ì¤Ë´ØÏ¢¤·¤ÆŽ¤¡Ö¼«Ê¬¤ÇÆÀ¤¿·Ð¸³¤ò¸ì¤ì¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬Âç»ö¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ½é¤«¤é²ñ¼Ò¤Ë¤¢¤Ã¤¿¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ä¡¢ÊÌ¤Î¿Í¤¬¹Í°Æ¤·¤¿¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¾¡¼ê¤ËÏÃ¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Þ¤»¤óŽ¡
¡¡ÅöÈÖÁÈ¤Î¾ì¹çŽ¤¡Ö¥Õ¥¡¥¤¥ëÌ¾¤Ï¹çÍýÅª¤Ë¡×¤ä¡Ö¥â¡¼¥·¥ç¥ó»ØÄê¤Î»ÅÊý¡×¤Ê¤ÉÀ©ºî¤Î¹©É×¤ä¡¢¡ÖÈ½Äê¤¬¤¢¤ë¤â¤Î¤ò¶¯Ä´¤¹¤ë¡×Ž¤Ž¢¥²¡¼¥à¤Ë¹ç¤Ã¤¿¥Æ¥ó¥Ý´¶Ž£¤Ê¤É¤ÎÈÆÍÑÅª¤Ê´Æ½¤ÆâÍÆŽ¤Ž¢ÌÜ¤ÎÁ°¤ËÄß¤é¤ì¤¿¤´¤Û¤¦¤ÓŽ£Ž¤Ž¢ÊªÍý¥Ü¥¿¥ó¤Ë½Å¤¿¤µ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ëŽ£¤È¸À¤Ã¤¿»ÅÍÍ¤ä¥²¡¼¥à¤Î´¶¤¸¤µ¤»¤«¤¿¤Ê¤É¤â´Þ¤á¤Æ¡¢»ä¤ÎÈÖÁÈÆâ¤Ç¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï´ðËÜÅª¤Ë»ä¤¬¼ÂÃÏ¤ÇÆÀ¤¿¼êË¡¤ä·Ð¸³¤ä¹©É×¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤Û¤«¤Î¿Í¤«¤é¶µ¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤Ä¤¤¤Ç¤ËŽ¤Ž¢»ÅÍÍ¤òÊÑ¤¨¤ë¤³¤ÈŽ£Ž¤Ž¢¤ªµÒ¤µ¤ó¤ËÀâÌÀ¤Ç¤¤ë¤Î?Ž£¤Ê¤É¤Î»Å»ö¤Î»ÑÀª¤äŽ¤³Æ¼ï¥²¡¼¥àÀ¤ÎÏÃŽ¤Ž¢¥²¡¼¥àºî¤ê¤Ç¿©¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Ë¤ÏŽ£Ž¤Ž¢¥Á¡¼¥à¤Î¾ðÊó¶¦ÍŽ£¤Ê¤É¤âŽ¤Ä¹¤¤¥²¡¼¥àÀ©ºî·Ð¸³¤«¤éÆÀ¤é¤ì¤¿ÃÎ¸«¤Ç¤¹Ž¡
¡¡Â¾¤Î¿Í¤ÎÏÃ¤Î°úÍÑ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯Ž¤Â¾ºîÉÊ¤òÉ¾ÏÀ¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤â¤Ê¤¯¡£À©ºî¼êË¡¤â´Þ¤á¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Ç¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½ÈÖÁÈ¤òºî¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ºù°æ»á¡§
¡¡²Ã¤¨¤ÆÇÛ¿®¼Ô¤¬¡Ö¤è¤ê¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥¸¥ã¥ó¥ë¤Î¥²¡¼¥à¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤³¤È¡£
¡¡¤Ä¤Þ¤ê¡¢¡ÖÆÃÄê¤Î¥¸¥ã¥ó¥ë¤ËÆÃ²½¤·¤¿À©ºî¼Ô¡×¤Ç¤ÏÆñ¤·¤¤¡£
¡¡¡ÖRPG¤Î¤ß¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¡¢¡Ö¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼À©ºî¤ËÄ¹¤±¤Æ¤¤¤ë¡×¡¢¡ÖÉÁ²è¤ËÆÃ²½¤·¤¿¥²¡¼¥à¤¬ÆÀ°Õ¡×¡Ä¡Ä¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿ÀìÌçÀ¤Ï¶¯¤ß¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬Ž¤Áí¹çÅª¤ÊÈÖÁÈºî¤ê¤Ç¤ÏŽ¤ÊÐ¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Âç»ö¤Ç¤¹¡£¾¯¤Ê¤¯¤È¤â¡¢3¤Ä¤°¤é¤¤¤Î¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ï¤Þ¤¿¤¤¤ÇÀ©ºî¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬Ë¾¤Þ¤·¤¤¤Ç¤¹¤ÍŽ¡
¡¡Ž¢ºù°æÀ¯Çî ¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼ºîÉÊŽ£¤Ç¤â¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬Ž¤»ä¤Î¾ì¹çŽ¤¾¯¤Ê¤¯¤È¤â6¤Ä¤Î¥¸¥ã¥ó¥ë¡Ú¢¨1¡Û¤Î¥²¡¼¥à¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ø¿·¡¦¸÷¿ÀÏÃ ¥Ñ¥ë¥Æ¥Ê¤Î¶À¡Ù¤ò¥ì¡¼¥ë¥·¥å¡¼¥¿¡¼¤ÈTPS¤Ë¤ï¤±¤Æ¥«¥¦¥ó¥È¤·¤¿¤é7¤ÄŽ¡
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¥Ï¥Ã¥¯¥¢¥ó¥É¥¹¥é¥Ã¥·¥å¡×¡¢¡Ö¥ï¥ó¥Ü¥¿¥ó¥²¡¼¥à¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¥ì¥¤¥ä¡¼¤¬°Û¤Ê¤ë¥¸¥ã¥ó¥ë¤ò´Þ¤á¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢¤µ¤é¤ËÂ¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¹ÈÏ°Ï¤Ë¥²¡¼¥à¤òÀ©ºî¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤³¤È¤òÀâÌÀ¤Ç¤¤ë¤Î¤ÏÂç»ö¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨1¡Öºù°æ»á¤¬À©ºî¤·¤¿6¥¸¥ã¥ó¥ë¤Î¥²¡¼¥à¡×
¡ØÀ±¤Î¥«¡¼¥Ó¥£¡Ù¤Î²£¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡¢¡Ø¥¹¥Þ¥Ö¥é¡Ù¤Î³ÊÆ®¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡¢¡Ø¥«¡¼¥Ó¥£¤Î¥¨¥¢¥é¥¤¥É¡Ù¤Î¥ì¡¼¥¹¡¢¡Ø¥á¥Æ¥ª¥¹¡Ù¤Î¥Ñ¥º¥ë¡¢¡Ø¿·¡¦¸÷¿ÀÏÃ ¥Ñ¥ë¥Æ¥Ê¤Î¶À¡Ù¤Î¥·¥å¡¼¥¿¡¼¡¢¡Ø¤½¤À¤Æ¤Æ!¥à¥·¥¥ó¥°¡Ù¤Î¾®·¿LCD°éÀ®¥²¡¼¥à¤Î·×6¥¸¥ã¥ó¥ë¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡Ö¾®·¿LCD°éÀ®¥²¡¼¥à¡×¤Ï¡Ø¤¿¤Þ¤´¤Ã¤Á¡Ù¤Î¤è¤¦¤Ê¾®¤µ¤¤±Õ¾½¤Ç²¿¤«¤ò°éÀ®¤¹¤ë¥²¡¼¥à¤Î¤³¤È¡£
¨¡¨¡¤¤¤ä¤¡¡Ä¡Äºù°æ¤µ¤ó¤Û¤É¤ÎÂ¿¤¯¤Î¥¸¥ã¥ó¥ë¤Î¥²¡¼¥à¤òÀ©ºî¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ï¡¢Î®ÀÐ¤Ë¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£
ºù°æ»á¡§
¡¡¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡¢¡Ö¤Û¤«¤Î¥²¡¼¥à¤Ë¤âÀºÄÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤³¤È¤â½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
¡¡¤È¤Ë¤«¤¯»ä¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥²¡¼¥à¤òÍ·¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡¢Íý²ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÈÖÁÈ¤Î¶¯¤ß¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹Ž¡¥²¡¼¥àÌ¾¤ò¶ñÂÎÎã¤È¤·¤Æµó¤²¤Æ¡¢»ëÄ°¼Ô¤ÎÊý¤Ë¥¤¥á¡¼¥¸¤ò¤Ä¤«¤ß¤ä¤¹¤¯¤Ç¤¤Þ¤¹¤·Ž¤¹Í¤¨¤«¤¿¤â¹¤¯¤Ç¤¤Þ¤¹Ž¡
¡¡ÈÖÁÈÆâ¤Ç¡ÖRPG¤Î¥²¡¼¥àÀ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¤¬Ž¤»ä¤ÏRPG¤òÀ©ºî¤·¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ï¤½¤Î¥¸¥ã¥ó¥ë¤ÎÀ©ºî¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸À¤¨¤¿µÁÍý¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê¥²¡¼¥à¤ÎÎã¤ä¡¢»Å»ö¤È¤·¤Æ¤Î¥²¡¼¥à¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤³¤ÈŽ¤¤Ò¤È¤ê¤Î¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤È¤·¤Æ´¶¤¸¤¿¤³¤È¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ç¡¢ÀâÆÀÎÏ¤¬½Ð¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ºù°æ»á¡§
¡¡¤½¤·¤Æ¡Ä¡Ä¤Þ¤À¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£Â³¤±¤ÆÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¤«¡©
¨¡¨¡¤Ï¤¤¡¢¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
ºù°æ»á¡§
¡¡Åö¤¿¤êÁ°¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡Ö¥×¥ì¥¼¥ó¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¾å¼ê¤Ç¤¢¤ë¡×¤³¤È¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¡¡¥²¡¼¥à¤Î¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¡Ö¥Á¡¼¥à¤Î¿Í¡¹¤Ë»Å»ö¤ò¿¶¤ë¡×¡¢¡Ö´ë²è¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¡×¤Ê¤É¤òÆü¡¹¤Î»Å»ö¤È¤·¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¢¤ëÄøÅÙ¡Ö¿Í¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÏÃ¤¹¡×¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ï¡¢¥¢¥¯¤¬¶¯¤¤¿Í¤âÂ¿¤¤¤Ç¤¹¤·¤Í¡Ä¡Ä¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡¡³Ö¤¿¤ê¤Ê¤¯¤¤¤í¤¤¤í¤È¸ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¿Í¤ÏŽ¤¤Ê¤«¤Ê¤«¾¯¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£µÕ¤ËŽ¤¥×¥ì¥¼¥óÇ½ÎÏ¤¬¹â¤¤¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢È¯¸ÀÆâÍÆ¤¬Â¾¿Í¤Î°úÍÑ¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤éŽ¤¹Í¤¨¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤Î¤ÈÅÁ¤¨¤ë¤Î¤Ç¥»¥Ã¥È¤Ç¤¹Ž¡¤³¤¦¤Ê¤ë¤ÈŽ¤¤µ¤é¤Ë³ºÅö¤Ç¤¤ë²ÄÇ½À¤Ï¸º¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹Ž¡
ºù°æ»á¡§
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¡ÖÄê´üÅª¤Ê¾ðÊó¤ÎÈ¯¿®¤¬¤Ç¤¤ë¡×¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤Ï½µ´©¥Õ¥¡¥ßÄÌ¤Ç¥³¥é¥à¤ò18Ç¯È¾Ï¢ºÜ¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤¿¼ÂÀÓ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¤Í¡£
¨¡¨¡18Ç¯°Ê¾å¡¢½µ´©»ï¤ÇÏ¢ºÜ¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢Ëè½µÄù¤áÀÚ¤ê¤¬¤¢¤ê¡¢ºù°æ¤µ¤ó¤Ï¤½¤ì¤ò¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ï¤±¤Ç¡Ä¡Ä¡£
ºù°æ»á¡§
¡¡¤Û¤«¤Ë¤â¡Ö¥¹¥Þ¥Ö¥é·ý!!¡×¤Î¹¹¿·¤äNintendo Direct¤Ê¤É¤Î¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÈ¯É½¤¬Äê´üÅª¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤ê¤·¤Æ¡Ä¡Ä¤È¤Ë¤«¤¯¡Ö¼«Ê¬¤¬Èó¾ï¤ËË»¤·¤¤¾õ¶·¤Ç¤â²¿¤é¤«¤Î·Á¤Ç¥×¥ì¥¼¥ó¤ò¹Ô¤¨¤ë¡×¤³¤È¤ÏÉ¬Í×¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÎòÂå¤Î¥Õ¥¡¥ßÄÌ¥³¥é¥à¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¥²¡¼¥à³«È¯¼Ô¤¬Ã´Åö¤·¤Æ¤Ï¡ÖË»¤·¤¤¤È¤¤Ï½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ëÍ¾Íµ¤¬¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÍýÍ³¤ÇÏ¢ºÜ¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤¦Ë»¤·¤¤¾õ¶·²¼¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢Äê´üÅª¤Ë¾ðÊóÈ¯¿®¤ò¹Ô¤¨Ž¤¤½¤ì¤ò¶ì¤Ë¤·¤Ê¤¤¥Þ¥á¤µ¤¬ÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¹¤Í¡£¤â¤Á¤í¤óŽ¤¼ê¤ÎÁá¤µŽ¤ºî¶È¥¹¥Ô¡¼¥É¤âµá¤á¤é¤ì¤Þ¤¹Ž¡
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢Ž¢ÈÖÁÈÀ©ºî¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢Åê»ñ¤òÀË¤·¤Þ¤Ê¤¤Ž£¡£
¡¡¡ÖÅê»ñ¡×¤À¤È¼«Ê¬¤Ë´Ô¸µ¤µ¤ì¤ë¤Î¤¬Á°Äó¤Î¸ÀÍÕ¤Ê¤Î¤Ç¤â¤¦¾¯¤·Àµ³Î¤Ë¸À¤¦¤È¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö´óÉÕ¡×¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤¬¤·¤Æ¤¤¤ëÈÖÁÈÀ©ºî¤ä¾ðÊóÈ¯¿®¤Ï¡¢Íø±×¤¬ÆÀ¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¤«¤éŽ¡
¡¡ÈÖÁÈ¤ÎÀ©ºîÈñÍÑ¤ÏŽ¤¾¯¤·°ú¤¯¤Û¤É¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹Ž¡¤Û¤È¤ó¤É¤¬ÊÔ½¸²ñ¼Ò¤Ë¤«¤«¤ë¤ª¶â¤Ç¤¹¤¬Ž¤¤Õ¤Ä¤¦¤Î²ñ¼Ò°÷¤Ê¤éŽ¤Êä¤¦¤Î¤Ï¤Þ¤ºÌµÍý¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡»ä¤¬»Å»ö¤ò¤¹¤ëÊ¬¤ÏÌµÊó½·¤Ê¤Î¤Ç¥Î¡¼¥³¥¹¥È¤Ç¤¹¤¬Ž¤¤â¤·¤â»ä¤ò»È¤¦ÈñÍÑÊ¬¤ò·×¾å¤¹¤ë¾ì¹çŽ¤¼ÂÀ©ºîÈñ¤Ï¤µ¤é¤ËÄ·¤Í¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹Ž¡¤É¤¦Å¾¤ó¤Ç¤âŽ¤¸Ä¿ÍÉéÃ´¤·¤ÆÀ©ºî¤¹¤ë¤Î¤âŽ¤²ñ¼Ò¤ÇÍ½»»ÏÈ¤òÁÈ¤ó¤ÇÀ©ºî¤¹¤ë¤Î¤âÌµÍý¤È¸À¤¨¤ëÈÏ°Ï¤Î¤è¤¦¤Ë»×¤¨¤Þ¤¹Ž¡
¡¡Íø±×¤ò½Ð¤µ¤Ê¤¤·Á¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤³¤Îµ¬ÌÏ¤È¹¹¿·ÉÑÅÙ¤ÎÀ©ºî¤Ï¡¢YouTubeÁ´ÂÎ¤Ç¸«¤Æ¤â¤Þ¤¢¤Þ¤¢ÄÁ¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤Ö¤óŽ¡
ºù°æ»á¡§
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢ºÇ¸å¤Ë¤Ò¤È¤Ä¡£
¡¡¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¿¤³¤È¤Î²ÁÃÍ¤òŽ¤¼«¿È¤¬Íý²ò¤·¤¿¾å¤Ç¼è¤êÁÈ¤á¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡ÈÖÁÈÆâÍÆ¤Ë¤·¤Æ¤â¥³¥é¥à¤Ë¤·¤Æ¤âŽ¤¼«¿È¤¬¤Õ¤À¤ó¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤À¤«¤éŽ¤»ä¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¤Î¤³¤È¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹Ž¡ÅöÁ³¤ÎÆü¾ï¤ò¿Í¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤âŽ¤ÌÌÇò¤¤¤È¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤É¤¦¤«¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤·Ž¤ÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤ëŽ¡
¡¡¤¤¤Þ¤Þ¤Ç¿¨¤ì¤Æ¤¤¿ÈÖÁÈ¤ÎÆÃ°ÛÀ¤ä¥á¥ê¥Ã¥È¤Ë¤Ä¤¤¤ÆŽ¤¼«¿È¤òµÒ´Ñ»ë¤·¤ÆÈ½Äê¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ç¤¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¤¹Ž¡
¡¡ÈÖÁÈ¤ÎÀ©ºî¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢°Õ³°¤È¸ÉÆÈ¤È¤ÎÀï¤¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¼«Ê¬¤ÏÀ©ºî¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÃÊ³¬¤Ç¡¢¡Ö¤³¤ÎÈÖÁÈ¤ÏËÜÅö¤ËÌò¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤«¡©¡×¤È¡¢¤º¤Ã¤Èµ¿Ìä¤Ë»×¤¤¤Ê¤¬¤éŽ¤¥³¥Ä¥³¥ÄÀÑ¤ß¾å¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹Ž¡À©ºîÅÓÃæ¤Ç¤ÏÃ¯¤«¤Î¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Ê¤ÉÆÀ¤é¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·Ž¡¤³¤ì¤ÏŽ¤¥²¡¼¥à¤Î´ë²è¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤âŽ¡
¡¡¸ø³«¤·¤¿»þŽ¤¤¹¤´¤¯¹¥É¾¤Ç¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬Ž¤ËÜ¶Ú¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤µ¤½¤¦¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹Ž¡¶Ú°ã¤¤¤ÎÈãÈ½¤òÍá¤Ó¤»¤é¤ì¤¿¤êÃã²½¤µ¤ì¤¿¤êŽ¤Â¾¼ÔÈãÈ½¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤ÈŽ¤¤Ê¤ó¤Î¤¿¤á¤Ëºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤È²æ¤ËÊÖ¤ë¤³¤È¤â¤·¤ç¤Ã¤Á¤å¤¦¤Ç¤¹Ž¡
¡¡¤·¤«¤·¤½¤³¤ÏÆß´¶ÎÏ¤Ç¾è¤êÀÚ¤ë¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¤«¡Ä¡Ä¡Ö¥Ð¥«¤Ë¤Ê¤ë¡×¤·¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤É¤³¤«¤ËÌò¤ËÎ©¤Æ¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤¬¤¤¤ë¡ª ¤È»×¤¤¹þ¤à¤³¤È¤ÇŽ¤¤Ê¤ó¤È¤«´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹Ž¡
¨¡¨¡¼«Ê¬¤òñÙ¤¹¤ï¤±¤Ç¤¹¤Í¡£
ºù°æ»á¡§
¡¡¤½¤¦¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¤È¤Æ¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¿¼¤¯¹Í¤¨¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤Ž¡ÃÑ¤º¤«¤·¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤Ž¡
¡¡¤â¤Á¤í¤ó¡¢¼«Ê¬¤Î¥²¡¼¥àÀ©ºî¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ÏÌÛ¤Ã¤ÆÆÈÀê¤·¤Æ¤¤¤¿¤Û¤¦¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¼«Ê¬¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤¹Ž¡¥á¥·¤Î¥¿¥Í¤Ç¤¹¤·Ž¡¤½¤Î¾å¤Çµ®½Å¤Ê»þ´Ö¤ä¥³¥¹¥È¤ò³ä¤¤¤Æ¤Þ¤Ç¤ä¤ë¤Û¤É¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Ç¤â¡¢¡Ö¤³¤Î¾ðÊó¤ÎÈ¯¿®¤¬¥²¡¼¥à¶È³¦¤Ë¤È¤Ã¤ÆÍ¸ú¤Ç¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥á¥ê¥Ã¥È¤òÆ¬¤ÇÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢ÈÖÁÈÀ©ºî¤ò¿Ê¤á¤é¤ì¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¡¡¤¿¤ÀŽ¤Ž¢¿´¤¬ÀÞ¤ì¤¿¤é¤¹¤°¤Ë¤ä¤á¤è¤¦Ž£¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹Ž¡¤¤¤Ä¤Ç¤â¤ä¤á¤é¤ì¤ë¤³¤È¤ò»Ù¤¨¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤ÍŽ¡
ºù°æ»á¡§
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤¤¤¯¤Ä¤«¤ÎÍ×ÁÇ¤òµó¤²¤Æ¤¤Þ¤·¤¿Ž¡¥²¡¼¥à³«È¯¼ÔÁ´°÷¤¬ÇÛ¿®¼Ô¤Ë¤Ê¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬Ž¤¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¹àÌÜ¤òËþ¤¿¤»¤ë³ÎÎ¨¤ÏŽ¤¤Ò¤È¤Ä¤À¤±¼è¤ê¾å¤²¤Æ¤ß¤Æ¤â¤À¤¤¤Ö¾¯¤Ê¤¤¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤¹Ž¡¤½¤ì¤é¤òÁ´ÉôËþ¤¿¤»¤ë¥±¡¼¥¹¤È¤Ê¤ë¤ÈŽ¤¶Ë¤á¤Æ¤Þ¤ìŽ¤¤¢¤ë¤¤¤Ï¤½¤Î³ÎÎ¨¤¬Ìµ¤¤¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤°¤é¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤óŽ¡
¡¡¤Ä¤Þ¤ê¡Ä¡Ä¤³¤ÎÈÖÁÈ¤Ï´ñÀ×Åª¤Ê³ÎÎ¨¤ÇÀ®¤êÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ê¤Î¤Ç¡¢´Ñ¤Ê¤¤¤È¥½¥ó¤Ç¤¹Ž¡¤¼¤Ò¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÅÐÏ¿¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª
¨¡¨¡¤³¤³¤Þ¤Ç¤Îºù°æ¤µ¤ó¤ÎÀâÌÀ¤Ë°µÅÝ¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÅö¤Ë´ñÀ×Åª¤Ê³ÎÎ¨¤ÇÀ®¤êÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¿¤¤¤Ø¤ó¤è¤¯¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¡¡ÏÃ¤òÊ¹¤±¤ÐÊ¹¤¯¤Û¤É¡¢ºù°æ¤µ¤ó¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¼Â¸½¤Ç¤¤Ê¤¤¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬Íý²ò¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤³¤ÎÈÖÁÈ¤¬Ìò¤ËÎ©¤Ä¤³¤È¡×¤ò¿®¤¸¤ÆÈÖÁÈ¤òºî¤ë
¨¡¨¡ºù°æ¤µ¤ó¤¬¤³¤³¤Þ¤Çµ¤¹ç¤òÆþ¤ì¤Æ¡Ö¥²¡¼¥àÀ©ºî¼Ô¤¬¥²¡¼¥à¤òÅÁÃ£¤¹¤ëÈÖÁÈ¡×¤òºî¤é¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢¥²¡¼¥àÀ©ºî¼Ô¤ÎÈÖÁÈ¤Î¥Ï¡¼¥É¥ë¤¬¤«¤Ê¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡¢¤È¤â´¶¤¸¤Þ¤¹¡£
ºù°æ»á¡§
¡¡¤¤¤¨¡¢¤Û¤«¤Î¤«¤¿¤¬ÈÖÁÈ¤òºî¤ë¾ì¹çŽ¤»ä¤ÎÈÖÁÈ¤È¡ÖÆ±Åù¡×¤Ç¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤ÎÈÖÁÈ¤°¤é¤¤Ž¤¼ÂÀÓ¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿Áí¹çÅª¤Ê¥²¡¼¥àºî¤ê¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦Ž¡
¡¡¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢»ä¤è¤ê³¨¤ò¤¦¤Þ¤¯ÉÁ¤±¤ë¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤ÎÊý¤¬¥²¡¼¥à¤ÎÉÁ²èÊýÌÌ¤ËÆÃ²½¤·¤¿¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤òºî¤ë¤Î¤Ï¤ª¤ª¤¤¤Ë¥¢¥ê¤Ç¤¹Ž¡¤½¤Î¿Í¤Î¸ÄÀ¤ä¶¯¤ß¤¬³è¤¤ë¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ì¤Ð¤è¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¡¤Û¤«¤Ë¤â¼ÂºÝ¤Ë¤Ï³«È¯¼Ô¤Ç¤Ê¤¤¿Í¤Ê¤É¤¬Ž¤¤¹¤Ç¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥²¡¼¥à¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö¤³¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤Ï¤³¤¦¤·¤¿¤«¤é¤Ç¤¤¿¡×¤Ê¤É¡¢¥²¡¼¥à¤Î»ÅÁÈ¤ß¤ò²òÀâ¤¹¤ëÉ¾ÏÀ¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ï¤Ç¤¤¦¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹Ž¡¤¬Ž¤¼ÂºÝ¤Î¸½¾ì¤Ç´À¤ò¤«¤¤¤¿¿Í¤¬¤½¤Î¤Þ¤Þ¥Î¥¦¥Ï¥¦¤òÅÁ¤¨¤ë¤Î¤ÏÀè¤Û¤É¤Î¥á¡¼¥«¡¼¤ÎÀ©Ìó¤Ê¤É¤â´Þ¤á¤ÆÆñ¤·¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤±¤É¤Í¡Ä¡Ä¡£
¨¡¨¡ºù°æ¤µ¤ó¤¬¡Ö¥²¡¼¥à¶È³¦¤Î¤¿¤á¡×¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤Ç¤³¤³¤Þ¤ÇÈÖÁÈ¤ÎÀ©ºî¤Ê¤É¤ò¹Ô¤¨¤ë¡Ö¸¶Æ°ÎÏ¡×¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
ºù°æ»á¡§
¡¡¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£¡¡
¡¡¼«Ê¬¤Ç¤âŽ¢ÍøÅÀ¤Ï¤Ê¤¤Ž£¤È¼«³Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤¯¤é¤¤¤Ë¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¤½¤ó¤Ê¤ËÌÕ¿®¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¾¤È¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¨¡¨¡¡Ê¾Ð¡Ë¡£
ºù°æ»á¡§
¡¡¤Ç¤â¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤³¤¦¤·¤ÆÈÖÁÈ¤òÇÛ¿®¤·¤Æ¡¢¡Ö¤³¤ÎÈÖÁÈ¤¬¤¹¤´¤¯Ìò¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤À¤í¤¦¡×¤È¤¤¤¦¼Â´¶¤âÆ±»þ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÈÖÁÈ¤ò¸«¤¿¤é¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÍ×ÁÇ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¿Í¤Ï¹Í¤¨¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¡¡Ž¢Âç»ö¤Ê¤È¤³¤í¤Ï¥¹¥È¥Ã¥×!Ž£¤ò´Ñ¤¿¤é¥Ò¥Ã¥È¥¹¥È¥Ã¥×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¤·¡¢Ž¢¥º¥ë¤òµö¤¹Ž£¤ò´Ñ¤¿¤éºî¤ëÂ¦¤âÍ·¤ÖÂ¦¤â¤è¤ê´²ÍÆ¤Ë¤Ê¤êŽ¤¤æ¤È¤ê¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£Ž¢Í·¤Ó¤Î»Å»ö¤ÏÍ·¤Ó¤¸¤ã¤Ê¤¤Ž£¤Ê¤É¤Î»Å»ö¤Î»ÑÀªŽ¤Ž¢¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤µ¤È¥¹¥¿¥¤¥ëÀŽ£Ž¤Ž¢Âç»ö¤È¾®»ö¤ò¸«Ê¬¤±¤ëŽ£¤Ê¤ÉÅ¬ÀÚ¤Ê¥Ð¥é¥ó¥¹Ž¤Ž¢¥²¡¼¥à¤ËÍ¿¤¨¤ë¾ÞŽ£¤Ê¤É¤Î»¨ÃÌ¤âŽ¤¸«¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿°Ê¾å¤Ï²¿¤«¤¬Æ¬¤ò²ó¤ê»Ï¤á¤ë¤Î¤Ç¤ÏŽ¡
¡¡¤¤¤Á¤Ð¤óºÇ½é¤ÎÆ°²è¤Î¡Ö¤³¤Î¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡×¤ÇÀâÌÀ¤·¤¿¡Ö»ëÄ°¼Ô¤Î·Ð¸³¤äµ»½Ñ¤äÃÎ¼±¤ò¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±Äì¾å¤²¤¹¤ë¡¢²¼ÂÌ¤òÍú¤«¤»¤ë¡×¤È¤¤¤¦¸ú²Ì¤ÏŽ¤µ¤¤Î¤»¤¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¼ÂºÝ¤Ë¸ú²Ì¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹Ž¡
ºù°æ»á¡§
¡¡»ëÄ°¼Ô¤ÎÊý¤â¡¢¤½¤Î¸ú²Ì¤Ï¤¹¤°¤Ë¤Ï¸«¤¨¤Æ¤³¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤·Ž¤¤Ê¤ó¤é¤«¤Î¹×¸¥À®²Ì¤¬»ä¤ÎÌÜ¤Ë¸«¤¨¤ë¤³¤È¤âÌµ¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹Ž¡¤¬Ž¤³Î¼Â¤Ë¾¯¤·¤ÎÄì¾å¤²¤Ë¤Ï¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¤È¿®¤¸¤Æ¡¢Æß´¶ÎÏ¤Ç¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¨¡¨¡ÆÉ¼Ô¡¢»ëÄ°¼ÔÌÜÀþ¤Ç¤ªÅÁ¤¨¤¹¤ë¤È¡¢ºù°æ¤µ¤ó¤¬À©ºî¤µ¤ì¤¿¥³¥é¥à¤äÆ°²è¤Ï¡¢Ã¯¤¬ÆÉ¤ó¤Ç¤âÌò¤ËÎ©¤ÄÍ×ÁÇ¤¬¤¢¤ë¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ÊÁ°¡¢µÓËÜ²È¤ÎÍ§¿Í¤¬¡¢¡Ú´ë²è¡¦¥²¡¼¥àÀß·×¡Û¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤Î¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯¥²¡¼¥à¤µ¤»¤Æ¤ß¤Æ¡×¤ò¸«¤Æ¤«¤é¡¢¡ÖºÇ½é¤ËËÜÂê¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤â¤¤¤¤¤Î¤«¡×¤ÈµÓËÜ¤ò½ñ¤Ä¾¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÏÃ¤â´Þ¤á¤Æ¡¢ÀìÌç³°¤ÎÊý¤Ë¤â±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ëÈÖÁÈ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡£
ºù°æ»á¡§
¡¡¤è¤¤¥Ï¥Ê¥·¤À¤Ê¤¢¡Ê¾Ð¡ËŽ¡¤½¤ÎµÓËÜ¤¬¤É¤Î¥¸¥ã¥ó¥ë¤ÎºîÉÊ¤«¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢À©ºî¼Ô¤Î¤ß¤Ê¤é¤ºŽ¤¤½¤ÎºîÉÊ¤ò³Ú¤·¤à¤ªµÒ¤µ¤ó¤Î½õ¤±¤Ë¤â¤Ê¤ì¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¡¡¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯¥²¡¼¥à¤µ¤»¤Æ¤ß¤Æ¡×¤ÎÃæ¤Ç¿¨¤ì¤Æ¤¤¤¿¡¢¡ÖÊª»ö¤òÆþ¤ìÂØ¤¨¤Æ¡¢ËÜÂê¡ÊÌÌÇò¤¤ÉôÊ¬¡Ë¤«¤é¸«¤»¤ë¡×¤È¤¤¤¦¼êË¡¤Ï±Ç²è¤Ê¤É¤Ç¤Ï¤¢¤ë°ÕÌ£´ðËÜ¡Ä¡Ä¡Ö¥»¥ª¥ê¡¼¡×¤Ç¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤Ç¤â¥²¡¼¥à¤ÎÀ©ºî¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤ËÆß´¶¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¥±¡¼¥¹¤Ï¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥²¡¼¥à¤Ï¤Ò¤È¤ê¤Î¼ç¿Í¸ø¤ò¼´¤ËÏÃ¤òÆ°¤«¤¹¤·Ž¤¥²¡¼¥à¤ÎÀ©ºî¸½¾ì¤Ï¤ªÏÃ¤ò¸«¤»¤ë¤³¤È¤Ë¤ÏÆÃ²½¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤ÇŽ¤¤Ê¤ª¤µ¤é¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¥×¥í¥Ã¥È¤Î»þ·ÏÎó¤òÁÈ¤ßÂØ¤¨¤Ë¤¯¤¤¤È¤«Ž¡¤À¤«¤é¡¢»ä¤ÎÈÖÁÈ¤¬¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Î¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿µ¤ÉÕ¤¡×¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
Ææ¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡Öºù°æÀ¯Çî¤Î¥²¡¼¥àºî¤ë¤Ë¤Ï¡×¤ÎÀ©ºî¼ê½ç¤È¤Ï¡ª¡©
¨¡¨¡ºù°æ¤µ¤ó¤Ï¡Öºù°æÀ¯Çî¤Î¥²¡¼¥àºî¤ë¤Ë¤Ï¡×¤òÀ©ºî¤µ¤ì¤ë°ÊÁ°¤«¤é¡¢YouTube¤ò¤´Í÷¤Ë¤Ê¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
ºù°æ»á¡§
¡¡¤¤¤ä¡¢¤½¤ì¤¬¤¸¤Ä¤ÏºÇ¶á¤Þ¤Ç¤½¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡Ä¡ÄYouTube¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë¸«»Ï¤á¤¿¤Î¤Ï²¬ËÜµÈµ¯¤µ¤ó¡Ú¢¨2¡Û¤Î¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ä¡Ö¤ï¤·¤ã¤¬¤ÊTV¡×¡Ú¢¨3¡Û¤¬³«Àß¤µ¤ì¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤À¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢2020Ç¯Âå¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ç¤¹¤Í¡£
¢¨2¡Ö²¬ËÜµÈµ¯¡×
¡Ø¥¹¥È¥ê¡¼¥È¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤ä¡Ø¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¥¹¥È¥é¥¤¥¯¡Ù¤Ë·È¤ï¤Ã¤¿¥²¡¼¥à¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Î²¬ËÜµÈµ¯»á¡£²¬ËÜ»á¤ÏYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö²¬ËÜµÈµ¯ ¥²¡¼¥àch¡×¤ÇÈ¯¿®¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ºù°æ»á¤¬¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¤¿Æ°²è¤â¤¢¤ë¡£
¢¨3¡Ö¤ï¤·¤ã¤¬¤ÊTV¡×
À¼Í¥¤ÎÃæÂ¼Íª°ì»á¤È¥Õ¥ê¡¼¥é¥¤¥¿¡¼¤Î¥Þ¥Õ¥£¥¢³áÅÄ»á¤¬MC¤òÌ³¤á¡¢¹½À®ºî²È¤Ë¡Ø¥Ý¥×¥Æ¥Ô¥Ô¥Ã¥¯¡Ù¤Ê¤É¤Ç¤ªÆëÀ÷¤ß¤ÎÌ¡²è²È¤ÎÂçÀî¤Ö¤¯¤Ö»á¤¬»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ëYouTubeÈÖÁÈ¡£¤³¤Á¤é¤âºù°æ»á¤¬²¿ÅÙ¤«¥²¥¹¥È½Ð±é¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¨¡¨¡¤½¤¦¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤³¤â¹ç¤ï¤»¤Æ¤ªÊ¹¤¤·¤¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Öºù°æÀ¯Çî¤Î¥²¡¼¥àºî¤ë¤Ë¤Ï¡×¤òÀ©ºî¤¹¤ë¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢Æ°²è¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤ä¹¹¿·ÉÑÅÙ¡¢ÊÔ½¸¤ä¹½À®¤Ê¤É¡¢¤¹¤Ù¤Æºù°æ¤µ¤ó¼«¿È¤¬¹Í¤¨¤Æºî¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
ºù°æ»á¡§
¡¡ÈÖÁÈ¤Îºî¤êÊý¤ò¥¤¥Á¤«¤é½ç¤òÄÉ¤Ã¤ÆÀâÌÀ¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¡¡¤Þ¤ººÇ½é¤Ë¡¢¡Ö¥Æ¡¼¥Þ¡×¤ò·è¤á¤Þ¤¹¡£¥Õ¥¡¥ßÄÌ¤ÇÏ¢ºÜ¤·¤Æ¤¤¤¿¥³¥é¥à¤âÆ±¤¸¼êË¡¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤É¤¦¤¤¤¦¥Í¥¿¤òÏÃ¤¹¤Î¤«·è¤á¤Æ¤«¤é¡Ö¥Æ¡¼¥Þ¡×¤ò1¹Ô½ñ¤¤Þ¤¹Ž¡¤³¤ì¤¬¤Û¤Ü¤½¤Î¤Þ¤Þ¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹Ž¡
¡¡¤½¤·¤Æ¤Ä¤®¤Ë¡¢ÁÆ¤á¤Î¸¶¹Æ¤ò½ñ¤¤Þ¤¹¡£¸¶¹Æ¤ÏºÇ½é¤Ë½ñ¤¤¤Æ¤·¤Þ¤ï¤Ê¤¤¤È¡¢¸À¤¤¤¿¤¤¤³¤È¤òËº¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡£»ä¤ÎÈÖÁÈ¤Ç¤ÏÈ¯¸À¤òÊäÂ¤¹¤ë¥Æ¥í¥Ã¥×¤â²¼¤Ë½Ð¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¢¤Î¥Æ¥í¥Ã¥×¤Î¥Æ¥¥¹¥È¤Ê¤É¤â¤¤¤º¤ì½ñ¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤·Ž¤Ç¤Å·Æ²¤Ë»öÁ°´Æ½¤¤â¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤È¤Ë¤«¤¯ÁÆ¤¯¸¶¹Æ¤ò½ñ¤¤Þ¤¹¡£
ºù°æ»á¡§
¡¡¤«¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢¤¿¤À¸¶¹Æ¤òÆÉ¤ß¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤¢¤ëÄøÅÙ¼«Í³¤ËÏÃ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·Ž¤¥Æ¥¥¹¥È¤Ï¤¢¤È¤«¤éÄ´À°¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¼ÂºÝ¤Î±ÇÁü»£±Æ¤Ç¤Î¥«¥á¥é¤Ï¡¢¤Õ¤Ä¤¦¤Î¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥Ç¥¸¥¿¥ë¥«¥á¥é¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Öºù°æÀ¯Çî¤Î¥²¡¼¥àºî¤ë¤Ë¤Ï¡×¤ò»£±Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì½ê¤Ï¡¢¡Ø¥¹¥Þ¥Ö¥éSP¡Ù¤Î¡Ö¥ß¥§¥ó¥ß¥§¥ó¤Î¤Ä¤«¤¤¤«¤¿¡×¡¢¡Ö¥¹¥Æ¥£¡¼¥Ö/¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¤Î¤Ä¤«¤¤¤«¤¿¡×¤ò»£±Æ¤·¤¿¤È¤¤ÈÆ±¤¸¡¢¼«Ê¬¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤À¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¡Ö¤Ä¤«¤¤¤«¤¿¡×¤ò»£±Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ë¤Ï¤Á¤ã¤ó¤È¤·¤¿¥×¥í¥æ¡¼¥¹¤Î¥«¥á¥é¤¬»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¸½ºß¤Ï¥Ç¥¸¥«¥á¤ò»È¤Ã¤Æ»£±Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Æ°²è¤ò»£¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Î»ä¤ÎÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¤Ï»°µÓ¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾®¤µ¤¤¥«¥á¥é¤·¤«ÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£
ºù°æ»á¡§
¡¡»£±Æ¤ÎºÝ¤Ë»ÈÍÑ¤¹¤ë¥Þ¥¤¥¯¤â¤¤¤í¤¤¤í»î¤·¤Æ¤ß¤¿·ë²Ì¤È¤·¤Æ¡¢¸½ºß¤ÏÃ±°ì»Ø¸þÀ¤Î¥Þ¥¤¥¯¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤¼¤«¥é¥¸¥ª¤Î¥Î¥¤¥º¤¬¾è¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤êŽ¤¥Õ¥§¥é¥¤¥È¥³¥¢¤ò»È¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤ê¡Ä¡ÄŽ¡
¡¡¡Ö¥¹¥Æ¥£¡¼¥Ö/¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¤Î¤Ä¤«¤¤¤«¤¿¡×¤ò»£±Æ¤·¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤¿¥×¥í¥æ¡¼¥¹¤Î¥Ô¥ó¥Þ¥¤¥¯¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Ô¥ó¥Þ¥¤¥¯¤Ï¡Öºù°æÀ¯Çî¤Î¥²¡¼¥àºî¤ë¤Ë¤Ï¡×¤Î»£±Æ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤¦¤Þ¤¯¤¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¼Â¤Ï¤¤¤Þ¤Î»£±Æ´Ä¶¤À¤È¡¢¡Ö¼«Ê¬¤¬¤·¤ã¤Ù¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡¢¤·¤ã¤Ù¤Ã¤Æ¤¤¤ë½Ö´Ö¡×¤ò¥â¥Ë¥¿¡¼¤Ç¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£»£±Æ¤¹¤ëÉô²°¤Ë¤¤¤ë¤Î¤Ï»ä¤Ò¤È¤ê¤À¤±¤ÇŽ¤»£±Æ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ï¤¤¤Þ¤»¤óŽ¡¤Ò¤È¤ê¤Ç¤·¤ã¤Ù¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡Ö¤¢¡¢¤³¤³¤Á¤ç¤Ã¤È¤ª¤«¤·¤«¤Ã¤¿¤Ê¡×¤È´¶¤¸¤¿ÉôÊ¬¤ò»ØÅ¦¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤âŽ¤»£±ÆÃæ¤ËÄ¾¤¹¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤â¤Á¤í¤ó¡¢»ä¤¬¤·¤ã¤Ù¤Ã¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤ò»£±ÆÃæ¤Ë¥Æ¥ì¥Ó¤Ë½ÐÎÏ¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢»ä¼«¿È¡Ö½ÐÎÏ¤µ¤ì¤¿¥Æ¥ì¥Ó¤ò¸«¤Ê¤¬¤éÏÃ¤¬¤Ç¤¤ë¡×¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£
¡¡»£¤Ã¤¿¤é»£¤ê¤Ã¤Ñ¤Ê¤·Ž¡¤Á¤ç¤Ã¤È¤Î¼ºÇÔ¤Ïµ¤¤Ë¤·¤Ê¤¤Ž¡·ë¶É¤Î¤È¤³¤í¡¢¡Öºù°æÀ¯Çî¤Î¥²¡¼¥àºî¤ë¤Ë¤Ï¡×¤Î»£±Æ¤Ï¤³¤ì¤¯¤é¤¤¤ÎÅ¬Åö¤µ¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¨¡¨¡¤Ê¤ë¤Û¤É¡£¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã»²¹Í¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ºù°æ»á¡§
¡¡¤â¤Á¤í¤ó»ä¤Ï¥È¡¼¥¯¤Ë´Ø¤·¤Æ¤ÏÁÇ¿Í¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤·¤ã¤Ù¤Ã¤Æ¤¤¤ëºÇÃæ¤ËµÍ¤Þ¤Ã¤¿¤ê¸À¤¤´Ö°ã¤¨¤¿¤ê¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤Î¥«¥Ã¥È¤Ï»£¤ê¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤Ç¤ä¤êÄ¾¤·¤Ä¤ÄŽ¤ÊÔ½¸¤ËÅÏ¤¹Á°¤Ë¤Ä¤Þ¤ß¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¡Ö»ä¤¬¤·¤ã¤Ù¤Ã¤Æ¤¤¤ëÆ°²è¡×¤¬¥Ù¡¼¥¹¤È¤Ê¤ê¡¢Àè¤Û¤É¤Î¸¶¹Æ¤È¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢1ËÜ¤ÎÆ°²è¤Î¡Ö¤È¤ê¤¢¤¨¤º¤Î¼Ü¡×¤¬·èÄê¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤È¤¤Ë·è¤Þ¤Ã¤¿¼Ü¤¬Ž¤¤ª¤è¤½ËÜÈÖÆ°²è¤ÎÄ¹¤µ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹Ž¡
¡¡¤½¤Î¸åŽ¤É¬Í×¤Ç¤¢¤ì¤Ð¼«Ê¬¤Ç¥²¡¼¥à¤Î±ÇÁü¤ò»£¤ê¤Þ¤¹Ž¡¡Ø¥¹¥Þ¥Ö¥éSP¡Ù¤Î¥Ç¥Ð¥Ã¥°¥â¡¼¥É¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë±ÇÁü¤Ê¤É¤Ï¡¢´ðËÜÅª¤Ë¤¹¤Ù¤Æ»ä¤¬»£±Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤ì°Ê³°¤Ë¤âŽ¤ÏÃÂê¤Ë¹ç¤¦¥²¡¼¥à¤ò¤É¤ó¤É¤ó»£¤ê¤À¤á¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹Ž¡ÅöÁ³¤Ç¤¹¤¬Ž¤¡ØÂçÍðÆ®¥¹¥Þ¥Ã¥·¥å¥Ö¥é¥¶¡¼¥º¡Ù²ó¤Ë¤ª¤±¤ë¡É³ÊÆ®¥²¡¼¥àÎµ²¦¡É¤Ê¤É¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é¤Î¼êÇÛ¤Ç¤¹Ž¡¤³¤Î²ó¤ÏŽ¤Â¾¤Î¥²¡¼¥à¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥»¥ì¥¯¥È¤Ê¤É¤â»£¤ê¤Þ¤·¤¿¤ÍŽ¡»È¤ï¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿Ê¬¤â´Þ¤á¤ë¤ÈŽ¤9¥¿¥¤¥È¥ëÊ¬¤Û¤É»£¤ê¤Þ¤·¤¿Ž¡
¡¡¤½¤ì¤ÈŽ¤¿Þ¤ä»ñÎÁ¤ä¼Ì¿¿¤òÍÑ°Õ¤¹¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹Ž¡¡ØÀ±¤Î¥«¡¼¥Ó¥£ ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ç¥é¥Ã¥¯¥¹¡Ù¤Ê¤É¤Î´ë²è½ñ¤äŽ¤¡ØÂçÍðÆ®¥¹¥Þ¥Ã¥·¥å¥Ö¥é¥¶¡¼¥ºDX¡Ù¤Î³¨¥³¥ó¥Æ¤È¤«Ž¡Ž¢ÁÇºà¤òÉÁ¤«¤ºŽ¤¸÷¤òÉÁ¤¯Ž£¤ÎÄ´À°¤¬¿Ê¤à¿¹¤Î³¨¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤·Ž¤¡ØÊ¸»ú¤ÎÂç¤¤µ¡Ù¤Ë¤ª¤±¤ëŽ¢¶ÛŽ£¤ò³ÈÂç¤·¤¿¥É¥Ã¥È³¨¤âŽ¤¥²¡¼¥à²èÌÌ¤ò¸µ¤Ë¿·¤¿¤ËÉÁ¤µ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹Ž¡
ºù°æ»á¡§
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¥Æ¥í¥Ã¥×ÍÑ¥Æ¥¥¹¥ÈŽ¤»ä¤ÎÆ°²èŽ¤¥²¡¼¥à±ÇÁüŽ¤É¬Í×¤Ç¤¢¤ì¤Ð¿Þ¤ä¼Ì¿¿¤ò¥»¥Ã¥È¤Ë¤·¤ÆŽ¤ÊÔ½¸²ñ¼Ò¤Î¥¥å¡¼¥Ó¥¹¥È¤µ¤ó¤ËÅÏ¤·¤Þ¤¹Ž¡¤³¤ì¤é¤ÎÁÇºà¤ÏŽ¤¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¾å¤ÎÁÇºà¥Õ¥©¥ë¥À¤ËÆþ¤ì¤Æ¤ªÅÏ¤·¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
¡¡¤³¤ì¤é¤ò¸µ¤Ë¤·Ž¤¤½¤³¤«¤é¥¥å¡¼¥Ó¥¹¥È¤µ¤ó¤¬¥³¥ó¥Æ¤òÀ©ºî¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¥³¥ó¥Æ¤Ï»ä¤ÎÆ°²è¤È¥Æ¥¥¹¥È¤ò¸µ¤ËŽ¤¥¤¥é¥¹¥È¤ä¥²¡¼¥à¤Î±ÇÁü¤ò¤É¤³¤Ëº¹¤·¹þ¤à¤Î¤«¤Ê¤É¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ÎºÝŽ¤¤¢¤ë¤¤¤ÏÊÔ½¸»þŽ¤¥¥å¡¼¥Ó¥¹¥È¤µ¤ó¤Ï»ä¤«¤é¤ÎÁÇºà¤ò³ÎÇ§¤·¤Ä¤Ä¡¢É¬Í×¤Ç¤¢¤ì¤Ð¿·¤¿¤Ë¥²¡¼¥à¤Î±ÇÁü¤òÂ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¥¥å¡¼¥Ó¥¹¥È¤µ¤ó¤¬»£±ÆÍÑ¤Ë¹ØÆþ¤µ¤ì¤¿¥²¡¼¥à¤¬¤¢¤Ã¤¿¤éŽ¤Âå¶â¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¤³¤Á¤é»ý¤Á¤Ç¤¹Ž¡°ì½Ö¤·¤«½Ð¤Ê¤¤¥²¡¼¥à¤â¡¢¼«Ê¬¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥²¡¼¥à¤â¤³¤Á¤é»ý¤Á¡£
¨¡¨¡ºù°æ¤µ¤ó¼«¿È¤â¥¥å¡¼¥Ó¥¹¥È¤µ¤ó¤âŽ¤¤½¤ì¤¾¤ì¤Ç¥²¡¼¥à±ÇÁü¤ò»£±Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤ì¤Ï°Õ³°¤Ç¤·¤¿¡£
ºù°æ»á¡§
¡¡¤³¤Î¡ÖÈÖÁÈÆâ¤Ç»ÈÍÑ¤¹¤ë¥²¡¼¥à±ÇÁü¤Î»£±Æ¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢»ä¤È¥¥å¡¼¥Ó¥¹¥È¤µ¤ó¤Î»£±Æ¤Îºî¶ÈÎÌ¤ÏÁí¹çÅª¤Ë¤ÏÈ¾¡¹¤¯¤é¤¤¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤Ç¤¹Ž¡
¡¡¡Ö¥²¡¼¥àÀ°Ê³°¤ÎÌÌÇò¤µ¡×¤È¤¤¤¦²ó¤Ç¡¢¤«¤Ê¤ê¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥²¡¼¥à±ÇÁü¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¢¤ì¤ò»£±Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¤À¤¤¤¿¤¤»ä¤Ç¤¹¡£Ž¢ÀÎ¤ÏÀÎ ¤¤¤Þ¤Ï¤¤¤ÞŽ£¤Ç¤âÂ¿¤¯¤Î¥²¡¼¥à¤¬½Ð¤Þ¤¹¤¬Ž¤¤³¤ì¤Ï¥¥å¡¼¥Ó¥¹¥È¤µ¤ó¤¬¼çŽ¡Ž¢½ÅÍ×ÅÙ¤Ç¸ú²Ì²»¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¼è¤ëŽ£¤Ê¤É¥Ç¥Ð¥Ã¥°¥â¡¼¥É¤ò»È¤¦Æ°²è¤Ï»ä¤ÇŽ¤50ËÜ°Ê¾å¤ÎÆ°²è¤ò»£¤ê¤Þ¤·¤¿Ž¡
¡¡µÕ¤Ë¡ØÀ±¤Î¥«¡¼¥Ó¥£ Ì´¤ÎÀô¤ÎÊª¸ì¡Ù¤Ê¤É¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë³Æ¼ï´ë²è¥³¥ó¥»¥×¥È¤Î²ó¤Ç¥²¡¼¥à¤òÍ·¤ó¤Ç¤¤¤ë±ÇÁü¤Ï¡¢¥¥å¡¼¥Ó¥¹¥È¤µ¤ó¤¬»£±Æ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤ÎºîÉÊ¤ÏŽ¤À½ÉÊROM¤ÎÂß¤·½Ð¤·¤Ê¤É¤â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤ÍŽ¡
¡¡»ä¤¬È¾Ê¬»£±Æ¡¢¥¥å¡¼¥Ó¥¹¥È¤µ¤ó¤¬È¾Ê¬»£±Æ¡Ä¡Ä¤È¤¤¤¦Ãæ´Ö¤¯¤é¤¤¤Îºî¶ÈÎÌ¤Î²ó¤â¤¢¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡ÖÁí¹çÅª¤ËÈ¾¡¹¤¯¤é¤¤¡×¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÊÔ½¸ÃÊ³¬¤Î¤â¤Î¤ò¸«¤ÆŽ¤¿·¤¿¤Ë¥²¡¼¥àÆ°²è¤ò»£¤ë¤³¤È¤â¤è¤¯¤¢¤ê¤Þ¤¹Ž¡
¡¡¤ÇŽ¤»ä¤¬¥³¥ó¥Æ¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¡¢Ä´À°¤¹¤Ù¤ÅÀ¤ò´Æ½¤¤·¤¿¤é±ÇÁü¤ÎËÜÀ©ºî¤Ë°Ü¤ê¤Þ¤¹¡£
ºù°æ»á¡§
¡¡´ðËÜÅª¤Ë¤ÏŽ¤»ä¤Î½Ð±é±ÇÁü¤Ë¥·¡¼¥ó¤ò¾åºÜ¤»¤·¤Æ¤¤¤¯·Á¤Ç±ÇÁüÀ©ºî¤¬¿Ê¤ß¤Þ¤¹Ž¡¥¤¥é¥¹¥È¤Ï¥¥å¡¼¥Ó¥¹¥È¤µ¤ó¤ÇÍÑ°Õ¤·¤Þ¤¹Ž¡½é´ü¤Î¤³¤í¤Ï¤¤¤é¤¹¤È¤ä¤µ¤ó¤ò»È¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬Ž¤¤¤¤Þ¤ÏÉÁ¤²¼¤í¤·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹Ž¡
¡¡¤³¤Î¡ÖËÜÀ©ºî¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¥¥å¡¼¥Ó¥¹¥È¤µ¤ó¤È²¿ÅÙ¤â¤ä¤ê¼è¤ê¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹Ž¡¤ÇŽ¤Æ°²è¤¬ÂçÂÎ´°À®¤·¤¿¤éº£ÅÙ¤Ï¥Ï¥Á¥Î¥è¥ó¤µ¤ó¤Ë¡ÖËÝÌõ¡×¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡
¨¡¨¡¤½¤¦¤Ç¤·¤¿¡£¡Öºù°æÀ¯Çî¤Î¥²¡¼¥àºî¤ë¤Ë¤Ï¡×¤Ï±Ñ¸ìÈÇ¤â¤¢¤ë¤«¤é¡¢ËÝÌõºî¶È¤âÉ¬Í×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¤Í¡£
ºù°æ»á¡§
¡¡¥Ï¥Á¥Î¥è¥ó¤µ¤ó¤Ç¤Ï¡¢´ðËÜÅª¤ËÆüËÜ¸ìÈÇ¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þº¹¤·ÂØ¤¨¤ë¤è¤¦¤ËËÝÌõ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»öÁ°¥Æ¥¥¹¥È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬Ž¤¤ä¤Ï¤ê¼ÂºÝ¤Ë´°À®¤·¤¿±ÇÁü¤¬¤â¤Î¤ò¸À¤¦¤Î¤ÇŽ¤ÆüËÜÈÇ±ÇÁü´°À®¸å¤«¤é¤¬ËÜÈÖ¤Ç¤¹Ž¡
¡¡¤Þ¤¿Ž¤Æ°²èÆâ¤Ç»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥²¡¼¥à¤Î±ÇÁü¤¬Áê±þ¤·¤¯¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ë¡¢±ÇÁü¤Îº¹¤·ÂØ¤¨¤òÄó°Æ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤È¤¯¤Ë¡¢¡ÖÆüËÜ¤Ç¤Ï¤¢¤Þ¤ê¼ê¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤¥²¡¼¥à¡×¡¢¡ÖÆüËÜ¤Ç¤Î¤ß¿»Æ©¤·¤Æ¤¤¤ë¥²¡¼¥à¡×¤Ê¤É¤¬ÈÖÁÈÆâ¤Ç±ÇÁü¤È¤·¤Æ»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤Ë¡¢½õ¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¡Ö¥²¡¼¥àÀ°Ê³°¤ÎÌÌÇò¤µ¡×ÊÕ¤ê¤ò¸«Èæ¤Ù¤ë¤È¤ï¤«¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢±Ñ¸ìÈÇ¤Ç»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥²¡¼¥à¤Î±ÇÁü¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È³¤³°¸þ¤±¤ËÆÃ²½¤·¤Æ¤¤¤¿¤ê¤â¤·¤Þ¤¹¤Í¡£
¡¡¥Ï¥Á¥Î¥è¥ó¤µ¤ó¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦ºÙ¤«¤¤ÉôÊ¬¤âÀÑ¶ËÅª¤Ë¿Ê¤á¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¤È¤Æ¤â¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
ºù°æ»á¡§
¡¡¤½¤·¤Æ¥Ï¥Á¥Î¥è¥ó¤µ¤ó¤ÎËÝÌõ¤ò·Ð¤Æ¡¢±Ñ¸ìÈÇ¤Î±ÇÁü¤¬´°À®¤¹¤ë¡£¤Ê¤ªËÝÌõ¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤ÏŽ¤ÈÖÁÈ³µÍ×Íó¤Ê¤É¤ÎËÝÌõ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹Ž¡
¡¡¤³¤ì¤Ç±ÇÁü¤Ï¤Ò¤ÈÄÌ¤êÂ·¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢º£ÅÙ¤Ï¡Ö¥µ¥à¥Í¥¤¥ë¡×¤ÎÀ©ºî¤ò¤·¤Þ¤¹¡£¥µ¥à¥Í¥¤¥ë¤Ë´Ø¤·¤Æ¤â¡¢´ðËÜÅª¤Ë¥¥å¡¼¥Ó¥¹¥È¤µ¤ó¤ÎÄó°Æ¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¤½¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ»ä¤¬´Æ½¤¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£¥µ¥à¥Í¥¤¥ë¤¬ÆüËÜ¸ìÈÇ¤È±Ñ¸ìÈÇ¤ÎÎ¾ÊýÂ·¤Ã¤¿¤é¡¢¥½¥é¤Î¤Û¤¦¤ÇÇÛ¿®Í½Ìó¤Ê¤É¤Î´ÉÍý¤ò¹Ô¤¤¡¢Æ°²è¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£Twitter¤Ø¤ÎÅê¹Æ¤Ê¤É¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬Ž¤¤³¤³¤Þ¤Ç¤¬¡Öºù°æÀ¯Çî¤Î¥²¡¼¥àºî¤ë¤Ë¤Ï¡×¤Î¡¢°ìÏ¢¤ÎÀ©ºî¼ê½ç¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¡¤³¤³¤Þ¤Ç¤Ë¾Ò²ð¤·¤¿À©ºî¼ê½ç¤Ï¡¢Ä¾ÀÜ¥ª¥Õ¥£¥¹¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥¥å¡¼¥Ó¥¹¥È¤µ¤ó¤ä¥Ï¥Á¥Î¥è¥ó¤µ¤ó¤È¤â´ðËÜÅª¤Ë¥á¡¼¥ë¤À¤±¤ÇÏ¢Íí¤ò¼è¤ê¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¨¡¨¡ÈÖÁÈ¤ÎÀ©ºî¤Ï´ðËÜÅª¤Ë¥á¡¼¥ë¤Ç¿Ê¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤Ò¤È¤Ä¤ÎÆ°²è¤òºî¤ë¤Î¤Ë¡¢ÁêÅö¤ÊÏ«ÎÏ¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤è¤¯¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ºù°æ»á¡§
¡¡¥¥å¡¼¥Ó¥¹¥È¤µ¤ó¤È¥á¡¼¥ë¤Ç´Æ½¤¤Ê¤É¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤ò¤¹¤ë²ó¿ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¥µ¥à¥Í¥¤¥ë¤â´Þ¤á¤ÆÆ°²è1ËÜ¤Ë¤Ä¤8¡Á9²ó¤¯¤é¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«Ž¡
¡¡¥á¡¼¥ë¤Ç¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤Ï¥²¡¼¥àÀ©ºî¤Ç´Æ½¤¤ò¤¹¤ë¤È¤¤È¤¢¤Þ¤êÊÑ¤ï¤é¤º¤Ë¡¢´ðËÜÅª¤Ë²Õ¾ò½ñ¤¤Ç¡Ö¤³¤³¤Ï¤³¤¦¤·¤ÆÍß¤·¤¤¡×¤Ê¤É¤Î»Ø¼¨¤ä³ÎÇ§¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ç¤â¡Ä¡Ä¤³¤¦¤¤¤¦À©ºîÂÎÀ©¤À¤È¡¢ºÇ½ªÅª¤ÊÆ°²è¤ÎÆâÍÆ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢»ä¤¬Å¬ÀÚ¤ÊÏÃ¤ò¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï¸Â¤é¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¨¡¨¡¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¤È¡©
ºù°æ»á¡§
¡¡¡ÖºÇ½é¤Î»ä¤¬¤·¤ã¤Ù¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃÊ³¬¤Ç¤ÏŽ¤²¿¤Î¥²¡¼¥à¤¬º¹¤·¹þ¤Þ¤ì¤ë¤Î¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤·¤ã¤Ù¤ê¤¬À©ºî¤ÎºÇ½é¤Ç¤¹¤«¤éŽ¤¤½¤Î»þÅÀ¤Ç»ÈÍÑ¤¹¤ë¥²¡¼¥à¤Ê¤É¤Î±ÇÁü¤¬³ÎÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤ÍŽ¡
¡¡¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¡Ú»¨ÃÌ¡Û¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤Î¡Ö¥²¡¼¥à¥½¥Õ¥È¤Î²ÁÃÍ¡×¤È¤¤¤¦²ó¤Ç¡¢¤¤¤¯¤Ð¤¯¤«¤Î»ëÄ°¼Ô¤µ¤ó¤Ë¡Ö¥Õ¥ë¥×¥é¥¤¥¹¤Î¥²¡¼¥à¤À¤±¤ò»Ø¤·¤Æ¤¤¤ëÏÃ¡×¤Ç¤¢¤ë¤è¤¦¤ËÂª¤¨¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤è¤¦¤ÇŽ¤¤³¤ì¤ÏÎÉ¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ê¤ÈÈ¿¾Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ºÇ½é¤Ë¤³¤ì¤òÏÃÂê¤Ë¤·¤è¤¦¤È¹Í¤¨¤¿ÃÊ³¬¤Ç¤ÏŽ¤¥¤¥ó¥Ç¥£¡¼·Ï¤ä¥»¡¼¥ë¤Ê¤ÉŽ¤¤â¤Ã¤È°Â¤¤¤â¤Î¤â´Þ¤á¤ÆÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿Ž¡¤Ê¤Î¤ÇÆ°²èÆâ¤ËSteam¤Î¥»¡¼¥ë¤Î²èÁü¤Ê¤É¤òÀÑ¶ËÅª¤ËÆþ¤ì¤¿¤é¤è¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡£
¡¡À©ºî¾åŽ¤¤·¤ã¤Ù¤Ã¤Æ¤¤¤ëÆâÍÆ¤Èº¹¤·¹þ¤Þ¤ì¤ë¥²¡¼¥à¤ä±ÇÁü¤¬Ž¤¤¬¤Ã¤Á¤ê°ìÃ×¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï¸Â¤ê¤Þ¤»¤óŽ¡¤½¤ì¤Ë¤è¤ëóòó÷¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Î¤ÇŽ¤µ¤¤ò¤Ä¤±¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Ê¤¢¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹Ž¡È¿ÌÌŽ¤¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â¤ä¤êÄ¾¤·¤¿¤êËá¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ë¤â¤¤¤«¤Ê¤¤¤Î¤ÇŽ¤Â¿¾¯¤ÎÁê°ã¤ÏÃÖ¤¤¤Æ¤ª¤Ž¤¤µ¤Ã¤µ¤ÈÀè¤Ë¿Ê¤á¤Þ¤¹Ž¡
¨¡¨¡¤Û¤«¤ËŽ¤»£±Æ¤Çµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
ºù°æ»á¡§
¡¡¤¿¤È¤¨¤ÐŽ¤¡Ö°¦Ç¤Õ¤¯¤é¤·¡×¤Î²ó¤Ç¡Ä¡ÄŽ¡
¡¡¤¢¤Î²ó¤Î»ä¤Ï¡¢³Ú¤·¤½¤¦¤Ë¥Ë¥³¥Ë¥³¤È¤·¤ã¤Ù¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡Ä¤è¤¯¹Í¤¨¤Æ¤ß¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¼ÂºÝ¤Î»£±Æ´Ä¶¤Ç»ä¤ÎÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¸«¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï°ìÂæ¤Î¥«¥á¥é¤À¤±¤Ç¤¹¡ª¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡¡ËÜÅö¤Ï¤Õ¤¯¤é¤·¤¬ÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤Þ¤ë¤Ç¤Õ¤¯¤é¤·¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ë³Ú¤·¤¯¤·¤ã¤Ù¤ë¤³¤È¤ò°Õ¼±¤¹¤ë¤Ê¤ÉŽ¤¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÆ°²è¤Î¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤ò¤¢¤ëÄøÅÙ¤Ï¹â¤á¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¨¡¨¡¼ÂºÝ¤Ë¤Õ¤¯¤é¤·¤µ¤ó¤òÉï¤Ç¤Ê¤¬¤é¤·¤ã¤Ù¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤â¤ó¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£
ºù°æ»á¡§
¡¡¤È¤³¤í¤Ç¡¢Æ°²è¤ò»£±Æ¤¹¤ë»þ´ÖÂÓ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡ÖÌë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ê¡×¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤¼¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢Ãë¤Ï³°¤Î¸òÄÌÎÌ¤¬Â¿¤¯¤ÆÆ°²è¤Ë¥¯¥ë¥Þ¤Î²»¤Ê¤É¤Î»¨²»¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤³¤ÇÌëŽ¤¤¢¤ë¤¤¤Ï¿¼Ìë¤Ë»£±Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡Ä¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢µßµÞ¼Ö¤¬Áö¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¥Ð¥¤¥¯¤¬Íè¤¿¤ê¤·¤¿¤È¤¤Ï¡¢¤¤¤Ã¤¿¤ó¤·¤ã¤Ù¤ë¤Î¤ò¥¹¥È¥Ã¥×¤·¤Æ¡¢ÄÌ¤ê²á¤®¤¿¤éºÆ³«¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤¦»£±Æ¤Ë´Ø¤¹¤ë¾®¤µ¤¤¶ìÏ«¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¨¡¨¡¡Öºù°æÀ¯Çî¤Î¥²¡¼¥àºî¤ë¤Ë¤Ï¡×¤ÎÀ©ºî²áÄø¤È¡¢Æ°²è¤Ë¤Ï±Ç¤é¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤Ç¤É¤ì¤À¤±Ï«ÎÏ¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤Î¤«¤¬¤è¤¯¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ºù°æ¤µ¤ó¤¬¤³¤ì¤Û¤É¤Þ¤Ç¤ÎÏ«ÎÏ¤ÇÁÇºà¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ê¤ë¤È¡¢¥¥å¡¼¥Ó¥¹¥È¤µ¤ó¤ä¥Ï¥Á¥Î¥è¥ó¤µ¤ó¤Î¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤â¤¹¤´¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡¢¤È¸Ä¿ÍÅª¤Ë»×¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡£
ºù°æ»á¡§
¡¡Ã´Åö¼Ô¤Ë¤â¤è¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬Ž¤¥¥å¡¼¥Ó¥¹¥È¤µ¤ó¤â¥Ï¥Á¥Î¥è¥ó¤µ¤ó¤â³ä¤È³Ú¤·¤ó¤Ç¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤Ê¤¢¤ÈŽ¡
¡¡¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢Ž¢¥×¥ì¥¼¥ó¤Ï¥¹¥Ô¡¼¥ÉŽ£¤Ç¡ØAmong Us¡Ù¤Î¥¤¥ó¥Ý¥¹¥¿¡¼¤¬¿á¤ÃÈô¤ó¤À¤ê¡¢Ž¢¥â¥ä¥Ã¤È¤µ¤»¤ë¤ÊŽ£¤Ç¡Ø¥ê¥º¥àÅ·¹ñ¡Ù¤Î¥«¥é¥Æ²È¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬Ž¤¤¢¤¢¤¤¤Ã¤¿¤ªÍ·¤Ó¤Ï¥¥å¡¼¥Ó¥¹¥È¤µ¤ó¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤À¤Ã¤Æ¡¢¡Ö¤³¤³¤Ë¥¤¥ó¥Ý¥¹¥¿¡¼¤¬¿á¤ÃÈô¤Ö±é½Ð¤òÆþ¤ì¤ÆÍß¤·¤¤¡×¤È¤«¤ò»ä¤¬¤ï¤¶¤ï¤¶»ØÄê¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¤ª¤«¤·¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¨¡¨¡¡Ê¾Ð¡Ë¡£
Æ°²èºî¤ê¤Ï¡¢¤Ò¤È¤Ä¤Î½ª³è¡£9Ç¯¤ËÅÏ¤ë¡Ø¥¹¥Þ¥Ö¥é¡Ù¤Î³«È¯¤Çµ¤ÉÕ¤¤¤¿¤³¤È
¨¡¨¡¤¤¤ä¡¢¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡Ä¡Ä¤³¤³¤Þ¤Ç¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢ºù°æ¤µ¤ó¤¬¥»¥ß¥ê¥¿¥¤¥¢¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¿´ÇÛ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
ºù°æ»á¡§
¡¡¼ÂºÝ¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¡¡Öºù°æÀ¯Çî¤Î¥²¡¼¥àºî¤ë¤Ë¤Ï¡×¤Ï¡¢¤¢¤ë°ÕÌ£¡Ö½ª³è¡×¤È¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ëÂ¦ÌÌ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤À¤Ã¤Æ¡Ä¡Ä»ä¤â52ºÐ¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡Ä¡Ä¡£
¨¡¨¡¤¤¤ä¤¤¤ä¡¢¡Ö¤Þ¤À¡×52ºÐ¤Ç¤¹¤è¡£
ºù°æ»á¡§
¡¡¤ä¤Ï¤ê¡¢¡Ø¥¹¥Þ¥Ö¥é¡Ù¤ò³«È¯¤·¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ç¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Ë»Ä¤µ¤ì¤¿»þ´Ö¤Ï¤â¤¦¾¯¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÄË´¶¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¡ØÂçÍðÆ®¥¹¥Þ¥Ã¥·¥å¥Ö¥é¥¶¡¼¥º for Nintendo 3DS/Wii U¡Ù¡¢¡Ø¥¹¥Þ¥Ö¥éSP¡Ù¤È¡¢Î¾Êý¤Î¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¤È¡¢9Ç¯¤¯¤é¤¤À©ºî¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2012Ç¯¤Ë¡Ø¿·¡¦¸÷¿ÀÏÃ ¥Ñ¥ë¥Æ¥Ê¤Î¶À¡Ù¤Î³«È¯¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¹¤°¤ËÃå¼ê¤·¡¢2021Ç¯¤Ë¡Ø¥¹¥Þ¥Ö¥éSP¡Ù¤ÎDLC¤òºî¤ê½ª¤¨¤¿¤ï¤±¤À¤«¤é¡¢¤À¤¤¤¿¤¤9Ç¯¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¡»ä¤Î¿ÍÀ¸¤¬¤É¤Î¤¯¤é¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤«¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ö¥²¡¼¥àºî¤ê¤Ë¥Þ¥È¥â¤ËÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë¿ÍÀ¸¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¤È»×¤Ã¤¿¤ê¤â¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤°¤é¤¤Ž¤¤¤¤Þ¤Î¥²¡¼¥àÀ©ºî¤Ë¤Ï»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤¹Ž¡
ºù°æ»á¡§
¡¡¡Ø¥¹¥Þ¥Ö¥é¡Ù¤Î»Å»ö¤Ï¡¢¤¹¤´¤¯Éý¹¤¤Ç¯Âå¤Î¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÊý¤Ë¥²¡¼¥à¤òÆÏ¤±¤é¤ì¤ë¤¦¤¨¤Ë¡¢¥²¡¼¥à¶È³¦¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ä¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò°ì¼ê¤ËÍÂ¤«¤ë¤È¤Æ¤âÂç»ö¤Ê»Å»ö¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·Ž¤¤½¤Î»Å»ö¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Ï¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤¿¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ç¤â¡¢Æ±¤¸¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤éŽ¤¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë¥ê¥¿¥¤¥¢¤Ç¤¹Ž¡²¾¤Ë¤Î¤ó¤Ó¤ê¹½¤¨¡Ö55ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤éÈÖÁÈ¤òºî¤ê»Ï¤á¤Æ¤ß¤è¤¦¡×¤Ê¤É¤È¹Í¤¨¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤½¤Î»þ¤Ë¤Ï²¿¤é¤«¤ÎÍýÍ³¤Ç¤½¤ì¤â¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤À¤«¤é¡¢¡Öºù°æÀ¯Çî¤Î¥²¡¼¥àºî¤ë¤Ë¤Ï¡×¤È¤¤¤¦ÈÖÁÈ¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤Î»þ´Ö¤¬¤¢¤ë¤¦¤Á¤Ë¼è¤êµÞ¤®¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¡×´¶¤¸¤ÎÈÖÁÈ¤À¤Ã¤¿¤ê¤â¤·¤Þ¤¹¡£
¨¡¨¡¡Öºù°æ¤µ¤ó¤Ë»Ä¤µ¤ì¤¿»þ´Ö¡×¤ò¹Í¤¨¤¿¤¦¤¨¤Çºî¤é¤ì¤¿ÈÖÁÈ¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤Í¡£
ºù°æ»á¡§
¡¡¤¤¤Þ¤Î¡Öºù°æÀ¯Çî¤Î¥²¡¼¥àºî¤ë¤Ë¤Ï¡×¤Ï¡¢¹¹¿·ÉÑÅÙ¤¬Èæ³ÓÅªÁá¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡Ö¹¹¿·ÉÑÅÙ¤¬Áá¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¤Ä¤Þ¤ê¡ÖÁá¤¯½ª¤ï¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥Õ¥¡¥ßÄÌ¤ÇÏ¢ºÜ¤·¤Æ¤¤¤¿¥³¥é¥à¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¤º¤Ã¤ÈÂ³¤±¤ë¤³¤È¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤¢¤ë¤È¤¤¬Íè¤¿¤é¡¢¥Ô¥¿¥Ã¤È½ª¤ï¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¤¤Á¤Ð¤óºÇ½é¤ÎÆ°²è¤Î¡Ö¤³¤Î¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡×¤Ç¤â¿¨¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢»ä¤ÎÈÖÁÈ¤Ï¡Ö²¿Ç¯·Ð¤Ã¤¿¤¢¤È¤Ç¤â¡¢ÊÑ¤ï¤é¤º¥²¡¼¥àÀ©ºî¼Ô¤¬»²¹Í¤Ë¤Ç¤¤ë¡Ø¥¢¡¼¥«¥¤¥Ö¡Ù¡×¤È¤·¤Æ¤ÎÌò³ä¤¬Âç¤¤¤¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤ò»Ä¤·¤Æ¤ª¤¯³èÆ°¤ò»Ï¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Ë»Ä¤µ¤ì¤¿»þ´Ö¤¬¾¯¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¼«³Ð¤·¤¿¤³¤È¤¬Âç¤¤ÊÍ×°ø¤Ç¤¹¤Í¡£¡Ø¥¹¥Þ¥Ö¥éSP¡Ù¤Î³«È¯¤ò½ª¤¨¤Æ¡¢¡ÖÀáÌÜ¤¬¤Ä¤¤¤¿¡×¤Î¤Ï¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤Ï·ë¹½Âç»ö¤Ê¤³¤È¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥¹¥Þ¥Ö¥é Direct¡×¤ÇÄ¾ÀÜ½Ð±é¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÍýÍ³¡£¡ÖÀ®¸ùÎ¨¡×¤ò¹Í¤¨¤ëÀ©ºîÊýË¡
¨¡¨¡¡ÖÂçÍðÆ®¥¹¥Þ¥Ã¥·¥å¥Ö¥é¥¶¡¼¥º SPECIAL Direct¡×¤Ç¤Ï¡¢¡Öºù°æ¤µ¤ó¤¬¤ß¤º¤«¤é¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¾Ò²ð¤ò¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¼êË¡¤ò¼è¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤ÎºÇ½é¤Ïºù°æ¤µ¤ó¤Ï½Ð±é¤µ¤ì¤Æ¤Ï¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ºù°æ¤µ¤ó¼«¿È¤¬¡Ö¼«Ê¬¤¬¤ä¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È¹Í¤¨¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤¢¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
ºù°æ»á¡§
¡¡Ç¤Å·Æ²¤Î´ë²èÉô¤ÎÊý¤Ë¡¢¡Öºù°æ¤µ¤ó¤¬¤ä¤ë¤Î¤¬°ìÈÖ¤¤¤¤¤è¤Í¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Ã¯¤«¤Ë½Ð±é¤äÊÔ½¸¤ò¤ª´ê¤¤¤¹¤ë¤È¤½¤³¤Ë¥³¥¹¥È¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¡ÖÈÖÁÈ¤òºî¤ëÍ½»»¤¬¤Ê¤¤¤«¤é¡¢»ä¤¬½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏËÜÅö¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤Î¤È¤¤ÏËÜÅö¤Ë¤Û¤«¤ÎÊýË¡¤¬¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ç¤·¤¿¤·¡¢·ë²ÌÅª¤Ë»ä¤¬½Ð±é¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤¬ÈÖÁÈ¤È¤·¤Æ¤Ï¤¤¤Á¤Ð¤óÀ®¸ùÎ¨¤¬¹â¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ºù°æ»á¡§
¡¡¥²¡¼¥à¤òÀ©ºî¤¹¤ë¤È¤¤âÆ±¤¸¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢»ä¤Ï¡ÖÀ®¸ùÎ¨¡×¤ò¹Í¤¨¤Þ¤¹¡£
¡¡¡Ö¥²¡¼¥à¤Î»ÅÁÈ¤ß¡¦¥·¥¹¥Æ¥à¤È¤·¤ÆÀ®¸ù¤¹¤ë¤«¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿Í°÷¤ò·è¤á¤ë¡ÖÁÈ³Õ¡×¤Ë¤è¤ëÀ®¸ùÎ¨¤Ç¤¹¤Í¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¤É¤¦¤¤¤¦¿Íºà¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ë²ó¤ì¤Ð¡¢À®¸ù¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤Î¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ç¤¹¡£
¡¡¡Ö¥¹¥Þ¥Ö¥éSP Direct¡×¤Î¤È¤¤Ë¸Â¤Ã¤Æ¤Ï¡¢»ä¤¬½ñ¤¤¤¿¸¶¹Æ¤òÃ¯¤«¤ËÇ¤¤»¤¿¤ê¡¢´Æ½¤¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤è¤ê¤«¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤¬Ä¾ÀÜ½Ð¤Æ¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ËÏÃ¤ò¤·¤¿Êý¤¬¡¢ÈÖÁÈ¤È¤·¤Æ¸ú²ÌÅª¡£¤½¤·¤ÆÈñÍÑÂÐ¸ú²Ì¤¬¹â¤¤¤¦¤¨¤Ë¡¢À©ºî¤¬¥¹¥Ô¡¼¥Ç¥£¡¼¤Ë½ª¤ï¤ë¡×¤È¹Í¤¨¤Æ¡¢¤¢¤Î·Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿Ž¡
¨¡¨¡ºù°æ¤µ¤ó¤Î¤½¤ÎÀ®¸ùÎ¨¤Î¹Í¤¨Êý¤½¤Î¤â¤Î¤Î¤¹¤´¤µ¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤½¤ÎÄÌ¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¤Þ¤¿¤¹¤´¤¤¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¤«¡Ä¡Ä¡£
ºù°æ»á¡§
¡¡Â¿Ë»¤Ê¥²¡¼¥àÀ©ºî¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤À¤«¤éŽ¤´Æ½¤¤Ë¤è¤ëËá¤¹þ¤ß¤Ë¼ê¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¤·Áá¤¯½ª¤ï¤ë¤³¤È¤À¤Ã¤ÆÂç»ö¤Ç¤¹¤«¤é¡Ä¡ÄŽ¡
¡¡¤È¤Ï¤¤¤Ã¤Æ¤â¡¢»ä¤â¡Ö¥È¡¼¥¯¡×¤Ë´Ø¤·¤Æ¤ÏÁÇ¿Í¤Ç¤¹¡£È¯À¼Îý½¬¤ä¡¢²¿¤«¤·¤é¤Î¥ì¥¯¥Á¥ã¡¼¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤½¤ÎÊÕ¤Ï»ëÄ°¼Ô¤ÎÊý¤â¤ª¸«¶ì¤·¤¤¡¦¤ªÊ¹¤¶ì¤·¤¤ÉôÊ¬¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤Ï»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Öºî¤Ã¤¿¿Í¤¬Ä¾ÀÜ¥²¡¼¥à¤òÀâÌÀ¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¡¢¤Û¤«¤ÎÈÖÁÈ¤Ë¤Ï¤Ê¤¤²ÁÃÍ¤òÆÀ¤é¤ì¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¨¡¨¡¸Ä¿ÍÅª¤Ê°õ¾Ý¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢ºù°æ¤µ¤ó¤¬ÈÖÁÈ¤Ç¤·¤ã¤Ù¤Ã¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤«¤é¤Ï¡Ö¸ì¤ê¸ý¤¬ÍýÏ©À°Á³¤È¤·¤Æ¤¤¤ÆÊ¹¤¼è¤ê¤ä¤¹¤¤¡×¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£²¿¤«¤ò¸ýÆ¬¤ÇÀâÌÀ¤¹¤ë¤È¤¤Ë¡¢¼õ¤±¼ê¤ËÅÁ¤ï¤ê¤ä¤¹¤¤¤è¤¦¡¢ºù°æ¤µ¤ó¤¬°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤Ï¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
ºù°æ»á¡§
¡¡Ã¸¡¹¤ÈŽ¤¤â¤·¤«¤·¤¿¤éËÀÆÉ¤ßÉ÷¤Ç¤·¤ã¤Ù¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤ËÊ¹¤³¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢»ä¤ÏÉáÃÊ¤«¤é¤³¤¦¤¤¤¦´¶¤¸¤Î´¶¾ð¤¬Çö¤¤¤·¤ã¤Ù¤êÊý¤Ç¤¹¡£»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢ÈÖÁÈ¤Ç¤·¤ã¤Ù¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ç¤â¡Ö¤Õ¤Ä¤¦¤Ë¤·¤ã¤Ù¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤Ç¤¹¡£
¡¡²¿¤«¤ò¸ýÆ¬¤ÇÅÁ¤¨¤ë¤È¤¤Ë¡¢ÆÃ¤Ë°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤È¸À¤¨¤Ð¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÀ¼¤òÄ¥¤ë¡×¡¢¡Ö¤¢¤ëÄøÅÙ¤Î¿È¿¶¤ê¼ê¿¶¤ê¤ò²Ã¤¨¤ë¡×¤¯¤é¤¤¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤ÀŽ¤¤»¤Ã¤«¤¯²Ã¤¨¤¿¿È¿¶¤ê¼ê¿¶¤ê¤ËŽ¤ÊÌ¤Î³¨¤¬Æþ¤Ã¤Æ¸«¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡Ê¾Ð¡ËŽ¡
¡¡¤¿¤À¤Þ¤¡¡¢¤½¤ì°Ê³°¤ÏËÜÅö¤ËÁÇ¿Í¤¬¤·¤ã¤Ù¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ê¤Î¤Ç¡¢»ëÄ°¼Ô¤ÎÊý¤Ë¤Ï¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ªÃÑ¤º¤«¤·¤¤Ž¡
¨¡¨¡ºù°æ¤µ¤ó¤Ï¥²¡¼¥à¤Î´ë²è½ñ¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¤¹¤ëºÝ¤â¡¢¡Ö¿È¿¶¤ê¼ê¿¶¤ê¤ò²Ã¤¨¤Ä¤Ä¡¢ÉáÃÊÄÌ¤ê¤Ë¤·¤ã¤Ù¤ë¡×¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
ºù°æ»á¡§
¡¡¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ÎÃæ¤Ë¡¢¡Ö´ë²è½ñ¤Î½ñ¤Êý¡×¤È¤¤¤¦²ó¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤ÎÃæ¤Ç¤â¤¢¤ëÄøÅÙ¤ÏÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢»ä¤Î´ë²è½ñ¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤¬¥×¥ì¥¼¥ó½ñÎà¤À¤±¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Î´é¤ò¸«¤»¤ëÉ¬Í×¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤·¤Æ¤³¤Î´ë²è½ñ¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¥«¥ó¥Ú¤â¤Ê¤¯Ž¤¡ÖÌÀ³Î¤Ê¥·¥Ê¥ê¥ª¡×¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤âÂ¸ºß¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡»ä¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¤Ï¤½¤Î¤È¤¤½¤Î¾ì½ê¤Ë±þ¤¸¤Æ¡¢ÏÃ¤ÎÆâÍÆ¤òÎ×µ¡±þÊÑ¤Ë¾¯¤·¤º¤ÄÊÑ¤¨¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¨¡¨¡¤½¤¦¤Ç¤·¤¿¡£Æ°²èÆâ¤Çºù°æ¤µ¤ó¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÀâÌÀ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
ºù°æ»á¡§
¡¡¤³¤ÎÈÖÁÈ¤Ç´ë²è½ñ¤Î½ñ¤Êý¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¶È³¦¤òÌä¤ï¤º¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤È¤³¤í¤Ç¡Ö¥×¥ì¥¼¥ó¤ÎÂà¶þ¤µ¡×¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤±¤Ð¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Í¾ÃÌ¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ö´ë²è½ñ¤Î½ñ¤Êý¡×¤Î¥µ¥à¥Í¥¤¥ë¤Ë½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ëÄ¹¤¤¥»¥ê¥Õ¤Ï¤¹¤Ù¤Æ»ä¤¬½ñ¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¤Ê¤ó¤À¤è¥·¥º¥ë´¶¤Ã¤Æ¡ª¡×¤È¼«Ê¬¤Ç¤â»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡¡¡ÖÄ¹¤á¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¤òÉ½¸½¤¹¤ë¤Ë¤Ï¤É¤¦¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡©¡×¤È¤¤¤¦¥¥å¡¼¥Ó¥¹¥È¤µ¤ó¤«¤é¤ÎÁêÃÌ¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢·ë²ÌÅª¤Ë»ä¤¬Ä¹¤á¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¤ò½ñ¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¨¡¨¡¤³¤³¤âºù°æ¤µ¤ó¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¡ª¡ª
¨¡¨¡ÏÃ¤òÌá¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¡Ö¥¹¥Þ¥Ö¥éSP Direct¡×¤Ï¡Öºù°æ¤µ¤ó¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡×¤«¤é¤³¤½¡¢Ê¸»úÄÌ¤ê¡È¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤ËÅÁ¤ï¤ë¡É¤È¤³¤í¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ºù°æ»á¡§
¡¡ÀµÄ¾»ëÄ°¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤ÆŽ¤»ä¤Î¤è¤¦¤Ê¡ÖÃÎ¤é¤ó¿Í¤¬½Ð¤Æ¤â¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡¡¤·¤«¤â¡¢¡Ö¥¹¥Þ¥Ö¥éSP Direct¡×¤Ï³¤³°¤Ç¤âÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¡Ö·ÝÇ½¿Í¤òµ¯ÍÑ¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¼êË¡¤âÆüËÜ¿Í¤Ë¤·¤«ÅÁ¤ï¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¤Ï¤¢¤Þ¤ê°ÕÌ£¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥¸¥ç¡¼¥«¡¼¤Î¤È¤¤Î¤è¤¦¤Ë½Ð±éÀ¼Í¥¤µ¤ó¤òÅö¤Æ¤ë¤Ë¤·¤Æ¤âŽ¤Îã¤¨¤Ð¥Ð¥ó¥¸¥ç¡¼&¥«¥º¡¼¥¤¤Ï¸ÀÍÕ¤ò¤·¤ã¤Ù¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¤ÍŽ¡
¡¡°ì±þ¡¢¡ÖÈÖÁÈ¤ò¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤À¤±¤Ç¹½À®¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ï¤½¤ì¤Ç¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤¬¤Ê¤¯¤Æ¼ä¤·¤¤¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢¼ÂÁ©Åª¤Ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ÎÁàºîÊýË¡¤ò¸«¤»¤ë¡ÖÍ¦¼Ô¤Î¤Ä¤«¤¤¤«¤¿¡×¡¢¡Ö¥Æ¥ê¡¼¤Î¤Ä¤«¤¤¤«¤¿¡×¤Ê¤É¤Ï¡¢¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤À¤±¤Ç¤Ïºî¤ì¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¨¡¨¡¤³¤³¤Þ¤Ç¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¯¸Â¤ê¡¢ºù°æ¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥¢¥¦¥È¥×¥Ã¥ÈÀè¤ò¹¤¯Âª¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤ò¼õ¤±¤Þ¤¹¡£¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ÎÌÜÅª¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢²¿»ö¤â¡Ö¤è¤êÂ¿¤¯¤ÎÊý¤Ë¹¤²¤Æ¤¤¤³¤¦¡×¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ºù°æ»á¡§
¡¡¡Ö¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¿Í¤È¥¸¥ç¥¤¥ó¥È¤·¤Æ¡¢Â¿¤¯¤ÎºîÉÊ¤ò´°À®¤µ¤»¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢»ä¤¬¥Õ¥ê¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Æ°µ¡¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¥²¡¼¥àÀ©ºî¤äÈÖÁÈºî¤ê¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¤É¤ó¤Ê¤Ë´Ä¶¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤â¾å¼ê¤¯Î©¤Á²ó¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÅÅ»Ò½ñÀÒ¤Ï6000ºý¡ª¡©ºù°æ»á¤ÎËÄÂç¤Ê¥¤¥ó¥×¥Ã¥ÈÎÌ¤È¿³Èþ´ã¤ËÇ÷¤ë
¨¡¨¡¤³¤³¤«¤é¤ÏYouTube¤ò»Ï¤á¡¢»þÂå¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¿·¤·¤¤¤³¤È¤ËÄ©Àï¤¹¤ëºù°æ¤µ¤ó¤Î¡Ö¿³Èþ´ã¡×¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ªÊ¹¤¤Ç¤¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ºù°æ¤µ¤ó¤È¸À¤¨¤Ð¡¢¡Ö¥¨¥¢¥í¥Ð¥¤¥¯¤òÁæ¤®¤Ê¤¬¤é¥Æ¥ì¥Ó¤ò¸«¤Ä¤Ä¥²¡¼¥à¤ò¤¹¤ë¡×¡Ú¢¨4¡Û¤Ê¤É¡¢¥¤¥ó¥×¥Ã¥ÈÎÌ¤ÎÂ¿¤µ¤â¤¹¤´¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£Ç¯´Ö¤ÇÀ¨¤Þ¤¸¤¤¿ô¤Î¥²¡¼¥à¤ò¹ØÆþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¤¤Þ¤Ç¤âÊÑ¤ï¤é¤º¥¤¥ó¥×¥Ã¥È¤ÏÂ³¤±¤Æ¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
ºù°æ»á¡§
¡¡ÊÑ¤ï¤é¤ºÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¶á¡Ê¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¼Â»ÜÆü»þ¡§2022Ç¯11·î24Æü¡Ë¤À¤È¡¢¡Ø¥½¥Ë¥Ã¥¯¥Õ¥í¥ó¥Æ¥£¥¢¡Ù¡¢¡Ø¥Ù¥è¥Í¥Ã¥¿3¡Ù¡¢¡Ø¥´¥Ã¥É¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¦¥©¡¼ ¥é¥°¥Ê¥í¥¯¡Ù¤Ê¤É¤Ï¥¯¥ê¥¢¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨4¡Ö¥¨¥¢¥í¥Ð¥¤¥¯¤òÁæ¤®¤Ê¤¬¤é¥Æ¥ì¥Ó¤ò¸«¤Ä¤Ä¥²¡¼¥à¤ò¤¹¤ë¡×
ºù°æ¤µ¤ó¤ÎÀ¸³è¥¹¥¿¥¤¥ë¤È¤·¤ÆÍÌ¾¤Ê¤Î¤¬¡¢¤³¤Î¡Ö¥¨¥¢¥í¥Ð¥¤¥¯¤òÁæ¤®¤Ê¤¬¤é¥Æ¥ì¥Ó¤ò¸«¤Ä¤Ä¥²¡¼¥à¤òÍ·¤Ö¡×¥¹¥¿¥¤¥ë¡£¡Ö¥²¡¼¥à¤·¤Ê¤¬¤é±¿Æ°¤Î¤¹¤¹¤á¡×¤Ç¤è¤ê¾Ü¤·¤¯¸ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Êý¤ÏÉ¬¸«¡£
¨¡¨¡¤¤¤ä¤¤¤ä¡¢¤¹¤Ç¤Ë¤ª¤«¤·¤¤¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¥«¥¸¥å¥¢¥ë¥²¡¼¥à¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢È¯Çä¤µ¤ì¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î½ÅÎÌµé¥¿¥¤¥È¥ë¤ò3ËÜ¤â¥¯¥ê¥¢¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï¡Ä¡Ä¡£
ºù°æ»á¡§
¡¡¤È¤¯¤Ë¡Ø¥´¥Ã¥É¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¦¥©¡¼ ¥é¥°¥Ê¥í¥¯¡Ù¤ÏÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¤Ê¤¡¡Á¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡¡¤¤¤Þ¤Ï¡Ø¥¿¥¯¥Æ¥£¥¯¥¹¥ª¥¦¥¬ ¥ê¥Ü¡¼¥ó¡Ù¤«¤é¤¤¤¯¤«¡¢¤½¤ì¤È¤â¡Ø¥Ý¥±¥Ã¥È¥â¥ó¥¹¥¿¡¼ ¥¹¥«¡¼¥ì¥Ã¥È¡¦¥Ð¥¤¥ª¥ì¥Ã¥È¡Ù¤«¤é¤¤¤¯¤«¡¢¡Ö¤É¤Ã¤Á¤â»þ´Ö¤«¤«¤ê¤½¤¦¤À¤Ê¤¡¡Ä¡Ä¡×¤ÈÇº¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¢¤¤¤À¤Ë¥¤¥ó¥Ç¥£¡¼·Ï¤Î¥²¡¼¥à¤ò¤Á¤ç¤³¤Á¤ç¤³¿¨¤ë´¶¤¸¤Ç¤¹¤«¤Í¡£
¡¡·è¤·¤Æ¡ØÂçÍðÆ®¥¹¥Þ¥Ã¥·¥å¥Ö¥é¥¶¡¼¥º SPECIAL¡Ù¤Î³«È¯¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤«¤é²Ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ°ìÆüÃæÍ·¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤«¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥²¡¼¥à¤òÆü¡¹¤Á¤ç¤Ã¤È¤º¤Ä¿Ê¤á¤Æ¤ë¤«¤é¡¢¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤Î¤¢¤ë¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¿Ê¤á¤ë¤Î¤ÏÂçÊÑ¤Ç¤¹¤Í¡£¡¡
¡¡¥¤¥ó¥×¥Ã¥ÈÎÌ¤ÎÏÃ¤À¤È¡¢¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¡Ö»þ´Ö¤¬Âç»ö¡×¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£À¸¤µÞ¤¤¤Ç¤¤¤ë¤Î¤«¤â¡©
¡¡¡Ö¤º¤Ã¤È¤³¤Î¥²¡¼¥à¤òÍ·¤ÓÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¤È¤ê¤¢¤¨¤º¤É¤ó¤É¤ó¿Ê¤á¤è¤¦¡×¡¢¡Ö¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ¥×¥ì¥¤¤·¤¿¤é¤â¤Ã¤ÈÌÌÇò¤½¤¦¤À¤±¤É¡¢¤½¤í¤½¤í¸«ÀÚ¤ê¤ò¤Ä¤±¤Ê¤¤ã¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¤Ä¤Í¤Ë»þ´Ö¤ò¹Í¤¨Ž¤¤¢¤¤é¤á¤Ê¤¬¤é¥²¡¼¥à¤òÍ·¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ï¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¨¡¨¡¥¤¥ó¥×¥Ã¥ÈÎÌ¤ÎÏÃ¤ËÂ³¤¯·Á¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢°ÊÁ°ºù°æ¤µ¤ó¤Ï¼«¿È¤ÎTwitter¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ç¡ÖÉÚ³ßµÁÇîÅ¸ -PUZZLE-¡×¤Ë¹Ô¤«¤ì¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Þ¥ó¥¬¤Ë´Ø¤·¤Æ¤â¡¢¥²¡¼¥à¤ÈÆ±¤¸¤¯¤é¤¤ÆÉ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
ºù°æ»á¡§
¡¡¥Þ¥ó¥¬¤âÆÉ¤ß¤Þ¤¹¤Í¡£ÅÅ»Ò½ñÀÒ¤Ë²¿ºýÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤Ê¡© 6000¡Ä¡Ä¡© ¤½¤ì°Ê¾å¤ÏÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤ÍŽ¡
¨¡¨¡¤í¡¢6000¤â¤Ç¤¹¤«¡ª¡© ºÇ¶á¤À¤È¡Ö¥¸¥ã¥ó¥×¡Ü¡×¤Î¤è¤¦¤ËËèÆü¹¹¿·¤µ¤ì¤ëWeb¥Þ¥ó¥¬¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ºù°æ¤µ¤ó¤Ï¹¹¿·¤µ¤ì¤¿¤é¤½¤ÎÆü¤Î¤¦¤Á¤Ë¤¹¤°ÆÉ¤Þ¤ì¤ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤À¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
ºù°æ»á¡§
¡¡¤¤¤¨¡¢½µ´©¤Ê¤É¤Ç¥Þ¥ó¥¬¤òÄÉ¤¦¤È¡¢ÆâÍÆ¤òËº¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£Ëè½µ¾¯¤·¤º¤ÄÆÉ¤à¤è¤ê¤Ï¡¢Ã±¹ÔËÜ¤Ç¤Þ¤È¤á¤ÆÆÉ¤à¤Û¤¦¤¬¹¥¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¨¡¨¡1´¬¤º¤ÄÆÉ¤Þ¤ì¤ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
ºù°æ»á¡§
¡¡¤Ç¤â¡¢Ã±¹ÔËÜ¤ÇÄÉ¤Ã¤Æ¤Æ¤â¡¢ÀÎÆÉ¤ó¤À¤â¤Î¤ÏËº¤ì¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤À¤«¤é°ìÅÙÆÉ¤ó¤À¤â¤Î¤òÆÉ¤ßÊÖ¤¹¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¡¡¿·´©¤â¤¢¤ëÄøÅÙ¤Ï¥ª¡¼¥È¤Ç¹ØÆþ¤·¤¿¤ê¡¢¸«¤«¤±¤¿¤â¤Î¤òÇã¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÆâÍÆ¤òËº¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿ºîÉÊ¤òÁ´´¬ÆÉ¤ßÄ¾¤¹¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡ºÇ¶á¤À¤È¡¢¡Ø¼·¤Ä¤ÎÂçºá¡Ù¤òÆÉ¤ßÄ¾¤·¤Þ¤·¤¿¡£Á´Éô¤Ç41´¬¤¢¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ê¤«ÂçÊÑ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤è¤êºîÉÊ¤ÎÍý²ò¤Ï¿¼¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
»Å»ö½ª¤ï¤ê¤ËÇÒ¸«¡£¿Íµ¤¤Çº®¤ó¤Ç¤ë¡Ä— ºù°æ À¯Çî / Masahiro Sakurai (@Sora_Sakurai) November 14, 2022
¤·¤«¤·ºîÉÊ¤âÅ¸¼¨¤âÎÏ¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ÆÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡ª
ÎÉ¤¤¤â¤Î¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£ pic.twitter.com/PcOIsakakp
¨¡¨¡¥Þ¥ó¥¬¤Ë´Ø¤·¤Æ¤â¡¢¥²¡¼¥à¤Ê¤É¤ÈÆ±¤¸¥¨¥¢¥í¥Ð¥¤¥¯¤òÁæ¤®¤Ê¤¬¤éÆÉ¤à¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
ºù°æ»á¡§
¡¡¤¤¤¨¡£¥Þ¥ó¥¬¤òÆÉ¤à»þ´Ö¤Ï¡Ö¿²¤ëÁ°¡×¤À¤±¤Ç¤¹¡£
¡¡¥Ù¥Ã¥É¤Î¾å¤Ë¿²Å¾¤¬¤ë¤È¡¢Äß¤ê²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë·Á¤ÇiPad¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¼ê¸µ¤Î¥È¥é¥Ã¥¯¥Ü¡¼¥ë¤Ç¥Ú¡¼¥¸¤ò¤á¤¯¤ê¤Ê¤¬¤é¿²Íî¤Á¤¹¤ë¤Þ¤Ç¥Þ¥ó¥¬¤òÆÉ¤ß¤Þ¤¹¤Í¡£¿²¤ëÄ¾Á°¤Þ¤Ç³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡Ê¾Ð¡ËŽ¡
¨¡¨¡¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤¤¤ä¡¢¤¢¤¨¤ÆÆÍ¤Ã¹þ¤ß¤Þ¤¹¤¬¡¢´Ä¶¤¬´°àú¤¹¤®¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤³¤ÎÎ®¤ì¤Ç¤ªÊ¹¤¤·¤¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ºù°æ¤µ¤ó¤¬ÉáÃÊ·ç¤«¤µ¤º»ý¤ÁÊâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ê¤É¤Ï¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
ºù°æ»á¡§
¡¡¤¨¡¼¤Ã¤È¡¢Âè°ì¤Ë²È¤Î¸°¤Ç¤¹¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡¡´ðËÜÅª¤Ë¤Ï¥¹¥Þ¥Û¤ÈºâÉÛ¤È²È¤Î¸°Ž¤¥¯¥ë¥Þ¤Î¸°¡Ä¡Ä¤¢¤È¤Ï¥Ï¥ó¥«¥Á¤È¤«¤Ç¤¹¡£³ä¤È¿È·Ú¤Ç¤¹¤Í¡£º£²ó¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤Î¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¡Ú¢¨5¡Û¤â¡¢µ×¡¹¤Ë½Ð¤·¤Æ¤¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢¨5¡Ö¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¡×
º£²ó¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Çºù°æ»á¤Ï¼«Ê¬¤Î¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤ËÆ°²è¤Î¥µ¥à¥Í¥¤¥ë¤Ê¤É¤òÉ½¼¨¤·¤Ä¤Ä¤ªÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¨¡¨¡¤¿¤È¤¨¤Ð³°½ÐÃæ¤Ç¤¹¤È¤«¡¢ÉáÃÊ¤ÎÆü¾ïÀ¸³è¤ÎÃæ¤Ç¥¢¥¤¥Ç¥¢¤¬Í¯¤¤¤Æ¤¤¿¤È¤¤Ë¥á¥â¤ò¼è¤Ã¤¿¤ê¤Ï¤·¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
ºù°æ»á¡§
¡¡¤·¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¥²¡¼¥à¤òÍ·¤ó¤Ç¤¤¤ëºÇÃæ¤âÆ±¤¸¤¯¡¢´ðËÜÅª¤Ë¥á¥â¤Ï¤·¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤À¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢Á´Éô¤¬Æ¬¤ÎÃæ¤Ëµ²±¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤ÈÁ´Á³¤½¤¦¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Àè¤Û¤É¤Î¡Ö¥Þ¥ó¥¬¤ÎÆâÍÆ¤òËº¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¤³¤È¤ÈÆ±¤¸¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¡¤¿¤ÀŽ¤»þÀÞ¥Ø¥ó¤Ê¤³¤È¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹Ž¡²¿Ç¯¤Ë²¿¤¬½Ð¤Æ¤¤¤¿¤È¤«Ž¤Ç¯Âå¤Ë´ð¤Å¤¯¤â¤Î¤Ï¤½¤Î¤È¤¤Îµ²±¤È¤È¤â¤Ë³Ð¤¨¤Æ¤¤¤¿¤ê¤È¤«Ž¡
¨¡¨¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¤ªÏÃ¤ÎÃæ¤Ç½Ð¤¿ºù°æ¤µ¤ó¤Î¥¤¥ó¥×¥Ã¥ÈÎÌ¤ÎÂ¿¤µ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¤½¤¦¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Ã±ÅáÄ¾Æþ¤Ë¡Ö¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¡Èºù°æÀ¯Çî¡É¤È¤¤¤¦¿Í´Ö¤Ë¶áÉÕ¤±¤ë¤Î¤«¡×¤È¤ªÊ¹¤¤·¤¿¤¯¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£
ºù°æ»á¡§
¡¡¤¨¡Á¡Ä¡ÄÊÑ¤Ê¼ÁÌä¤Ç¤¹¤Í¡ª¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤½¤ì¤Ç¤Ï¼ê»Ï¤á¤ËŽ¤19ºÐ¤Î¤³¤í¤Ë¡ØÀ±¤Î¥«¡¼¥Ó¥£¡ÙÊÂ¤Î´ë²è½ñ¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡Ä¡Ä¡£
¨¡¨¡¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤¤¤ä¤¤¤ä¤¤¤ä¤¤¤ä¡¢¤½¤ì¤Ï¥à¥ê¤Ç¤¹¡£¼ÁÌä¤¬°¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£
ºù°æ»á¡§
¡¡¤½¤ì¤Ï¤È¤â¤«¤¯¡¢»ä¤ÎÈ¯ÁÛË¡¤ä¹Í¤¨Êý¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï»ä¤¬ºî¤Ã¤¿¥²¡¼¥à¤Î°Õ¿Þ¤Ê¤É¤Ï¡Öºù°æÀ¯Çî¤Î¥²¡¼¥àºî¤ë¤Ë¤Ï¡×¤ÇÀÖÍç¡¹¤Ë¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¶¯¤¤¤Æ¸À¤¨¤Ð¤³¤ÎÈÖÁÈ¤ò¸«¤ë¤Î¤¬¤¤¤Á¤Ð¤ó¤Î¶áÆ»¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ó¤Ê¤Ë¤è¤¤¶µºàŽ¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡ª
¡¡¤È¤Ï¸À¤¨Ž¤¥²¡¼¥à¤ÎÀ©ºî¼Ô¤¬¥×¥ì¥¤Ãæ¤Ë°Õ¼±¤µ¤ì¤¹¤®¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ï¡¢Ã±½ã¤Ê¡Ö¥²¡¼¥à¤ÎÌÌÇò¤µ¡×¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¤¢¤Þ¤êÎÉ¤¯¤Ê¤¤¤³¤È¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£Ž¢¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¤¬Çö¤ì¤ëŽ£¤Ê¤ó¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤±¤ì¤É¤âŽ¡¤·¤«¤·¡¢¥²¡¼¥à¶È³¦Á´ÂÎ¤ä¥²¡¼¥àºî¤ê¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¤Ï¡¢À©ºî¤ËÂÐ¤·¤Æ¤¢¤ëÄøÅÙ¤Î°Õ¼±¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬ÌÀ¤é¤«¤ËÎÉ¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¨¡¨¡¡Ö¿³Èþ´ã¡×¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤â¡Ö´Ñ»¡´ã¡×¤ÎÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¡Ö¥¸¥ã¥ó¥×¤Î¤·¤¯¤ß¡×¤Ç¡¢¡Ö¡Ø¥¹¥È¥ê¡¼¥È¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¶¡Ù¤È¡Ø¥¹¥È¥ê¡¼¥È¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¶¥¿¡¼¥Ü¡Ù¤Ç¤Ï¥¶¥ó¥®¥¨¥Õ¤Î¥¹¥¯¥ê¥å¡¼¥Ñ¥¤¥ë¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤ÎÍî²¼Â®ÅÙ¤¬°ã¤¦¡×¤³¤È¤Ëºù°æ¤µ¤ó¤¬¿¨¤ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¸«¤¿¤È¤¤Ë¡¢¡Ö¤É¤¦¤·¤Æ¤³¤¦¤¤¤¦ºÙ¤«¤¤¤È¤³¤í¤Ëµ¤¤¬¤Ä¤±¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡©¡×¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î´Ñ»¡´ã¤Î±Ô¤µ¤Ïºù°æ¤µ¤ó¤¬¥²¡¼¥à³«È¯¤Ë·È¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢ÍÜ¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
ºù°æ»á¡§
¡¡¤³¤³¤âŽ¤»ä¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ç¡Ä¡ÄŽ¡
¡¡¸«¤ì¤Ð¤ï¤«¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡ª
¨¡¨¡¤½¡¢¤½¤¦¤Ç¤¹¤«¤Í¤¨¡© ¡Ê¾Ð¡Ë
ºù°æ»á¡§
¡¡¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¹©É×¤ÏŽ¤¤¤¤í¤ó¤Ê¥²¡¼¥à¤¬²èÌÌ¾å¤ÇÍºÊÛ¤Ë¸ì¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹Ž¡¤¬Ž¤¤Ê¤«¤Ê¤«µ¤¤¬¤Ä¤«¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡Ä¡Ä¡£¤Ç¤â¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¼«ÌÀ¤Î¤³¤È¤Ê¤Î¤ÇŽ¤¤ï¤¶¤ï¤¶ÈÖÁÈ¤Ç¤ªÏÃ¤·¤ÆÌÌÇò¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«Ž¤¤ÈÉÔ°Â¤Ë»×¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¡Ö¤ä¤ê²á¤®¤Æ¤Á¤ç¤¦¤É¤è¤¤¡×¤Î²ó¤Ç¡¢¡Ø¥Ð¡¼¥Á¥ã¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¡Ù¤Î¥é¥¦¤Ê¤É¤¬¥¹¥Ô¥ó¥¥Ã¥¯¤ò»È¤¦¤È¤¤Ë¹ø¤¬180ÅÙ¶á¤¯¤Ò¤Í¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ä¡Ä¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÏŽ¤»ä¤ÏºÇ½é¤Ë¸«¤¿¤È¤¤«¤é¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¡Ø¥Ð¡¼¥Á¥ã¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¡Ù¤òÄ¹Ç¯Í·¤ó¤Ç¤¤¤¿¿Í¤¬¡Ö¤¢¤ó¤Ê¤Ë¤¿¤¯¤µ¤óÍ·¤ó¤À¤Î¤ËŽ¤¤Þ¤Ã¤¿¤¯µ¤¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡Ä¡Ä¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤â¤·¤«¤·¤¿¤éŽ¤»ä¤ÏÆ°ÂÎ»ëÎÏ¤¬¾¯¤·ÎÉ¤¤¤Û¤¦¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤óŽ¡³«È¯¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ž¤1¥Õ¥ì¡¼¥à¤Î¥â¡¼¥·¥ç¥ó²õ¤ì¤ä¿§°ã¤¤¤Ê¤É¤Î¥ß¥¹¤ò»ä¤¬»ØÅ¦¤·¤Æ¤â¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤Ç¸«¤Æ¤¤¤ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¤¼¤ó¤¼¤ó¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹Ž¡
¡¡¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¡Ö¥Ñ¥ó¥Á¤ò¤¹¤ë¤È¤¤Ë1¥Õ¥ì¡¼¥à¤À¤±Éª¤¬ÊÑ¤ÊÊý¸þ¤Ë¶Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¡¢¡Ö¥«¡¼¥Ó¥£¤Î¥¹¥È¡¼¥óÇ½ÎÏ¤ÎºÇ¸å¤Î1¥Õ¥ì¡¼¥à¤À¤±¿§°ã¤¤¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡×¤Ê¤É¤ò»ØÅ¦¤·Ž¤±ÇÁü¤Ç¸«¤»¤Æ¤âŽ¤¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ï¡Ö¤¨¤Ã¡Ä¡Ä¡©¡×¤Èº¤ÏÇ¤·Ž¤¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦È¿±þ¤¬ÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹Ž¡¥¹¥í¡¼¤Ç¸«¤»¤Æ¤Ï¤¸¤á¤ÆÇ¼ÆÀ¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤êŽ¡
¡¡¤â¤Á¤í¤ó¡¢µÕ¤Ë»ä¼«¿È¤¬µ¤ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤Û¤«¤Î¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤ä¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤ÎÊý¤¬µ¤ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ë¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤â¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤Î´ÑÅÀ¤ò½Ð¤·¹ç¤Ã¤Æ¥²¡¼¥à¤òÊ¬²ò¤·¤¿¤ê¡¢¤ª¸ß¤¤¤Î°Õ¸«¤ò¸«Ê¹¤¤¹¤ë¤Î¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤êÌÌÇò¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¡¡²¾¤ËYouTube¤Ê¤É¤Ç¥²¡¼¥àÀ©ºî¤Ê¤É¤ÎÈÖÁÈ¤¬¤è¤ê¹¤¬¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤ÐŽ¤¤¤¤í¤ó¤ÊÀìÌç²È¤Î¤È¤¬¤Ã¤¿ÃÎ¸«¤¬Ž¤¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÊý¸þ¤ÇÈäÏª¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤ÇŽ¤¤¤¤í¤ó¤Êµ¤¤Å¤¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤¬¥Ù¥¹¥È¤Ç¤¹¤ÍŽ¡
¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤âÀâÌÀ¤·¤ÆÊä¶¯¤·¤Ê¤¤¡×ºù°æ¤µ¤ó¤¬¹Í¤¨¤ë¤¤¤Þ¤Î¾ðÊó¤Î¹¤¬¤êÊý
¨¡¨¡ºòº£¡¢YouTube¤Ê¤É¤ÎÆ°²è¥µ¥¤¥È¤äSNS¤â´Þ¤á¡¢¡Ö¥²¡¼¥à¤Î¾ðÊó¤Î½Ð¤·Êý¤È¼õ¤±¼è¤é¤ìÊý¡×¤¬Âç¤¤¯ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Þ¤¹¡£ºù°æ¤µ¤ó¤Ï¸½ºß¡¢¡Ö¾ðÊó¤òÈ¯¿®¤¹¤ë¥á¥Ç¥£¥¢¡×¤È¤·¤ÆYouTube¤òÍøÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ö¸½ºß¤Î¥²¡¼¥à¤Î¾ðÊó¤Î¹¤¬¤êÊý¤äÅÁ¤ï¤êÊý¡×¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤ËÂª¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
ºù°æ»á¡§
¡¡¾¯¤Ê¤¯¤È¤â¡Ö¼«Ê¬¤¬À©ºî¤ò¤·¤¿¤â¤Î¡×¤Ë¸Â¤Ã¤Æ¸À¤¦¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤½¤ÎÅÔÅÙ¹Í¤¨¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡»ä¤ÏÃ»¤¤´ü´Ö¤Ç¥²¡¼¥à¤ò½Ð¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤·¡¢¡Ö¤½¤Î¤È¤¤Ë¸ú²ÌÅª¤Ê¼ê¤Ï²¿¤Ê¤Î¤«¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¯¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤¿¡¢»ä¤Ï¼«Ê¬¤Î²ñ¼Ò¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢´ðËÜÅª¤Ë¤½¤Î¤È¤¤Î¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥·¥ã¡¼¤Î¼êÏÓ¤äÊý¸þÀ¤Ë°Ñ¤Í¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤â¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤À¤±¤É¡¢¤½¤Î¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥·¥ã¡¼¤ËÂÐ¤·¤Æ»ä¤¬Í¸ú¤ÊÄó°Æ¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤½¤ÎÊÕ¤ê¤âÎ×µ¡±þÊÑ¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¤¤±¤ì¤Ð¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤ì¤È¤Ï¾¯¤·¥º¥ì¤¿ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ó¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡Ä²¿¤À¤«¡ÖºÇ¶á¤ÎÀ¤³¦¤ÏÀ¸¤¤Ë¤¯¤¤¡×¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤ÍŽ¡
¨¡¨¡¤½¤ì¤Ï¡Ä¡Ä¶ñÂÎÅª¤Ë¤É¤¦¤¤¤Ã¤¿ÉôÊ¬¤Ç´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
ºù°æ»á¡§
¡¡¤â¤Î¤¹¤´¤¯³ú¤ßºÕ¤¤¤ÆÃ¼Åª¤Ë¸À¤¦¤È¡¢¡Ö¿Í¤¬¿Í¤ò¹¶·â¤·¤¹¤®¤Æ¤¤¤ë¡×¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¤¤Þ¤Î¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤ä¥á¥Ç¥£¥¢¤ÏŽ¤Áê¸ßÍý²ò¤â¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¤Ë¼«Ê¬¤¬ÉÔ²÷¤À¤È»×¤¦¤â¤Î¤ËÂÐ¤·¤Æ±óÎ¸¤Ê¤¯¹¶·â¤ò¹Ô¤¦·¹¸þ¤¬¶¯¤¹¤®¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÅöÁ³¡¢¥²¡¼¥à¤òÈ¯¿®¤¹¤ëÂ¦¤â¤É¤ó¤É¤óÉÔÍø¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£È¯¿®¼Ô¤Ï½Ð¤·¤¿¤â¤Î¤ËÂÐ¤·¤ÆÀÕÇ¤¤òÉé¤¤¤Þ¤¹¤¬Ž¤¹¶·âÂ¦¤Ï¤½¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤éŽ¡
¡¡¥²¡¼¥à¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö²¿¤«¤òÈ¯¿®¤¹¤ë¿Í¡×¤ÏÅöÁ³¤½¤Î¹¶·â¤ò¼õ¤±¤ë¥ê¥¹¥¯¤Ë¤µ¤é¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹Ž¡¤â¤Á¤í¤óŽ¤¤³¤Î¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ê¤É¤âÎã³°¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤ÍŽ¡¤Ò¤ÈÀÎÁ°¤Î¤è¤¦¤Ë²¿¤â¹Í¤¨¤º³Ú¤·¤¤¤³¤È¤òÈ¯¿®¤Ç¤¤ëÀ¤³¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤¬µç¶þ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
ºù°æ»á¡§
¡¡¤³¤Î¤³¤È¤òÌäÂê¤Ë¤Ï´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢»ä¤¬ÊÑ¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤Ç¤â¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¤³¤ì¤«¤é²þÁ±¤ÎÃû¤·¤¬¸«¤¨¤Æ¤¯¤ëÀ¼Á¤Î¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤½¤¦¤¤¤¦À¤³¦¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÍý²ò¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¤¦¤Þ¤¯Î©¤Á²ó¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤«¤é¡¢¤¤¤Þ¤ÎÀ¤³¦¤Ç¥²¡¼¥àÀ©ºî¼Ô¤ä²¿¤«¤òÈ¯¿®¤¹¤ë¿Í¤Ï¤«¤Ê¤ê¤Î¥Ï¥ó¥Ç¤òÇØÉé¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ÎÀ¤³¦¤¬¤³¤ì¤«¤é¤âÂ³¤¯¤Î¤«¤È¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¡ÖÀè¤¬°Å¤¤¤Ê¤¢¡×¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¨¡¨¡È¯¿®¤¹¤ëÂ¦¤¬¥ê¥¹¥¯¤ä¹¶·â¤Ë¤µ¤é¤µ¤ì¤ä¤¹¤¤À¤³¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¤è¤¯¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£°ìÊý¤Ç¡¢ºù°æ¤µ¤ó¤¬ÈÖÁÈ¤Ê¤É¤ÇÉ½¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤·¤ã¤Ù¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ï¡¢¥¤¥Á»ëÄ°¼Ô¤ÎÌÜÀþ¤«¤é¸«¤Æ¤â¡¢¾ðÊóÅÁÃ£¤¬Àµ³Î¤«¤ÄºÙ¤«¤¤ÇÛÎ¸¤¬¹Ô¤ÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡£ºù°æ¤µ¤ó¤Ï¡¢¼«¿È¤«¤é¾ðÊó¤òÈ¯¿®¤¹¤ëºÝ¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤Ï¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
ºù°æ»á¡§
¡¡»ä¤¬¤·¤ã¤Ù¤ëÆâÍÆ¤äÇÛÎ¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤¸¤Ä¤Ï¤½¤ó¤Ê¤Ë¸·¤·¤¯¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£
¡¡¤È¤¯¤Ë¡Öºù°æÀ¯Çî¤Î¥²¡¼¥àºî¤ë¤Ë¤Ï¡×¤Î¤è¤¦¤ÊÈÖÁÈ¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¡Ö¥¹¥Ô¡¼¥É´¶¡×¤¬¤È¤Æ¤âÂç»ö¤Ç¤¹¡£¤ª¤½¤é¤¯Ž¤ºÇ½é¤Î¸¶¹Æ¤Ê¤É¤ÏŽ¤ÁÛÁü¤µ¤ì¤ë¤è¤ê¤âÁá¤¯Ž¤¤¢¤Ã¤µ¤ê¤È½ñ¤¾å¤²¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹Ž¡ÍÑ°Õ¤·¤¿¸¶¹Æ¤Ë¤¢¤ì¤³¤ìÅººï¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë»þ´Ö¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢ºÇ½é¤ÎÃÊ³¬¤«¤é¥¹¥Ô¡¼¥Ç¥£¡¼¤Ë·è¤á¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤¢¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡Ö¤³¤³¤ÎÉôÊ¬¤Ï¸ÀÍÕ¤¬Â¤ê¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡¢¡Ö¸í²ò¤ò¼õ¤±¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤È»×¤¦ÉôÊ¬¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¥ê¥¹¥¯¥Ø¥Ã¥¸¤äËÉ±ÒÀþ¤òÄ¥¤ê¤¹¤®¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È3¡Á4Ê¬¤À¤Ã¤¿¤Ï¤º¤ÎÆ°²è¤¬10Ê¬¶á¤¯¤Ë¿¤Ó¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤â¡¢¤Ä¤Þ¤é¤Ê¤¤ÏÃ¤Ð¤«¤ê¤Î10Ê¬¤Ë¤Ê¤ê¤«¤Í¤Ê¤¤Ž¡
¡¡Àè¤Û¤É¤Î¹¶·â¤ò¼õ¤±¤ä¤¹¤¤ÏÃ¤â´Þ¤á¤ÆŽ¤À©ºîÂ¦¤ÏÍ½ËÉÀþ¤òÄ¥¤ê¤¹¤®¤ë·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹Ž¡¥¹¥È¡¼¥ê¡¼±¿¤Ó¤âŽ¤Ì·½â¤¬Ìµ¤¤¤è¤¦¤Ë¤ÈÀâÌÀ²áÂ¿¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤êŽ¡
¡¡¤½¤ì¤ò¤¢¤¨¤Æ¾ÊÎ¬¤·¡¢¹üÁÈ¤ß¼çÂÎ¤Ç¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ë¤Þ¤È¤á¤Æ¤¤¤ë¤«¤éŽ¤ÅöÈÖÁÈ¤Ï¥¹¥Ô¡¼¥Ç¥£¡¼¤Ë½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ó¤Ç¤âÀâÌÀ¤·¤ÆÊä¶¯¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤è¤¤¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤ÇŽ¤³ä¤êÀÚ¤Ã¤Æ¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹Ž¡
¡¡¤Ä¤Þ¤êŽ¤¾ðÊóÅÁÃ£¤ËºÙ¤«¤¤ÇÛÎ¸¤¬¹Ô¤ÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤Ž¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤ÍŽ¡
ºù°æ»á¡§
¡¡¤Ç¤â¡¢Æ°²è¤Ë¥Ä¥Ã¥³¥ß¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤Ï¡Ö¤½¤ì¤Ï¤¿¤À¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤À¤±¤Ê¤ó¤À¤±¤É¤Ê¤¡¡Ä¡Ä¡×¤È»×¤Ã¤¿¤ê¤â¤·¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡¡¤·¤Ã¤«¤êÀâÌÀ¤·¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤â¤¢¤ë¤·Ž¤È¿ÏÀ¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤Ï¥°¥Ã¤È¤³¤é¤¨Ž¤¥¹¥Ô¡¼¥Ç¥£¤Ë¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤ò»ê¾å¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹Ž¡
¡¡Ž¢ÀÎ¤ÏÀÎŽ¤¤¤¤Þ¤Ï¤¤¤ÞŽ£¤Î²ó¤Ç¤ÏŽ¤¤É¤¦¤â³¤³°¤Î¿Í¤Ë¸í²ò¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹Ž¡Ã±½ã¤ËÀÎ¤Î¥²¡¼¥à¤È¤¤¤Þ¤Î¥²¡¼¥à¤ÎÈæ³Ó¤ò¤·¤ÆÎÉ¤¤¤Î°¤¤¤Î¸À¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤«Ž¡Ž¢¥Þ¥¤¥¯¥í¥È¥é¥ó¥¶¥¯¥·¥ç¥ó¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤¤¤Þ¤Î¥²¡¼¥à¤Ï¥À¥á¤À¡ª¡ªŽ£¤È¤«Ž¡
¡¡¤¤¤ä¡Ä¡ÄÁªÂò¤Î¼«Í³¤Ï¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦Ž¡¤¤¤Þ¤Î¥²¡¼¥à¤âÀÎ¤Î¥²¡¼¥à¤âŽ¤AAA¥²¡¼¥à¤âÀÎÉ÷¤Î¥¤¥ó¥Ç¥£¡¼¥²¡¼¥à¤â¼«Í³¤ËÁª¤ó¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¤Î¤¬¸½ºß¤À¤«¤éŽ¤¹¥¤ß¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤í¤¤¤í³Ú¤·¤à¤Î¤¬¤¤¤¤¤èŽ¤¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¶Ú¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬Ž¡ÁªÂò»è¤Ï¸½ºß¤¬°ìÈÖÂ¿¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¤ÍŽ¡ÆüËÜ¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ç¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦·¹¸þ¤ÏÌµ¤«¤Ã¤¿¤Î¤ÇŽ¤ËÝÌõ¤ò²ð¤·¤¿ÅÁ¤ï¤ê¤«¤¿¤ÎÌäÂê¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤óŽ¡
¡¡¤¤¤º¤ì¤Ë¤»¤èºî¤ëÂ¦¤È¤·¤Æ¤ÏŽ¤À©ºî¸å¤Ë²¿¤ò»×¤Ã¤Æ¤â»ÅÊý¤¬¤Ê¤¤¤·Ž¤¤½¤ì¤òµ¤¤Ë¤·¤¹¤®¤ÆÊâ¤ß¤òÃÙ¤¯¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤Ï¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤ÍŽ¡¹Í¤¨²á¤®¤ë¤ÈŽ¤ÈÖÁÈ¤òºî¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹Ž¡
ºù°æ¤µ¤ó¤¬Â¾¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ë½Ð±é¤¹¤ë»þ¤Î¡ÖÈ½ÃÇ´ð½à¡×¤È¤Ï¡©
¨¡¨¡¤³¤ì¤Ï¸Ä¿ÍÅª¤Ê°Õ¸«¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ö¤ï¤·¤ã¤¬¤ÊTV¡×¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Îºù°æ¤µ¤ó¤Ï¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤½¤¦¤Ç¡¢Âç¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡¡ºù°æ¤µ¤ó¤Ï¤Û¤«¤Ë¤âÌîÅÄ¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¤µ¤ó¤ÈSpotify¤Î¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¤Ç¶¦±é¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¤´¼«¿È¤Î¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯Â¿¤¯¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢²¿¤«ÌÀ³Î¤ÊÁÀ¤¤¤Ê¤É¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
ºù°æ»á¡§
¡¡¡Ö¤ï¤·¤ã¤¬¤ÊTV¡×¤ÏËÜÅö¤ËÍ·¤Ó¤Ç»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤Ç¤¹¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡¡¼«Ê¬¤ÎÈÖÁÈ°Ê³°¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ø¤Î¥²¥¹¥È½Ð±é¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ç¤¹¤¬¡¢É¬¤º¤·¤â¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÍ×Ë¾¤Ë¤ª±þ¤¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤¸¤Ä¤Ï¡¢¤ªÃÇ¤ê¤¹¤ë°Æ·ï¤â·ë¹½¤¢¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡È½ÃÇ´ð½à¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¼«Ê¬¤¬¤³¤³¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¤¹¤ë¤Î¤Ï¥¢¥ê¤«¥Ê¥·¤«¡×¤È¤«¡Ö¤ªÍ§Ã£¤À¤·¤Ê¤¡¡Á¡×¤Ê¤ÉŽ¤¤½¤ÎÅÔÅÙ¤æ¤ë¤¯·è¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¨¡¨¡¿Í¤È¤Î¡Ö±ï¡×¤òÂçÀÚ¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤Í¡£
ºù°æ»á¡§
¡¡»ä¤¬½Ð±é°ÍÍê¤ò¼õ¤±¤ë¤Ë¤¢¤¿¤êŽ¤¤Á¤ç¤Ã¤È°ÍÍê¼Ô¤Ë¤´ÌÂÏÇ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¡ÖÍ¸Â²ñ¼Ò¥½¥é¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹ÊýË¡¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¡¸ø³«ÍÑ¤Î¥½¥é¤Î¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¤â¤Ê¤¤¤·¡¢Twitter¤Î¥À¥¤¥ì¥¯¥È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤âÁ÷¤ì¤Ê¤¤¡£»ä¤Î¤â¤È¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë°Æ·ï¤Ï¡¢¥³¥é¥à¤òÏ¢ºÜ¤·¤Æ¤¤¤¿½µ´©¥Õ¥¡¥ßÄÌ¤ÎÊÔ½¸Éô¤òÅÁ¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¨¡¨¡°Õ¿ÞÅª¤Ë¡ÖÁë¸ý¤ò¥·¥ã¥Ã¥È¥À¥¦¥ó¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤è¤Í¡©ºù°æ»á¡§
¡¡¤½¤¦¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢¤â¤·¤â¥¤¥ó¥Õ¥©¤ÎÁë¸ý¤ò³«Àß¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤È¤³¤í¤«¤é°Ç±À¤Ë°Æ·ï¤ä°ÍÍê¤Ê¤É¤¬Íè¤Æ¤·¤Þ¤¦¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ê¤ó¤Ê¤é¤½¤ÎÁë¸ý¤Ë¥¹¥Ñ¥àÅÐÏ¿¤µ¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¤·¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡¡Í¸Â²ñ¼Ò¥½¥é¤ÏÂç¼ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤ï¤¶¤ï¤¶¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤Î´ÉÍý¼Ô¤òÀß¤±¤ë¤Î¤â¤Ê¤«¤Ê¤«Æñ¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢ÃÎ¤ê¹ç¤¤¤ÎÅÁ¼ê¤òÃ©¤Ã¤Æ°ÍÍê¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¸½¾õ¤â¡¢¤½¤ì¤Ï¤½¤ì¤ÇÌÌÇò¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ºù°æ¤µ¤ó¤Î¼ñÌ£¤Î¡Ö¥É¥é¥¤¥Ö¡×¤È¡Ö¤Õ¤¯¤é¤·¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ªÊ¹¤¤·¤Á¤ã¤¦¥³¡¼¥Ê¡¼
¨¡¨¡¡ØÂçÍðÆ®¥¹¥Þ¥Ã¥·¥å¥Ö¥é¥¶¡¼¥º SPECIAL¡Ù¤òºî¤ê½ª¤¨¤Æ¡¢ºù°æ¤µ¤ó¤Ë¤Ï¤æ¤Ã¤¯¤ê¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡Ä¡Ä¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬¤¹¤°¤ËYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò³«Àß¤µ¤ì¤Æ¡Ö¤Þ¤¿¤¹¤´¤¤¤³¤È¤ò»Ï¤á¤Æ¤ë¡ª¡×¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢µÙ¤Þ¤ì¤Æ¤Þ¤¹¤«¡©
ºù°æ»á¡§
¡¡¼«Ê¬¤âµÙ¤ß¤¿¤¤¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¨¡¨¡¡Ê¾Ð¡Ë¡£
ºù°æ»á¡§
¡¡¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¡¢¡ØÂçÍðÆ®¥¹¥Þ¥Ã¥·¥å¥Ö¥é¥¶¡¼¥º SPECIAL¡Ù¤òÀ©ºî¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤í¤è¤ê¤«¤Ï¡¢ÌÀ¤é¤«¤Ë¤¤¤Þ¤Î¤Û¤¦¤¬³Ú¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡£
¡¡ËÜÅö¤Ï¡ÖÆüËÜ°ì¼þÎ¹¹Ô¤Ë¥¯¥ë¥Þ¤Ç½Ð¤«¤±¤¿¤¤¡×¤È¤«¤¤¤í¤¤¤í»×¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡Ä²È¤Ë¤Õ¤¯¤é¤·¤¬¤¤¤ë¤«¤é¤Ê¤¢¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¨¡¨¡¤Í¤³¤Á¤ã¤ó¡Ê¤Õ¤¯¤é¤·¡Ë¤ò¥¯¥ë¥Þ¤ÇÏ¢¤ì¤Æ¤¤¤¯¤Î¤ÏÂçÊÑ¤Ç¤¹¤â¤ó¤Í¡Ä¡Ä¡£
ºù°æ»á¡§
¡¡¤Õ¤¯¤é¤·¤ò²È¤Ë¤º¤Ã¤ÈÃÖ¤¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤Ë¤¹¤ë¤Î¤âÎÉ¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¡Ö¤´ÈÓ¤ò¼«Æ°¤Ç½Ð¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¡×¡¢¡ÖÇÓÝõÊª¤Î½èÍý¤òÃ¯¤«¤ËÇ¤¤»¤ë¡×¤Ê¤É¤Î³°½ÐÃæ¤ÎÂÐºö¤ò¹Ö¤¸¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÉÔ°Â¤Ç¤¹¡£
¡¡ºÇ¶á¡¢¤Õ¤¯¤é¤·¤Ï¤ä¤¿¤é¤È¼ä¤·¤¬¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¤§¡Ä¡Ä¡£
¨¡¨¡¤¢¤é¡£¤Õ¤¯¤é¤·¤µ¤ó¤Ï¤¤¤Þ²¿ºÐ¤Ç¤·¤¿¤Ã¤±¡©
ºù°æ»á¡§
¡¡º£Ç¯¤Ç14ºÐ¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¡¤Á¤ç¤Ã¤È»ä¤¬²È¤ò¶õ¤±¤ÆÌá¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤À¤±¤Ç¤â¼ä¤·¤¬¤Ã¤Æ¤¹¤ê¤¹¤ê¤·¤Æ¤¯¤ë¤·¡¢»Å»öÃæ¤ËÉô²°¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤Æ²¿¤«¤»¤¬¤ó¤Ç¤¯¤ë¤·¡¢É÷Ï¤¾å¤ê¤Ë¤â¤»¤¬¤ó¤Ç¤¯¤ë¤·¡Ä¡Ä¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡¡º£Ä«¤Ï¤Þ¤À¿²¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ë¥«¡¼¥Æ¥ó¤ò¥¬¥é¥¬¥é¤·¤Æµ¤¤ò°ú¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖÏ·¤¤ÀèÃ»¤¤¡×¤È¸À¤¦¤È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ó¤Ê¤È¤¤Ë»ä¤¬²¿Æü¤â²È¤ò¶õ¤±¤Æ¤Õ¤¯¤é¤·¤ò¼ä¤·¤¬¤é¤»¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ï¡¢µ¤¤¬°ú¤±¤ë¤Ê¤¡¡Ä¡Ä¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¨¡¨¡¤«¡¢¤«¤ï¤¤¤¤¡ª¡Ê¾Ð¡Ë
¨¡¨¡Àè¤Û¤É¤Î¡Ö¥¯¥ë¥Þ¤Ç½Ð¤«¤±¤¿¤¤¡×¤ÎÏÃ¤ËÌá¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡¢ºù°æ¤µ¤ó¤Ï¥É¥é¥¤¥Ö¤¬¤ª¹¥¤¤Ç¤·¤¿¤Í¡£
ºù°æ»á¡§
¡¡¹¥¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤Ö¤é¤Ö¤é¤¹¤ë´¶¤¸¤Ç300¥¥í¤¯¤é¤¤¤Î¥É¥é¥¤¥Ö¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ËÜÅö¤Ë¡Ö¤¿¤ÀÁö¤Ã¤Æ¡×½ª¤ï¤ë¤À¤±¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¡´°Á´¤Ë²¿¤ÎÌÜÅª¤â¤Ê¤¯¥É¥é¥¤¥Ö¤Ë¹Ô¤¤Þ¤¹¡£¤´ÈÓ¤ò¿©¤Ù¤ë¤È¤³¤í¤¬¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤¯¤Æ¡¢¥³¥ó¥Ó¥Ë¤ÇÇã¤Ã¤¿¤â¤Î¤ò¼ÖÆâ¤ÇÅ¬Åö¤Ë¤Û¤ª¤Ð¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¨¡¨¡¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢300¥¥í¤ò¤Ö¤é¤Ã¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
ºù°æ»á¡§
¡¡¹âÂ®Æ»Ï©¤òÁö¤Ã¤Æ¡¢²¼Æ»¤òÁö¤Ã¤Æ¡Ä¡Ä¤È¤Ë¤«¤¯ÌµÌÜÅª¤Ç¥É¥é¥¤¥Ö¤·¤Æ½ª¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡
¡¡¡Ö¤½¤ì¤Ï¤½¤ì¤Ç¿ÍÀ¸¤¬¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡©¡×¤È¡¢°ì½Ö»×¤Ã¤¿¤ê¤â¤·¤Þ¤¹¤±¤É¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¨¡¨¡ÉáÃÊ¤¬·ãÌ³¤Îºù°æ¤µ¤ó¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¥É¥é¥¤¥Ö¤ò¤¹¤ë¤È¤¤Ï¡Ö¥É¥é¥¤¥Ö¤Î¥â¡¼¥É¡×¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤Æ¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¤Í¡£
ºù°æ»á¡§
¡¡¤¦¡¼¤ó¡Ä¡Ä¤Ç¤â¡¢»ä¤â¤Õ¤Ä¤¦¤Î¿Í¤ÈÆ±¤¸¤¯¥É¥é¥¤¥ÖÃæ¤Ï»¨Â¿¤Ê¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤â¤Á¤í¤óÈÖÁÈ¤Î¤³¤È¤È¤«¡¢¤Û¤«¤Î»Å»ö¤Î¤³¤È¡¢¼ñÌ£¤Î¤³¤È¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Î¤³¤È¡Ä¡Ä¡£¤½¤¦¤ä¤Ã¤Æ¡¢¡Ö²¿¤«¤ò¹Í¤¨¤é¤ì¤ë»þ´Ö¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤âÂç»ö¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£
¨¡¨¡¥É¥é¥¤¥Ö¤ÎºÇÃæ¤Ë¤É¤³¤«¤Ë´ó¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¤Ï¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
ºù°æ»á¡§
¡¡¥³¥í¥Ê²Ò¤Ë¤Ê¤ëÁ°¤Ï¡¢¡Ö²¹Àô¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¤é´ó¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÌÜÅª¤Ç¥É¥é¥¤¥Ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤ê¤â¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢ºÇ¶á¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤¿¤ÀÁö¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤¹¤Í¡£
¨¡¨¡ºù°æ¤µ¤ó¤¬¾è¤ê¤¿¤¤¥¯¥ë¥Þ¤ÎÁªÄê´ð½à¤Ê¤É¤Ï¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡© ¤¤¤ä¡¢Ã±½ã¤Ëºù°æ¤µ¤ó¤¬¤É¤ó¤Ê¥¯¥ë¥Þ¤òÁª¤Ð¤ì¤ë¤Î¤«¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤Æ¡Ä¡Ä¡£
ºù°æ»á¡§
¡¡°ì±þ¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥«¡¼¤Ë»î¾è¤·¤Æ¤ß¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡Ä¼ÖÂÎ¤¬Âç¤¤¯ÂçÇÓµ¤ÎÌ¤Ç¹â½ÐÎÏ¤Ê¥¯¥ë¥Þ¤Ï¡¢ÀµÄ¾¡Ö¼«Ê¬¤Ë¤Ï¹ç¤ï¤Ê¤¤¤«¤Ê¡×¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¾Íè¤â¤º¤Ã¤È¤½¤¦¤Ç¤¢¤ë¤Î¤«¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤±¤ì¤ÉŽ¡
¡¡»ä¤¬¤¤¤Á¤Ð¤óºÇ½é¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÏŽ¤¡É¥Ó¡¼¥È¡É¤È¤¤¤¦·Ú¼«Æ°¼Ö¤Ç¤·¤¿¡£Äã½ÐÎÏ¤ò²¿¤È¤«ÇÛÊ¬¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥¥å¥Ã¥¥å¤ÈÁö¤ë¤Î¤¬¹¥¤¤Ç¤¹¡£¥Ö¥é¥ó¥É¤Ë°ÍÂ¸¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¥ß¡¼¥Ï¡¼¤µ¤Ï¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¨¡¨¡ºù°æ¤µ¤ó¤¬±¿Å¾¤¹¤ë¤È¤¤ËË¾¤Þ¤ì¤ëÉôÊ¬¤Ï¡Ö¾è¤ê¤ä¤¹¤µ¡¢¼ê±þ¤¨¡×¤À¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
ºù°æ»á¡§
¡¡¤¤¤Þ¤Ï¡Ö¥¢¥ë¥Ô¡¼¥ÌA110¡×¤È¤¤¤¦¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ö¼êÂ¤¬¤·¤Ã¤«¤êÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤¬¶¯¤¯¤Æ¡¢Ï©ÌÌ¤È¥¯¥ë¥Þ¤¬¤·¤Ã¤«¤ê·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë´¶³Ð¤¬¤¢¤ë¤È¤³¤í¤¬µ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¤¤Þ¤Ï¡ÖA110 GT¡×¤Ë¥°¥ì¡¼¥É¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡ÄŽ¡
¡¡¤ï¤¶¤ï¤¶Æ±¤¸¼Ö¼ï¤Ë¤·¤¿¤Î¤ÏŽ¤Âå¤ï¤ê¤¬¤Ê¤¤¤«¤é¤Ç¤¹¤ÍŽ¡
¨¡¨¡¡ÖÂå¤ï¤ê¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¤È¡©
ºù°æ»á¡§
¡¡Ž¢¤è¤êÎÉ¼Á¤Ê¥Õ¥£¡¼¥ê¥ó¥°¡×¤Î¤¢¤ë¥¯¥ë¥Þ¤¬¤Ê¤«¤Ê¤«¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¡¡¤·¤Ð¤é¤¯¥¢¥ë¥Ô¡¼¥Ì¤«¤éÎ¥¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¤Ê¤¡¡Ä¡Ä¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¥¯¥ë¥Þ¤Ë»î¾è¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Ë¹ç¤Ã¤¿¼Ö¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¤¤¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Í¾ÃÌ¤Ç¤·¤¿¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¨¡¨¡¥²¡¼¥à¶È³¦¤äºù°æ¤µ¤ó¤Î¼þ°Ï¤Ë¡Ö¥¯¥ë¥Þ¹¥¤¡×¤ÎÊý¤Ï¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤Ò¤ÈÀÎÁ°¤ÎÊý¡¹¤Ï¥¯¥ë¥Þ¹¥¤¤ÊÊý¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿°õ¾Ý¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£
ºù°æ»á¡§
¡¡µÈÅÄÄ¾¼ù¤µ¤ó¡Ú¢¨6¡Û¤Ï¡¢BRZ¤ÈWRX¤Ë¾è¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡¡Öº£ÅÙ¥É¥é¥¤¥Ö¤Ë¹Ô¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤ÈÌóÂ«¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢BRZ¤Î¥ì¥ê¡¼¥º¥Ù¥¢¥ê¥ó¥°¤¬²õ¤ì¤¿¤½¤¦¤Ç¤ªÍÂ¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨6¡ÖµÈÅÄÄ¾¼ù¡×
¡Ø¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼ XIV¡Ù¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼·ó¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¡¢¡Ø¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼ XVl¡Ù¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤È¤·¤Æ¤ªÆëÀ÷¤ß¤ÎµÈÅÄÄ¾¼ù»á¡£
¨¡¨¡15Ç¯¡¢20Ç¯¤¯¤é¤¤Á°¤À¤È¥²¡¼¥à¶È³¦¿Í¤Î´Ö¤Ë¤â¥¯¥ë¥Þ¥Ö¡¼¥à¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Êµ²±¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ºù°æ»á¡§
¡¡»ä¤¬ºßÀÒ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤í¤Î¡¢¤«¤Ä¤Æ¤ÎHAL¸¦µæ½ê¤ÎÃó¼Ö¾ì¤âÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£»×¤¤»×¤¤¤Î¹ñ»º¥¹¥Ý¡¼¥Ä·Ï¤Î¥¯¥ë¥Þ¤¬¥º¥é¥Ã¤ÈÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡¢¡Ö²¿¥·¥ã¥ëD¤À¤è¡Ä¡Ä¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¨¡¨¡¡Ê¾Ð¡Ë¡£
ºù°æ»á¡§
¡¡ÀÎ¤Ï¡¢¤¤¤Þ¤Û¤É¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼¤¬¹â²Á¤Ê¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤â¤¢¤ë¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤¨¤Ð¡¢HAL¸¦µæ½ê¤Ï¾ºÀç¶®¡Ú¢¨7¡Û¤Ë·ë¹½¶á¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¡¡¤½¤ì¤È¤ÏÊÌ¤Ë¡¢¤³¤ÎÁ°¸Ä¿ÍÅª¤Ë»³Íü¤Ë¼Ö¤ÇË¬¤ì¤¿ºÝ¤Ë¡¢¾ºÀç¶®¤ò¿¼Ìë¥É¥é¥¤¥Ö¤¹¤ë¤Î¤¬¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤¯¤Æµ¤¤¬¤Ä¤¤¤¿¤é2¼þ¤¯¤é¤¤¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡¡Ã¯¤â¤¤¤Ê¤¤Ãæ¡¢¤Ò¤È¤ê¤Ç¾ºÀç¶®¤òÁö¤ë¤Î¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤Ž¡¥Ï¥ë¸¦ºßÀÒ»þÂå¤âŽ¤¤·¤Ð¤·¤ÐÎ®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿Ž¡
¢¨7¡Ö¾ºÀç¶®¡×
»³Íü¸©¹ÃÉÜ»Ô¤Ë¤¢¤ë·ÌÃ«¡£´Ñ¸÷¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ä¥É¥é¥¤¥Ö¥³¡¼¥¹¤È¤·¤Æ¤âÍÌ¾¡£
¨¡¨¡¥É¥é¥¤¥Ö¤Ç¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÉôÊ¬¤â¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êºù°æ¤µ¤ó¤Ë¤ÏÂÎ¤òµÙ¤á¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ê¡Ä¡Ä¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ºù°æ»á¡§
¡¡¤È¤Ï¸À¤Ã¤Æ¤â¡¢¡Ø¥¹¥Þ¥Ö¥éSP¡Ù¤ÎÀ©ºî´ü´Ö¤â¸½ºß¤âŽ¤µÙÆü¤Ï¤Á¤ã¤ó¤ÈµÙ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¤Í¡£
¡¡¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ÎÀ©ºî¤Î¤È¤¤â¡¢¤½¤³¤Þ¤ÇÌð·Ñ¤®Áá¤Ë»Å»ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢³«È¯¤Î½ªÈ×¤Ç¤Ï¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥¹¤ä¥×¥í¥°¥é¥à¤Î»Å»ö¤¬½ª¤ï¤ê¡¢»ä¤Î¡Ö´Æ½¤¤Î¿ô¡×¤âÉ¬Á³Åª¤Ë¸º¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¡¢»þ´Ö¤Î¤æ¤È¤ê¤ÏÀ¸¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¤É¤ÎÆ»¡¢³«È¯Ãæ¤Ï¤¹¤°¤Ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë±þÅú¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÂÔµ¡¾õÂÖ¤À¤«¤é½Ð¤«¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ï¤±¤Ë¤â¤¤¤«¤ºŽ¤¤½¤ó¤Ê¤ËÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡Ä¤½¤Î¤æ¤È¤ê¤òÌµÂÌ¤Ë¤»¤ºÍ¸ú³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤â´Þ¤áŽ¤¡Ö»þ´Ö¤Î¤«¤±Êý¡×¤Ê¤É¤ò¼«Ê¬¤Ç¤Á¤ã¤ó¤È¹Í¤¨¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬Ž¤¤ä¤Ï¤ê°Ø»Ò¤ËºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤ë»þ´Ö¤ÏÄ¹¤¤¤Ç¤¹¤ÍŽ¡
¡¡²¿¤·¤í»ä¤Ï¤¤¤Þ¸µµ¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¸µµ¤¤¬¤¤¤Ä¼º¤ï¤ì¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Î¤ÇŽ¤»þ´Ö¤ÏÂçÀÚ¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¨¡¨¡ºù°æ¤µ¤ó¤Ï°ì»þ´ü¡¢ç§¾ä±ê¤Ê¤É¤ËÇº¤Þ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¤¤Þ¤Ï²óÉü¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
ºù°æ»á¡§
¡¡ç§¾ä±ê¤ä¥É¥é¥¤¥¢¥¤¤Î¾É¾õ¤Ïº£¤â¤Ê¤¯¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¸½ºß¤ÏÈæ³ÓÅª·ò¹¯¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¨¡¨¡Á´À¤³¦¤Î¥²¡¼¥Þ¡¼¤¿¤Á¤¬ºù°æ¤µ¤ó¤Ë¤ÏÄ¹À¸¤¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È´ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â²¿¤«¤·¤é¤Î¿·¤·¤¤¥¨¥ó¥¿¥á¤ä³Ú¤·¤¤¤³¤È¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¡Ä¡Ä¤È¤¤¤¦¾¡¼ê¤Ê´üÂÔ¤ò´ó¤»¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
ºù°æ»á¡§
¡¡¾è¤ê¤«¤«¤ì¤Ð¡¢²¿¤«¤·¤é¤Ï¤ä¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¤¤Þ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Öºù°æÀ¯Çî¤Î¥²¡¼¥àºî¤ë¤Ë¤Ï¡×¤ÎÈÖÁÈÀ©ºî¤â¿·¤·¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê»ä¤â¿·Á¯¤Ç³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¡Öºù°æÀ¯Çî¤Î¥²¡¼¥àºî¤ë¤Ë¤Ï¡×¤Ç¡¢¤Þ¤ÀÃ¯¤âµ¤¤Å¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾×·â¤Î¥ë¡¼¥ë
¨¡¨¡ºÇ¸å¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ºù°æ¤µ¤ó¤¬YouTube¤ò³«»Ï¤·¤Æ¤«¤é¤Î³èÆ°¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤ÎÎ¨Ä¾¤Ê´¶ÁÛ¤Ê¤É¤ò¤ªÊ¹¤«¤»¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ºù°æ»á¡§
¡¡ºÇ½é¤ËÍ¾ÃÌ¤Ç¤¹¤¬¡¢»ä¤ÎÈÖÁÈ¤Î¡Ö¤¢¤Þ¤ê»ëÄ°¼Ô¤ÎÊý¤¬µ¤ÉÕ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤Ò¤È¤Ä¤ªÏÃ¤·¤Ç¤¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¸¤Ä¤Ï¡Ä¡ÄÆ°²èÆâ¤Î»ä¤¬Ãå¤Æ¤¤¤ëÉþ¤ÏÆ°²è¤Î¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤Ë¤è¤Ã¤ÆÅý°ì¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡»ä¤Î¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ï¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤´¤È¤ËºÆÀ¸¥ê¥¹¥È¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¼ÂºÝ¤Ë¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ö¤³¤Î¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤Ï¤³¤ÎÉþ¡×¤È¤¤¤¦¥ë¡¼¥ë¤¬¤Ò¤È¤Ä¤º¤Ä·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾¯¤Ê¤¯¤È¤â¡¢¤³¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¼õ¤±¤¿ËÜÆü»þÅÀ¤Ç¤ÏÃ¯¤âµ¤¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¨¡¨¡¤ª¤©¡ª Ãå¤Æ¤¤¤ëÉþ¤Ë¤âË¡Â§À¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡ª¡ª »ä¤â¤Þ¤Ã¤¿¤¯µ¤¤¬¤Ä¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
ºù°æ»á¡§
¡¡¡ÖËè²ó¥³¥í¥³¥íÉþ¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È´¶¤¸¤¿Êý¤â¤¤¤ë¤È¤Ï»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¢¥Ã¥×¤¹¤ëÆ°²è¤Î¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤¬Ï¢Â³¤·¤Ê¤¤¤À¤±¤Ç¡¢¤Á¤ã¤ó¤ÈË¡Â§À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡¡´¶ÁÛ¤È¤·¤Æ¤Ï¡Ä¡ÄŽ¡¤È¤ê¤¢¤¨¤ºŽ¤¥²¡¼¥àºî¤ê¤È¤ÏÁ´¤¯°Û¤Ê¤ë¤³¤È¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤¬Ž¤¿·¤·¤¤¤³¤È¤Ï¤ä¤Ï¤ê³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹Ž¡³Ú¤·¤à¤³¤È¤³¤½Êª»ö¤òÂ³¤±¤ë¥³¥Ä¤À¤È»×¤¦¤Î¤ÇŽ¤º£¸å¤â´èÄ¥¤Ã¤Æ¿Ê¤á¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹Ž¡
¡¡ºÇ¸å¤Ë¡¢¡Öºù°æÀ¯Çî¤Î¥²¡¼¥àºî¤ë¤Ë¤Ï¡×¤Ï¡¢¤È¤Ë¤«¤¯Áí¹çÅª¤Ë¥²¡¼¥à¤Ë´Ø¤¹¤ë¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤â¤Î¤ò°·¤Ã¤Æ¤¤¤¯¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¡Ö¤³¤³¤Ç¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¤É¤Î¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë¤Î¤«¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÆ§¤Þ¤¨¤Ê¤¬¤é¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È¡¢¤è¤êÆþ¤ê¤ä¤¹¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤ª¤µ¤é¤¤¤Ç¤¹¤¬Ž¤Èó¾ï¤Ë¤Þ¤ì¤Ê²ÄÇ½À¤ÇÀ®¤êÎ©¤ÄŽ¤´õ¾¯¤Ê¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¤¹Ž¡¤¬Ž¤¼ý±×¤¬Ìµ¤¤¤Î¤ÇŽ¤YouTube¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¤Ë¤â¾å¤¬¤ê¤Ë¤¯¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹Ž¡¤½¤·¤ÆŽ¤¤¤¤Ä½ª¤ï¤ë¤«¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤óŽ¡¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç´Ñ¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¤¤¤Þ¤À¤±Ž¡¤Ê¤Î¤ÇŽ¤¤¹¤°¤Ë¤Ç¤â¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÅÐÏ¿¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡ÊÎ»¡Ë
¡¡ºù°æ»á¤ÎÈÖÁÈºî¤ê¤Ø¤Î»ÑÀª¤ä¡¢¶ñÂÎÅª¤ÊÀ©ºîÊýË¡¤ò¤ªÊ¹¤¤·¤¿º£²ó¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡¢¤¤¤«¤¬¤À¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¤«¡£
¡¡¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼ËÁÆ¬¤Ç¸ì¤é¤ì¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¡Öºù°æÀ¯Çî¤Î¥²¡¼¥àºî¤ë¤Ë¤Ï¡×¤Ï¡¢Èó¾ï¤ËÄã¤¤³ÎÎ¨¤¬²¿ÁØ¤â½Å¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¼Â¸½¤Ç¤¤Ê¤¤¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤À¡£¤¢¤ë°ÕÌ£¡Ö´ñÀ×¡×¤È¸À¤¨¤ë¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤À¤í¤¦¡£¤½¤ì¤¬ÌµÎÁ¤Ç¸«¤é¤ì¤ë¤ï¤±¤Ê¤Î¤À¤«¤é¡¢¤³¤Îµ»ö¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡Öºù°æÀ¯Çî¤Î¥²¡¼¥àºî¤ë¤Ë¤Ï¡×¤ÎÆ°²è¤ò»ëÄ°¤·¡¢¼«¿È¤Ø¤ÎÎÈ¤È¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤¬¤Ò¤È¤ê¤Ç¤âÁý¤¨¤Æ¤â¤é¤¨¤ì¤Ð¹¬¤¤¤À¡£
¡¡¡ÖÈÖÁÈ¤ÎÀ©ºî¤Ï¤¢¤ë°ÕÌ£¡Ø½ª³è¡Ù¤Ç¤â¤¢¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿ºù°æ»á¡£¡Öºù°æÀ¯Çî¤Î¥²¡¼¥àºî¤ë¤Ë¤Ï¡×¤¬¡¢¸ø³«¤«¤é²¿Ç¯·Ð¤Ã¤¿¸å¤â¡¢»þÂå¤òÌä¤ï¤º»²¹Í¤Ë¤Ê¤ë¥¢¡¼¥«¥¤¥Ö¤È¤·¤Æ»Ä¤êÂ³¤±¤ë¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢¤ä¤Ï¤ê¤Ò¤È¤ê¤Î¥Õ¥¡¥ó¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢ºù°æ»á¤¬¿·¤¿¤Ê¥²¡¼¥à¤òÀ©ºî¤¹¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¤»¤º¤Ë¤Ï¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¤Þ¤¿¤·¤Æ¤âÉ®¼Ô¸Ä¿Í¤Î´¶ÁÛ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤Î¤À¤¬¡¢³ØÀ¸¤Î¤³¤í¤Ë¸«¤Æ¤¤¤¿¡ÖNintendo Direct¤Ë½Ð¤Æ¤¯¤ë²¿¤«¤¹¤´¤¤¿Í¤Îºù°æ¤µ¤ó¡×¤¬¤½¤Î¤Þ¤ÞÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¤¤¤¿¤¿¤á¡¢¤¤¤Þ¤À¤Ëº£²ó¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤¬¸½¼Â¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¤É¤¦¤«¤¬¡¢É®¼Ô¤ÎÃæ¤Ç¤ÏÄê¤«¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡¤½¤¦»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤¯¤é¤¤¡¢ÈÖÁÈ¤«¤é¼õ¤±¤ëÍýÏ©À°Á³¤È¤·¤¿°õ¾Ý¤Îºù°æ»á¤¬¡¢Ä¾ÀÜÌÜ¤ÎÁ°¤Ç¤ªÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ÆÉ¼Ô¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤â¡¢ºù°æ»á¤Î¹Í¤¨Êý¤äÍýÏÀ¤Ê¤É¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢É®¼Ô¤¬ÌÜ¤ÎÁ°¤Ç´¶¤¸¤¿¡Öºù°æ»á¤Î¤¹¤´¤µ¡×¤ò´®Ç½¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¹¬¤¤¤À¡£
¡¡ÈÖÁÈÀ©ºî¼Ô¤È¤·¤Æ¤â¡¢¥²¡¼¥à³«È¯¼Ô¤È¤·¤Æ¤â¡¢º£¸å¤âÊÑ¤ï¤é¤ººù°æ»á¤Î³èÆ°¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£¡Öºù°æÀ¯Çî¤Î¥²¡¼¥àºî¤ë¤Ë¤Ï¡×YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ï¤³¤Á¤é