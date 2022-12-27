1月から！『ARASHI Anniversary Tour』『犬も食わねどチャーリーは笑う』アマプラで見放題に
Amazon Prime Video の見放題SVODサービスの1月ラインナップが発表され、『ARASHI Anniversary Tour 5×20 FILM Record of Memories』『ルパン三世 VS キャッツ・アイ』『犬も食わねどチャーリーは笑う』などが配信されることがわかった。
邦画は、『マイ・ブロークン・マリコ』（1月6日より日独占配信）、『犬も食わねどチャーリーは笑う』（1月27日より独占配信）など。
アニメ映画（国内）は、『劇場版 からかい上手の高木さん』（1月10日より見放題独占配信）、Amazon Original 『ルパン三世 VS キャッツ・アイ』（1月27日より独占配信）、『ルパン三世 THE FIRST』（1月27日より見放題配信）など。
テレビドラマ（韓国）は、「なぜオ・スジェなのか」（1月1日より見放題独占配信）、Amazon Original 「ペイバック〜金と権力〜」（1月6日より独占配信）など。
そのほか、洋画は『LAMB／ラム』（1月1日より独占配信）、アニメ映画（海外）は『神々の山嶺』（1月6日より独占配信）、ライブフィルムは『ARASHI Anniversary Tour 5×20 FILM Record of Memories』（1月20日より見放題独占配信）、バラエティー（国内）は「風雲！たけし城（昭和版）」（1月13日より見放題配信）などが配信される。（今井優）